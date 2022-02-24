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20 вертольотів Росії висадили десант під Києвом – ведеться бій

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій.

Про це повідомили на брифінгу в Генштабі ЗСУ, коментуючи ситуацію на 17 годину, повідомляє Цензор.НЕТ .

"20 вертольотів Ка-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій", - повідомив речник ЗСУ.

Також противник здійснив спробу висадки десанту вздовж Київського водосховища. "З аеродромів Республіки Білорусь противник виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону. На Сіверщині противник зупинений по річці Уж, в районах Великі Осняки, Рівнопілля ведеться танковий бій. На околицях Чернігова та Батурина зупинено колони російської броньованої техніки. "Національна Гвардія вступила в бій в районі міста Прип'ять". 

Противник веде агресивні дії по всій лінії кордону.

Джерело:  Генштаб ЗСУ


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Топ коментарі
+80
Де ж мля Стінгери, які ми отримали щоб збивати вертольоти? Як 20 вертольотів перетнули кордон?
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24.02.2022 19:01
+79
Градами ****** ту наволоч кремлівську
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24.02.2022 18:58
+37
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:58
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Градами ****** ту наволоч кремлівську
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Де ж мля Стінгери, які ми отримали щоб збивати вертольоти? Як 20 вертольотів перетнули кордон?
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Та мля!
Зрозумійте:
У нас територія велика, під кожним кущем солдата зі стінгером не посадиш!
Чекайте і молитесь, можливо до ранку ВСУ перегрупуються та підвезуть.
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24.02.2022 19:06 Відповісти
Видимо нашей ПВО пришёл полный пис...ец, раз по 20 вертолётов с десантом летают практически под Киевом. Вот вам и "нагнетание" американцами и "не видим создания ударных группировок" от наших сказочных фельмаршаллов
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24.02.2022 19:20 Відповісти
Та їх тільки декілька штук передали зовсім недавно балти.
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24.02.2022 19:36 Відповісти
ну так закрий пельку, нєваєнний

позор росіянам, не нам
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24.02.2022 19:07 Відповісти
не надо так говорить, наши военные делают все что могут, защищают своими жизнями Украину.. спасибо им..
кабаев два десятилетия готовило нападение на Украину..
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Это война, успокойтесь и дышите глубже.
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24.02.2022 19:20 Відповісти
Да что у нас ПВО нету даже вертолеты сбивать?
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Ну какое ПВО!
Ваш клоун, которого вы с энтузиазмом зачем-то выбрали на свою голову президентом, похерил все, что было необходимо для армии, в том числе и ракеты, и ПВО, он же вам строил дороги, куда и ушли все деньги, на которые можно было укрепить оборону.
Ведь за одну ночь уничтожили российскими ракетами практически всю военную инфрастуктуру по всей Украине, сбивать российские ракеты было нечем.
Зато есть дороги, российским танкам, наверное, приятно и легко по ним передвигаться.
Его бы за это следовало арестовать и отдать под трибунал, а он вам продолжает видосики клепать.
Ну да в жизни за всё приходится платить, за свою глупость тем более.
Жаль только, что и тем, кто понимал, что выбирать клоуна в президенты во время войны, это непростительная глупость, тоже придётся хлебать полной ложкой последствия чужого выбора.
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24.02.2022 19:15 Відповісти
"Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР"


