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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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20 вертолетов России высадили десант под Киевом – ведется бой

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.

Об этом сообщили на брифинге в Генштабе ВСУ, комментируя ситуацию на 17 часов, сообщает Цензор.НЕТ.

"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.

Также противник предпринял попытку высадки десанта вдоль Киевского водохранилища. "С аэродромов Республики Беларусь противник выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. На Северщине противник остановлен по реке Уж, в районах Большие Осняки, Равнополье ведется танковый бой. В окрестностях Чернигова и Батурина остановлены колонны российской бронированной техники. "Национальная Гвардия вступила в сражение в районе города Припять".

Читайте также: Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии

Противник ведет агрессивные действия по всей линии границы.

Источник: Генштаб ВСУ

Источник:  Генштаб ЗСУ


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Топ комментарии
+80
Де ж мля Стінгери, які ми отримали щоб збивати вертольоти? Як 20 вертольотів перетнули кордон?
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24.02.2022 19:01
+79
Градами ****** ту наволоч кремлівську
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24.02.2022 18:58
+37
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:58
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Градами ****** ту наволоч кремлівську
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24.02.2022 18:58 Ответить
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:58 Ответить
Де ж мля Стінгери, які ми отримали щоб збивати вертольоти? Як 20 вертольотів перетнули кордон?
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24.02.2022 19:01 Ответить
Та мля!
Зрозумійте:
У нас територія велика, під кожним кущем солдата зі стінгером не посадиш!
Чекайте і молитесь, можливо до ранку ВСУ перегрупуються та підвезуть.
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24.02.2022 19:06 Ответить
Видимо нашей ПВО пришёл полный пис...ец, раз по 20 вертолётов с десантом летают практически под Киевом. Вот вам и "нагнетание" американцами и "не видим создания ударных группировок" от наших сказочных фельмаршаллов
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24.02.2022 19:20 Ответить
Та їх тільки декілька штук передали зовсім недавно балти.
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24.02.2022 19:36 Ответить
ну так закрий пельку, нєваєнний

позор росіянам, не нам
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24.02.2022 19:07 Ответить
не надо так говорить, наши военные делают все что могут, защищают своими жизнями Украину.. спасибо им..
кабаев два десятилетия готовило нападение на Украину..
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24.02.2022 19:19 Ответить
Это война, успокойтесь и дышите глубже.
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24.02.2022 19:20 Ответить
Да что у нас ПВО нету даже вертолеты сбивать?
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24.02.2022 19:01 Ответить
Ну какое ПВО!
Ваш клоун, которого вы с энтузиазмом зачем-то выбрали на свою голову президентом, похерил все, что было необходимо для армии, в том числе и ракеты, и ПВО, он же вам строил дороги, куда и ушли все деньги, на которые можно было укрепить оборону.
Ведь за одну ночь уничтожили российскими ракетами практически всю военную инфрастуктуру по всей Украине, сбивать российские ракеты было нечем.
Зато есть дороги, российским танкам, наверное, приятно и легко по ним передвигаться.
Его бы за это следовало арестовать и отдать под трибунал, а он вам продолжает видосики клепать.
Ну да в жизни за всё приходится платить, за свою глупость тем более.
Жаль только, что и тем, кто понимал, что выбирать клоуна в президенты во время войны, это непростительная глупость, тоже придётся хлебать полной ложкой последствия чужого выбора.
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24.02.2022 19:15 Ответить
"Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР"


