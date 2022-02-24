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Антивоєнні акції росіян на підтримку України. Активістів затримують

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Антивоєнні акції росіян на підтримку України. Активістів затримують

У різних містах Росії проводять акції протесту та одиночні пікети. Росіяни вимагають припинити військове вторгнення на територію України та забезпечити мир між державами. Затримано близько 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "ОВД-News".

У Москві затримана правозахисниця Марина Литвинович, яка раніше закликала співгромадян ввечері 24 лютого вийти на центральні площі своїх міст на антивоєнні акції. Затримання відбулося на виході з будинку, вказала сама Литвинович.

Також були затримані кілька активістів, що вийшли з антивоєнними плакатами на Пушкінську площу, до будівлі МЗС РФ і метро "Бауманська". Відомо, що при затримані, одного чоловіка вдарили головою об землю. Також на площі було затримано людину, що стояла без плакату.

У Санкт-Петербурзі також затримані мінімум двоє осіб. Причину затримки їм не назвали.

В Тюмені затримали близько 20 людей, про це повідомив адвокат, який їм допомогає.

Читайте також: "Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

Тим часом у Хабаровську поліцейські затримали активіста з плакатом "Путін, геть з України!". Поліція послалася на постанову керівництва регіону по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

В Іркутську затримано одного з чотирьох учасників одиночних пікетів.

У Єкатеринбурзі доставили п'ятьох учасників одиночних пікетів у відділення поліції. Відомо, що на них складають протоколи про порушення порядку проведення мітингу.

Також акції проводилися людьми з таких міст як Уфа, Курган, Челябінськ, Чебоксари, Тольятті, Перм, Ростов-на-Дону, Брянськ, Томськ, Омськ та Владивосток. 

За оцінкою правозахисників, вже як мінімум 150 осіб затримали на акціях проти війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+19
Та мудаки они все! 100 человек на 140 000 000 гавнюков
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24.02.2022 18:23
+19
Десяток человек на город. Россияне заслуживают только презрения
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24.02.2022 18:25
+13
Страна сцыкунов! Мы за подобное своих вождей стёрли быв порошок. Терпилы
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24.02.2022 18:25
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Та мудаки они все! 100 человек на 140 000 000 гавнюков
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24.02.2022 18:23 Відповісти
Они-то мудаки все, да. Однако каждый вышедший против ***** в Лоссии кидает пусть и небольшой, но плюс в сторону Украины.
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24.02.2022 18:28 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:24 Відповісти
Десяток человек на город. Россияне заслуживают только презрения
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24.02.2022 18:25 Відповісти
Страна сцыкунов! Мы за подобное своих вождей стёрли быв порошок. Терпилы
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24.02.2022 18:25 Відповісти
кволі якісь.. ін15 мільйонів - мовчазні спільники пуйла: згадайте яе сволочі червоні комісари переслідували кожну людину із німецьким імямчи прізвищем - пособнікі фашизма. А ця мовчазна худоба хто???
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24.02.2022 18:26 Відповісти
надсилайте їм фото трупів орків
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24.02.2022 18:27 Відповісти
Вы ещё не поняли, что они получают от этого удовольствие? Они кайфуют когда кто-то страдает, и им без разницы свои или чужие. Просто запомните этот момент на всю жизнь и воспитывайте своих детей с ненавистью и презрением к россиянам
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24.02.2022 18:30 Відповісти
Респект бесстрашным людям ..
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24.02.2022 18:27 Відповісти
та лано - кацапи проти *****?
то персонажі вимишлені...
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24.02.2022 18:28 Відповісти
і то хліб. ви думаєте що тим кацапам так просто вийти проти машини? для них то майже подвиг бо з ними там ніхто не церемониться.
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24.02.2022 18:28 Відповісти
Путин совсем сошел с ума.
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24.02.2022 18:29 Відповісти
1 - 2 - 4 - 20 ...
Это все кто с мозгами?
27 человек на весь мордор...
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24.02.2022 18:30 Відповісти
Ну да, саме час зернята вибирати з діжки лайна, пофігу...
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24.02.2022 18:32 Відповісти
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24.02.2022 18:53 Відповісти
хороший кацап - каждьій двухсотьій. но те единицьі, что вьішли, по крайней мере не вьізьівают чувства "негодования, презрения и омерзения" (с).

"Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. "защитой отечества" великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам." - дедушка членин
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Дуже мало і (головне) пізно.
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Легко быть бандеровцев во Львове, другое дело в московии. Справедливо будет отдать честь мужеству людей не утратившим совесть и честь. Уважение им!
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24.02.2022 19:13 Відповісти
З кацапами все ясно, а от чому мовчать білоруси? Від них я чекав підтримки
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24.02.2022 19:24 Відповісти
 
 