Джерело: https://censor.net/ua/n3247041
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24.02.2022 19:21 Відповісти
А тебе никто не говорил, что Киев и Гостомель - немножко в разных местах на карте? Не?
Кстати, ты уже в атаку на асфальтоукладчике выехал? Придурок.
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24.02.2022 19:24 Відповісти
да да да. И ещё проект стена был-с яценюком строили. И где она????
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Скільки км стіни побудували при нинішній владі?
Вони ж видатні будівельники.
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24.02.2022 19:27 Відповісти
А кому та стена надо,если она нкого и ничего остановить не может.
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Чому ви не питаєтн про це у Неверовської, яка підняла цю тему?
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Ну это же вас беспокоит сколько построено при нынешней власти.
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24.02.2022 19:53 Відповісти
Неверовську це зацікавило першу.
Але вона накидує на минулу владу, тому ви її обійшли і причепились до мене.
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24.02.2022 20:09 Відповісти
Дело-то не в вас,изначально деньги закапывались просто в землю.
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24.02.2022 20:22 Відповісти
Така стіна виконувала свою функцію ДО штурму кордону танками та бронетехнікою.
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24.02.2022 20:33 Відповісти
не бзди, таньк..учи истрию севернот италии...пока арабы не усекли
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24.02.2022 19:31 Відповісти
Ну да, общественные дороги - это куда бесполезней личных магазинов сладостей, которые плодились быстрее кроликов.
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Три. Три года. И пол года предупреждений о нападении. Что вы вякали? Что купленные Порохом СМИ - "нагнетают"? Заткнись, зеленожопый.
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Мне Зеленский далеко не приятный, но хотя бы не противен.
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24.02.2022 19:28 Відповісти
Ну да, "Большое Строительство" вместо финансирования армии, тоже "неприятно"?
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24.02.2022 19:32 Відповісти
Фуу извращенец
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24.02.2022 20:38 Відповісти
Ті магазини будувалися не за бюджетні гроші. Навпаки, з виручки тих магазинів сплачувалися податки у бюджет і купувалися корисні речі для армії.
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24.02.2022 19:33 Відповісти
Лічні магазини лічним коштом...а ось як можна стати юним міліардером за рахунок бюджету...невже за рахунок тупих "сватів"?Говори,бл...,та не заговарювайся...і спитай ,що жлобіи зєбєні дали на армію,як укрітили???тому і гандзя маляр всеманділа на 200х тисячне нашпиговане росвійсько на кордоні.....та нема там ударних груп,та ніхто не нападе....це що *** було;зрада чи шкідництво????забудь уже *** дь про порошенка ...спитай що зробило нове бєніне падло?А ще тупотіло короткою ножкою на Штати а вийо.... як вош на гребінці-це що для тебе ***** що?
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28.02.2022 20:28 Відповісти
Лічні магазини лічним коштом...а ось як можна стати юним міліардером за рахунок бюджету...невже за рахунок тупих "сватів"?Говори,бл...,та не заговарювайся...і спитай ,що жлобіи зєбєні дали на армію,як укрітили???тому і гандзя маляр всеманділа на 200х тисячне нашпиговане росвійсько на кордоні.....та нема там ударних груп,та ніхто не нападе....це що *** було;зрада чи шкідництво????забудь уже *** дь про порошенка ...спитай що зробило нове бєніне падло?А ще тупотіло короткою ножкою на Штати а вийо.... як вош на гребінці-це що для тебе ***** що?
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28.02.2022 20:31 Відповісти
Лічні магазини лічним коштом...а ось як можна стати юним міліардером за рахунок бюджету...невже за рахунок тупих "сватів"?Говори,бл...,та не заговарювайся...і спитай ,що жлобіи зєбєні дали на армію,як укрітили???тому і гандзя маляр всеманділа на 200х тисячне нашпиговане росвійсько на кордоні.....та нема там ударних груп,та ніхто не нападе....це що *** було;зрада чи шкідництво????забудь уже *** дь про порошенка ...спитай що зробило нове бєніне падло?А ще тупотіло короткою ножкою на Штати а вийо.... як вош на гребінці-це що для тебе ***** що?
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28.02.2022 20:31 Відповісти
******* - не мішки носити. Це москалям можна розказувати. Ми тут бачим що де пошкоджено і скільки вантажів 200 підготовані для ерефії. Добре ще морозець тисне, а то вже би смерділо. Літаки вже скінчилися. Пішли в хід вертольоти. Хоч я не вірю в ту казочку про 20 вертольотів, але вірю нашим ППО. Слава Україні!!!
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28.02.2022 21:26 Відповісти
Кацапи виводять з ладу ПВО обстрілами.
І не треба було зеленому ДБР кошмарити ПВО вилученням клістронів замість його зміцнення.
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24.02.2022 19:17 Відповісти
Постав собі клістрон в задницю...
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28.02.2022 21:28 Відповісти
Нехай вже стоить там, де стоїть. В твоїй.
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28.02.2022 21:29 Відповісти
Замахаєшся вставити, курва москалівська. Віділлються тобі сльози наших дітей
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28.02.2022 21:38 Відповісти
Так би зразу в написав, що ти хворий.
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28.02.2022 21:47 Відповісти
Высаживают вертолетами так как те летают низко. Стингеров мало, совсем мало.
ПВО нужно для 18-ти Илов что летят.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Вистачить...
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28.02.2022 21:39 Відповісти
Чего их не сбивают ?
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24.02.2022 19:02 Відповісти
Сбивают. Сбито в Гостомеле несколько - видео на Ютубе. Остальные просто в очереди в ад и она быстро продвигается.
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24.02.2022 19:28 Відповісти
Це той, перший десант, чи вже другий?
Не зрозуміло з повідомлення.
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Третій.
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24.02.2022 19:13 Відповісти
МИ8 з десантом, Ка-52 ударний, вони ще щоб два рази не літати, ще захопили аеродром КБ "АН", а там та же "Мрія" тестувалася. Там взагалі ніякої охорони. Вивантажували ящики, схожі на від ПЗРК (хоча може новий гранатомет).
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24.02.2022 21:40 Відповісти
Той десант вже поскладали штабелями на просушування...
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28.02.2022 21:30 Відповісти
так то ще коли було...
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Любой десант надо немедленно давить, чтобы не закрепились.
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Х***ло хочет любым способом отрезать Киев от Запада.
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24.02.2022 19:04 Відповісти
А стингеры ***** где
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24.02.2022 19:06 Відповісти
Если его не отбить, туда уже летят 18 вражеских ИЛов с десантом.
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24.02.2022 19:06 Відповісти
лови торфея смотри каких поцов валили плацпорадных
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24.02.2022 19:18 Відповісти
ІЛ вже 2 збили, десант, що висадився переколошматили. Рештки десь бродять по лісах...
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28.02.2022 21:33 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:07 Відповісти
де стінгери????
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Десантників бажано знищувати, коли вони всередині літаків і гелікоптерів: одна ракета і 20-100 "жмуриків".
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Посевная в феврале....
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Накривайте цих виродків чим є, ні в чому собі не відмовляйте!
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24.02.2022 19:09 Відповісти
зараз щось гупає. Я не експерт, по звуку розібрати не можу. Але гупає добре
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24.02.2022 19:12 Відповісти
Гостомель
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24.02.2022 19:12 Відповісти
Похоже что наши утюжат артиллерией.
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24.02.2022 19:20 Відповісти
так. Брат сказав, що це з землі в повітря. Зараз затихло
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24.02.2022 19:35 Відповісти
А де бляха муха стінгери
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Этот десант уже можно отпевать ,дебилы ватные десантировались прямиком на тот свет !!!
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24.02.2022 19:18 Відповісти
А с Ка-52 кого можно высадить?
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Там и МИ 8 были. В связке шли 34 вертолета
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Пару су25 раздолбали бы эти вертолёты к херам вместе с содержимым. Где это всё?!!
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24.02.2022 20:11 Відповісти
20 вертолетов - 40-60 десантников.
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24.02.2022 19:22 Відповісти
ми8 т 24 десантника
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24.02.2022 19:36 Відповісти
20 штук 400 чел
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24.02.2022 19:37 Відповісти
Ми-8 берёт 24 десантника.
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24.02.2022 19:37 Відповісти
а еще есть Ми-18... длиннее.
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24.02.2022 20:45 Відповісти
Стингеры?
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Разбудите кто нить Зеленского !!!
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Нещодавно туди щось реактивне полетіло, в тому напрямку.
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24.02.2022 19:20 Відповісти
Звук был,а куда полетело,непонятно
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24.02.2022 19:28 Відповісти
Розмовляв із знайомою із Сум годину назад - місто буо під нами. Бої йдуть зі сторони конотопського напрямку. Вдень через Тростянець на Суми проїхало багато техніки рф - т72, бтр, сау, кшм (це те, що я сам бачив на власні очі!). ДУмав поїдуть на Охтрику, але вони повернули на Суми - йшли черз с.Солдатське (туту розлілилися і пішли у 2 напрямки - одна колона в сторону Тростянця, інша - на Кирікивку), Ніцаху (деякий час стояли у ярах - щось чекали, модливо команду куди далі), Люджу, Тростянець і далі на Суми!
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Жгите эту сволочь напалмом, обязательно НАПАЛМОМ!
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24.02.2022 19:23 Відповісти
У РФ нет Минестерства Обороны, а есть Министерство Нападения и Оккупации. 23 Февраля - День РоэСэСкого Агрессора. Развивайте идею дальше и постите, где только можете в инете.