Джерело: https://censor.net/ua/n3247041
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24.02.2022 19:21 Ответить
А тебе никто не говорил, что Киев и Гостомель - немножко в разных местах на карте? Не?
Кстати, ты уже в атаку на асфальтоукладчике выехал? Придурок.
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24.02.2022 19:24 Ответить
да да да. И ещё проект стена был-с яценюком строили. И где она????
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24.02.2022 19:25 Ответить
Скільки км стіни побудували при нинішній владі?
Вони ж видатні будівельники.
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24.02.2022 19:27 Ответить
А кому та стена надо,если она нкого и ничего остановить не может.
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24.02.2022 19:42 Ответить
Чому ви не питаєтн про це у Неверовської, яка підняла цю тему?
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24.02.2022 19:43 Ответить
Ну это же вас беспокоит сколько построено при нынешней власти.
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24.02.2022 19:53 Ответить
Неверовську це зацікавило першу.
Але вона накидує на минулу владу, тому ви її обійшли і причепились до мене.
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24.02.2022 20:09 Ответить
Дело-то не в вас,изначально деньги закапывались просто в землю.
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24.02.2022 20:22 Ответить
Така стіна виконувала свою функцію ДО штурму кордону танками та бронетехнікою.
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24.02.2022 20:33 Ответить
не бзди, таньк..учи истрию севернот италии...пока арабы не усекли
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24.02.2022 19:31 Ответить
Ну да, общественные дороги - это куда бесполезней личных магазинов сладостей, которые плодились быстрее кроликов.
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24.02.2022 19:22 Ответить
Три. Три года. И пол года предупреждений о нападении. Что вы вякали? Что купленные Порохом СМИ - "нагнетают"? Заткнись, зеленожопый.
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24.02.2022 19:26 Ответить
Мне Зеленский далеко не приятный, но хотя бы не противен.
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24.02.2022 19:28 Ответить
Ну да, "Большое Строительство" вместо финансирования армии, тоже "неприятно"?
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24.02.2022 19:32 Ответить
Фуу извращенец
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24.02.2022 20:38 Ответить
Ті магазини будувалися не за бюджетні гроші. Навпаки, з виручки тих магазинів сплачувалися податки у бюджет і купувалися корисні речі для армії.
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24.02.2022 19:33 Ответить
Лічні магазини лічним коштом...а ось як можна стати юним міліардером за рахунок бюджету...невже за рахунок тупих "сватів"?Говори,бл...,та не заговарювайся...і спитай ,що жлобіи зєбєні дали на армію,як укрітили???тому і гандзя маляр всеманділа на 200х тисячне нашпиговане росвійсько на кордоні.....та нема там ударних груп,та ніхто не нападе....це що *** було;зрада чи шкідництво????забудь уже *** дь про порошенка ...спитай що зробило нове бєніне падло?А ще тупотіло короткою ножкою на Штати а вийо.... як вош на гребінці-це що для тебе ***** що?
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28.02.2022 20:28 Ответить
Лічні магазини лічним коштом...а ось як можна стати юним міліардером за рахунок бюджету...невже за рахунок тупих "сватів"?Говори,бл...,та не заговарювайся...і спитай ,що жлобіи зєбєні дали на армію,як укрітили???тому і гандзя маляр всеманділа на 200х тисячне нашпиговане росвійсько на кордоні.....та нема там ударних груп,та ніхто не нападе....це що *** було;зрада чи шкідництво????забудь уже *** дь про порошенка ...спитай що зробило нове бєніне падло?А ще тупотіло короткою ножкою на Штати а вийо.... як вош на гребінці-це що для тебе ***** що?
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28.02.2022 20:31 Ответить
Лічні магазини лічним коштом...а ось як можна стати юним міліардером за рахунок бюджету...невже за рахунок тупих "сватів"?Говори,бл...,та не заговарювайся...і спитай ,що жлобіи зєбєні дали на армію,як укрітили???тому і гандзя маляр всеманділа на 200х тисячне нашпиговане росвійсько на кордоні.....та нема там ударних груп,та ніхто не нападе....це що *** було;зрада чи шкідництво????забудь уже *** дь про порошенка ...спитай що зробило нове бєніне падло?А ще тупотіло короткою ножкою на Штати а вийо.... як вош на гребінці-це що для тебе ***** що?
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28.02.2022 20:31 Ответить
******* - не мішки носити. Це москалям можна розказувати. Ми тут бачим що де пошкоджено і скільки вантажів 200 підготовані для ерефії. Добре ще морозець тисне, а то вже би смерділо. Літаки вже скінчилися. Пішли в хід вертольоти. Хоч я не вірю в ту казочку про 20 вертольотів, але вірю нашим ППО. Слава Україні!!!
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28.02.2022 21:26 Ответить
Кацапи виводять з ладу ПВО обстрілами.
І не треба було зеленому ДБР кошмарити ПВО вилученням клістронів замість його зміцнення.
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24.02.2022 19:17 Ответить
Постав собі клістрон в задницю...
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28.02.2022 21:28 Ответить
Нехай вже стоить там, де стоїть. В твоїй.
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28.02.2022 21:29 Ответить
Замахаєшся вставити, курва москалівська. Віділлються тобі сльози наших дітей
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28.02.2022 21:38 Ответить
Так би зразу в написав, що ти хворий.
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28.02.2022 21:47 Ответить
Высаживают вертолетами так как те летают низко. Стингеров мало, совсем мало.
ПВО нужно для 18-ти Илов что летят.
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24.02.2022 19:21 Ответить
Вистачить...
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28.02.2022 21:39 Ответить
Чего их не сбивают ?
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24.02.2022 19:02 Ответить
Сбивают. Сбито в Гостомеле несколько - видео на Ютубе. Остальные просто в очереди в ад и она быстро продвигается.
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24.02.2022 19:28 Ответить
Це той, перший десант, чи вже другий?
Не зрозуміло з повідомлення.
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24.02.2022 19:03 Ответить
Третій.
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24.02.2022 19:13 Ответить
МИ8 з десантом, Ка-52 ударний, вони ще щоб два рази не літати, ще захопили аеродром КБ "АН", а там та же "Мрія" тестувалася. Там взагалі ніякої охорони. Вивантажували ящики, схожі на від ПЗРК (хоча може новий гранатомет).
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24.02.2022 21:40 Ответить
Той десант вже поскладали штабелями на просушування...
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28.02.2022 21:30 Ответить
так то ще коли було...
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24.02.2022 19:04 Ответить
Любой десант надо немедленно давить, чтобы не закрепились.
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24.02.2022 19:04 Ответить
Х***ло хочет любым способом отрезать Киев от Запада.
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24.02.2022 19:04 Ответить
А стингеры ***** где
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24.02.2022 19:06 Ответить
Если его не отбить, туда уже летят 18 вражеских ИЛов с десантом.
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24.02.2022 19:06 Ответить
лови торфея смотри каких поцов валили плацпорадных
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24.02.2022 19:18 Ответить
ІЛ вже 2 збили, десант, що висадився переколошматили. Рештки десь бродять по лісах...
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28.02.2022 21:33 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:07 Ответить
де стінгери????
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24.02.2022 19:07 Ответить
Десантників бажано знищувати, коли вони всередині літаків і гелікоптерів: одна ракета і 20-100 "жмуриків".
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24.02.2022 19:07 Ответить
Посевная в феврале....
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24.02.2022 19:10 Ответить
Накривайте цих виродків чим є, ні в чому собі не відмовляйте!
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24.02.2022 19:09 Ответить
зараз щось гупає. Я не експерт, по звуку розібрати не можу. Але гупає добре
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24.02.2022 19:12 Ответить
Гостомель
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24.02.2022 19:12 Ответить
Похоже что наши утюжат артиллерией.
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24.02.2022 19:20 Ответить
так. Брат сказав, що це з землі в повітря. Зараз затихло
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24.02.2022 19:35 Ответить
А де бляха муха стінгери
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24.02.2022 19:15 Ответить
Этот десант уже можно отпевать ,дебилы ватные десантировались прямиком на тот свет !!!
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24.02.2022 19:18 Ответить
А с Ка-52 кого можно высадить?
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24.02.2022 19:19 Ответить
Там и МИ 8 были. В связке шли 34 вертолета
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24.02.2022 19:22 Ответить
Пару су25 раздолбали бы эти вертолёты к херам вместе с содержимым. Где это всё?!!
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24.02.2022 20:11 Ответить
20 вертолетов - 40-60 десантников.
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24.02.2022 19:22 Ответить
ми8 т 24 десантника
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24.02.2022 19:36 Ответить
20 штук 400 чел
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24.02.2022 19:37 Ответить
Ми-8 берёт 24 десантника.
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24.02.2022 19:37 Ответить
а еще есть Ми-18... длиннее.
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24.02.2022 20:45 Ответить
Стингеры?
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24.02.2022 19:19 Ответить
Разбудите кто нить Зеленского !!!
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24.02.2022 19:19 Ответить
Нещодавно туди щось реактивне полетіло, в тому напрямку.
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24.02.2022 19:20 Ответить
Звук был,а куда полетело,непонятно
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24.02.2022 19:28 Ответить
Розмовляв із знайомою із Сум годину назад - місто буо під нами. Бої йдуть зі сторони конотопського напрямку. Вдень через Тростянець на Суми проїхало багато техніки рф - т72, бтр, сау, кшм (це те, що я сам бачив на власні очі!). ДУмав поїдуть на Охтрику, але вони повернули на Суми - йшли черз с.Солдатське (туту розлілилися і пішли у 2 напрямки - одна колона в сторону Тростянця, інша - на Кирікивку), Ніцаху (деякий час стояли у ярах - щось чекали, модливо команду куди далі), Люджу, Тростянець і далі на Суми!
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24.02.2022 19:25 Ответить
Жгите эту сволочь напалмом, обязательно НАПАЛМОМ!
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24.02.2022 19:23 Ответить
У РФ нет Минестерства Обороны, а есть Министерство Нападения и Оккупации. 23 Февраля - День РоэСэСкого Агрессора. Развивайте идею дальше и постите, где только можете в инете.

