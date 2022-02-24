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Київ (13832) Національна гвардія (1229)

Ситуація у Києві спокійна та контрольована, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Національна гвардія України заявила, що ситуація в столиці держави повністю контрольована та стабільна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці  НГУ.

"Ситуація у Києві спокійна та контрольована. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку.

Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.

Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті", - підкреслюється у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Не писди очереди есть
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24.02.2022 19:00
+1
В сторону Киева из РФ летят 18 Ил-76 - СМИ

Збити НЕГАЙНО!!!
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24.02.2022 18:53
+1
Там псковські трупи летять, треба прийняти.
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24.02.2022 18:55
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В сторону Киева из РФ летят 18 Ил-76 - СМИ

Збити НЕГАЙНО!!!
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Так. Це виглядає принциповим моменом.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
дохрена далеко лететь...
https://www.flightradar24.com/multiview/FORTE12/
и на флайрадаре не видно..

кстати, а кацапы облетают до 500 км от границ с нами.. ссуться
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Там псковські трупи летять, треба прийняти.
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24.02.2022 18:55 Відповісти
Група журналістів-розслідувачів має дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

Джерело: twitter-сторінка виконавчого директора Bellingcat Кристо Грозєва

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325514/
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24.02.2022 18:55 Відповісти
А де київська тероборона? Київляни ви позорище країни!!! Де черги до військоматів з київських чоловіків для захисту свого міста?
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24.02.2022 18:57 Відповісти
Не писди очереди есть
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Что за самолёт над Киевом кружит?
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Теж чув недавно
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Знову чутно літак на лівому березі
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24.02.2022 19:24 Відповісти
На правому чути було трохи пізніше
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24.02.2022 19:28 Відповісти
 
 