20 вертольотів Росії висадили десант під Києвом – ведеться бій
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20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій.
Про це повідомили на брифінгу в Генштабі ЗСУ, коментуючи ситуацію на 17 годину, повідомляє Цензор.НЕТ .
"20 вертольотів Ка-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій", - повідомив речник ЗСУ.
Також противник здійснив спробу висадки десанту вздовж Київського водосховища. "З аеродромів Республіки Білорусь противник виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону. На Сіверщині противник зупинений по річці Уж, в районах Великі Осняки, Рівнопілля ведеться танковий бій. На околицях Чернігова та Батурина зупинено колони російської броньованої техніки. "Національна Гвардія вступила в бій в районі міста Прип'ять".
Противник веде агресивні дії по всій лінії кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Зрозумійте:
У нас територія велика, під кожним кущем солдата зі стінгером не посадиш!
Чекайте і молитесь, можливо до ранку ВСУ перегрупуються та підвезуть.
позор росіянам, не нам
кабаев два десятилетия готовило нападение на Украину..
Ваш клоун, которого вы с энтузиазмом зачем-то выбрали на свою голову президентом, похерил все, что было необходимо для армии, в том числе и ракеты, и ПВО, он же вам строил дороги, куда и ушли все деньги, на которые можно было укрепить оборону.
Ведь за одну ночь уничтожили российскими ракетами практически всю военную инфрастуктуру по всей Украине, сбивать российские ракеты было нечем.
Зато есть дороги, российским танкам, наверное, приятно и легко по ним передвигаться.
Его бы за это следовало арестовать и отдать под трибунал, а он вам продолжает видосики клепать.
Ну да в жизни за всё приходится платить, за свою глупость тем более.
Жаль только, что и тем, кто понимал, что выбирать клоуна в президенты во время войны, это непростительная глупость, тоже придётся хлебать полной ложкой последствия чужого выбора.
Джерело: https://censor.net/ua/n3247041
Кстати, ты уже в атаку на асфальтоукладчике выехал? Придурок.
Вони ж видатні будівельники.
Але вона накидує на минулу владу, тому ви її обійшли і причепились до мене.
І не треба було зеленому ДБР кошмарити ПВО вилученням клістронів замість його зміцнення.
ПВО нужно для 18-ти Илов что летят.
Не зрозуміло з повідомлення.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Чи це в Гостомелі?