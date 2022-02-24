20 вертольотів Росії висадили десант під Києвом – ведеться бій

20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій.

Про це повідомили на брифінгу в Генштабі ЗСУ, коментуючи ситуацію на 17 годину, повідомляє Цензор.НЕТ .

"20 вертольотів Ка-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій", - повідомив речник ЗСУ.

Також противник здійснив спробу висадки десанту вздовж Київського водосховища. "З аеродромів Республіки Білорусь противник виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону. На Сіверщині противник зупинений по річці Уж, в районах Великі Осняки, Рівнопілля ведеться танковий бій. На околицях Чернігова та Батурина зупинено колони російської броньованої техніки. "Національна Гвардія вступила в бій в районі міста Прип'ять".

Противник веде агресивні дії по всій лінії кордону.