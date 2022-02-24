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Оперативна інформація Міністерства оборони України станом на 17:00. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Міністерства оборони України станом на 17:00 щодо російського вторгнення​.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

​"Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.​

З аеродромів Республіки Беларусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону.​

На Сіверщині противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій.​

​Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога.​

Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж київського водосховища.​

​20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій.​

Національна Гвардія України вступила в бій в районі міста Прип’ять. Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах.​

Після невдалої спроби висадки десанту та невдалого ракетного удару ворожий ракетний крейсер "Москва" почав обстріл острова Зміїний.​

Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилась до населеного пункту Конотоп. Механізовані підрозділи Збройних Сил України вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець.​

​У донецькому оперативному районі захисниками України відновлене положення по всій лінії зіткнення. Ведуться бої в напрямку Маріуполя.​

​Силами угруповання військ "Південь" організована оборона Мелітополя та ведеться оборонна операція по рубежу населених пунктів Абрикосівка, Рикове, Азов", - йдеться у повідомленні.​

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Херачте кацапов со всего оружия что есть.
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24.02.2022 18:32
+22
нужно покончить с этой преднестровской ****** раз и на всегда, чтоб на югозападе больше не было угроз!!!
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24.02.2022 18:36
+17
Про Херсон би ще щось почути.
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24.02.2022 18:31
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Про Херсон би ще щось почути.
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24.02.2022 18:31 Відповісти
Бої біля мосту на околиці. Знайомий на правий берег тільки катером зміг.
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24.02.2022 18:38 Відповісти
под Херсоном СОТНИ танков, это направление надо срочно затыкать, иначе дойдут до Николаева и отрежут от моря
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24.02.2022 18:45 Відповісти
идет бой за Берислав,в Херсоне тихо.Свежая инфа от подруги.
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24.02.2022 18:38 Відповісти
В самом Херсоне тихо. Я сейчас в нем. Ранее сообщалось о боях в пригороде. С утра были хорошо слышны обстрелы военной части, расположенной под Херсоном.
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24.02.2022 18:41 Відповісти
нет,только что сестра звонила возле консервного живёт
бомбят возле моста
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24.02.2022 18:44 Відповісти
подруга живет на таврике,там было тихо.Орки часть пошли на николаев через обьезд,а часть прорывается в Берислав
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Может блок-посты поставить на вьездах в города?
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Від Криму до Херсона близько 130 км. Як танки, могли там опинитися протягом одного дня? І як вони на дамбу без жодного пострілу потрапили? Де були Джавеліни, де Байрактари, де там був хоча б один пістолет? Таке враження, що всі "захисники" або самі в окупанти записалися, або вже в Польщі серед біженців.
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24.02.2022 19:19 Відповісти
а херсон
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24.02.2022 18:31 Відповісти
Херачте кацапов со всего оружия что есть.
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24.02.2022 18:32 Відповісти
А Сумы, Ахтырка, Ромны? Давайте же полную информацию!
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24.02.2022 18:34 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:34 Відповісти
Херсон не понятно, инфа противоречивая, Дайте правду
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24.02.2022 18:34 Відповісти
як під гостомелем тільки три вертушки збили а решта пройшли?
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24.02.2022 18:35 Відповісти
Так их там было по разным данным то ли 20 то ли все 34.
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24.02.2022 19:02 Відповісти
Так это ж "Міністерства оборони України станом на 17:00" заявляет:
"20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій.​ Джерело: https://censor.net/ua/n3318834

Про 34 вертолета ранее тоже украинские источники говорили.
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Предне факинг стровье нужно стретеь вообще к членам собачим, что бы Молодоване ******** свободно и помогали нам в будущем. Смерть ПМРовцам!!!!
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24.02.2022 18:35 Відповісти
нужно покончить с этой преднестровской ****** раз и на всегда, чтоб на югозападе больше не было угроз!!!
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24.02.2022 18:36 Відповісти
нужно корчинскому сказать спасибо шо воевал с кацапами против молдовы ! а теперь он великий поцриот !
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24.02.2022 19:39 Відповісти
Давно пора! Утром пол К;ишинева слышали то ли взрывы, то ли еще что, до Украины далеко, 170 км от нас, взрывы не должны были быть слышны, а, значит, это, ****, "миротворцы" из Приднестровья херачили ракетами по Николаевской и Одесской областям.
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24.02.2022 19:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rehHkAwy0S8
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24.02.2022 19:16 Відповісти
Да нет у них там ракет. Там, вообще, солдатами местные служат по контракту, а офицеров посменно самолетами через Кишиневский аэропорт возят.
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24.02.2022 19:29 Відповісти
Российских военных посылают в радиоактивную зону возле ЧАЭС.
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24.02.2022 18:35 Відповісти
Был я в той зоне. Нет там уже особой радиации. Даже в 10-километровой зоне.
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Константин См

Вставай країна рідная,
Вставай на смертний бій,
З рашистами огидними,
Убивцям протидій!

Хай ненавість шляхетная,
Мов хвиля, закипа!
Іде війна відвертая,
Свята наша війна!
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24.02.2022 18:35 Відповісти
кстаті, асфальтну дорогу по білорусі вздовж українського кордону росія вже пару років назад побудувала.

ця війна давно планувалась.

для того і північний поток2 будували.
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Херачте путинскую сволочь
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24.02.2022 18:38 Відповісти
Господи,якщо ти є,дай сили нашим рідним святим воїнам,благаю тебе!Слава Україні!!!
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24.02.2022 18:47 Відповісти
из пскова летят десантные самалёты на Киев. Грозев написал, их нужно встретить.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
А Грозев не посоветовал чем? Может отравленной пишущей ручкой?
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24.02.2022 19:08 Відповісти
Самое правильное эти ИЛ-76 сбить нафуй! Хотя бы 2-3 штуки....
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24.02.2022 19:58 Відповісти
договоритесь с Молдовой -раздавите Приднестровье -тыл будет чистый
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Запорізька область!!! По Кирилівській трасі біля Якиміаки, пройшла колона орків десь 40-50 одиниць. Було видно по камерам спостереження
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24.02.2022 19:16 Відповісти
Там в Кирилловке вообще все открыто , заходи не хочу! Пппц
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24.02.2022 19:47 Відповісти
za perviy den u roissii 100-120 bezvozvratnix poter licnoqo sostava i v poryadke 40-50 edinis boevoy i druqoy texniki. SLAVA UKRAINE! SLAVA GEROYAM!
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24.02.2022 19:50 Відповісти
А где наши ракеты НЕПТУН? Почему москальске ржавое корыто "Москва" еще плавает????
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24.02.2022 19:57 Відповісти
smert okupantam i nikakix plienyx
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24.02.2022 20:01 Відповісти
 
 