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24.02.2022 19:24 Відповісти
чому не збили?
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24.02.2022 19:30 Відповісти
Да, как это куча вертолётов долетела до Киева без помех???
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24.02.2022 19:32 Відповісти
А почему эти верты не сбили на подлете? Что нах за ПВО?
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24.02.2022 19:38 Відповісти
Кожного кацапнячого диверсанта чекає смерть. Цю гнилоту та підлоту путлерівську множимо на нуль! Важкий час - але ми - УКРАЇНЦІ! Вистоємо! Ще чого бувало - куріпка двоголова нас у смерть ховала, та не поховала вже 10 сторіч - це понад 1000 років. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Українському Війську!!!
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24.02.2022 19:40 Відповісти
Оці демонстрації над територією Білорусі треба рішуче припняти. Війна має вестись не лише на своїй території. Ви що досі боїтесь когось спровокувати?
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24.02.2022 19:41 Відповісти
show them attack!
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24.02.2022 19:41 Відповісти
Здесь может помочь уже только "Точка У". Да будут разрушения, но сейчас главное быстро уничтожить российский десант. Именно там будет высадка десанта с Ил76, а это не менее 1500 десантников, которые могут много бед в Киеве наделать.
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24.02.2022 19:51 Відповісти
Щойно (20:15) сильно бахнуло в західній частині Києва (орієнтовно Новобіличі-Коцюбинське).
Чи це в Гостомелі?
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24.02.2022 20:21 Відповісти
 
 