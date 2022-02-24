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Ляшко: Війська РФ обстрілюють лікарні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ляшко: Війська РФ обстрілюють лікарні

Український ворог обстрілює лікарні, що є прямим порушенням Женевської конвенції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на на Facebook-сторінку Віктора Ляшка

"Російські окупанти проводять обстріли лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції. І це ганебний і низький вчинок слабаків. Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - повідомив Ляшко.

За його словами, лікарні та бригади екстреної медичної допомоги в режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах і будуть надавати допомогу в будь-яких обставинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ визначив перелік лікарень, які готові до реагування на надзвичайні ситуації, сформовано достатній запас крові, - Ляшко
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Топ коментарі
+11
Дикі орки.
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24.02.2022 18:36
+10
Так это ж звери. Чего вы еще от этой мразоты ожидали?
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24.02.2022 18:37
+7
когось шось дивуе?
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24.02.2022 18:37
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Дикі орки.
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24.02.2022 18:36 Відповісти
Це ранкова "новина" ...

Ми не чуємо Денісову - требо вже зараз збирати докази до Гаагі .
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24.02.2022 18:37 Відповісти
та і біс би з денісовою.
ми не чуемо Президента - він в Україні е?
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24.02.2022 18:39 Відповісти
когось шось дивуе?
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Так это ж звери. Чего вы еще от этой мразоты ожидали?
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Організував би ти краще пункти донорства замість сторінки у ФБ.
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24.02.2022 18:38 Відповісти
та вони планують авіаційні удари наносити, як по сирії.

це вони поки що 7 літаків послали на пробу, щоб перевірити наші стінгери.

авіаційні удари мабуть на ніч планують.
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24.02.2022 18:38 Відповісти
Після війни наша нацифікація не знатиме меж.
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24.02.2022 18:38 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:41 Відповісти
хто б сумнівався
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Какая там конвенция для обезьян? Они уже давно вышли со всех конвенций и договоров.
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24.02.2022 18:45 Відповісти
Панове, кто не знает как и чем помочь - подумайте как и где сдать кровь. Госпиталям будет нужна кровь и плазма.
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 18:52 Відповісти
 
 