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24.02.2022 19:24 Ответить
чому не збили?
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24.02.2022 19:30 Ответить
Да, как это куча вертолётов долетела до Киева без помех???
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24.02.2022 19:32 Ответить
А почему эти верты не сбили на подлете? Что нах за ПВО?
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24.02.2022 19:38 Ответить
Кожного кацапнячого диверсанта чекає смерть. Цю гнилоту та підлоту путлерівську множимо на нуль! Важкий час - але ми - УКРАЇНЦІ! Вистоємо! Ще чого бувало - куріпка двоголова нас у смерть ховала, та не поховала вже 10 сторіч - це понад 1000 років. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Українському Війську!!!
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24.02.2022 19:40 Ответить
Оці демонстрації над територією Білорусі треба рішуче припняти. Війна має вестись не лише на своїй території. Ви що досі боїтесь когось спровокувати?
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24.02.2022 19:41 Ответить
show them attack!
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24.02.2022 19:41 Ответить
Здесь может помочь уже только "Точка У". Да будут разрушения, но сейчас главное быстро уничтожить российский десант. Именно там будет высадка десанта с Ил76, а это не менее 1500 десантников, которые могут много бед в Киеве наделать.
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24.02.2022 19:51 Ответить
Щойно (20:15) сильно бахнуло в західній частині Києва (орієнтовно Новобіличі-Коцюбинське).
Чи це в Гостомелі?
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24.02.2022 20:21 Ответить
 
 