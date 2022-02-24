Антивоєнні акції росіян на підтримку України. Активістів затримують

У різних містах Росії проводять акції протесту та одиночні пікети. Росіяни вимагають припинити військове вторгнення на територію України та забезпечити мир між державами. Затримано близько 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "ОВД-News".

У Москві затримана правозахисниця Марина Литвинович, яка раніше закликала співгромадян ввечері 24 лютого вийти на центральні площі своїх міст на антивоєнні акції. Затримання відбулося на виході з будинку, вказала сама Литвинович.

Також були затримані кілька активістів, що вийшли з антивоєнними плакатами на Пушкінську площу, до будівлі МЗС РФ і метро "Бауманська". Відомо, що при затримані, одного чоловіка вдарили головою об землю. Також на площі було затримано людину, що стояла без плакату.

У Санкт-Петербурзі також затримані мінімум двоє осіб. Причину затримки їм не назвали.

В Тюмені затримали близько 20 людей, про це повідомив адвокат, який їм допомогає.

Читайте також: "Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

Тим часом у Хабаровську поліцейські затримали активіста з плакатом "Путін, геть з України!". Поліція послалася на постанову керівництва регіону по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

В Іркутську затримано одного з чотирьох учасників одиночних пікетів.

У Єкатеринбурзі доставили п'ятьох учасників одиночних пікетів у відділення поліції. Відомо, що на них складають протоколи про порушення порядку проведення мітингу.

Також акції проводилися людьми з таких міст як Уфа, Курган, Челябінськ, Чебоксари, Тольятті, Перм, Ростов-на-Дону, Брянськ, Томськ, Омськ та Владивосток.

За оцінкою правозахисників, вже як мінімум 150 осіб затримали на акціях проти війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж