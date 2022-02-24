20 вертолетов России высадили десант под Киевом – ведется бой
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20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.
Об этом сообщили на брифинге в Генштабе ВСУ, комментируя ситуацию на 17 часов, сообщает Цензор.НЕТ.
"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.
Также противник предпринял попытку высадки десанта вдоль Киевского водохранилища. "С аэродромов Республики Беларусь противник выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. На Северщине противник остановлен по реке Уж, в районах Большие Осняки, Равнополье ведется танковый бой. В окрестностях Чернигова и Батурина остановлены колонны российской бронированной техники. "Национальная Гвардия вступила в сражение в районе города Припять".
Противник ведет агрессивные действия по всей линии границы.
Источник: Генштаб ВСУ
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Зрозумійте:
У нас територія велика, під кожним кущем солдата зі стінгером не посадиш!
Чекайте і молитесь, можливо до ранку ВСУ перегрупуються та підвезуть.
позор росіянам, не нам
кабаев два десятилетия готовило нападение на Украину..
Ваш клоун, которого вы с энтузиазмом зачем-то выбрали на свою голову президентом, похерил все, что было необходимо для армии, в том числе и ракеты, и ПВО, он же вам строил дороги, куда и ушли все деньги, на которые можно было укрепить оборону.
Ведь за одну ночь уничтожили российскими ракетами практически всю военную инфрастуктуру по всей Украине, сбивать российские ракеты было нечем.
Зато есть дороги, российским танкам, наверное, приятно и легко по ним передвигаться.
Его бы за это следовало арестовать и отдать под трибунал, а он вам продолжает видосики клепать.
Ну да в жизни за всё приходится платить, за свою глупость тем более.
Жаль только, что и тем, кто понимал, что выбирать клоуна в президенты во время войны, это непростительная глупость, тоже придётся хлебать полной ложкой последствия чужого выбора.
Джерело: https://censor.net/ua/n3247041
Кстати, ты уже в атаку на асфальтоукладчике выехал? Придурок.
Вони ж видатні будівельники.
Але вона накидує на минулу владу, тому ви її обійшли і причепились до мене.
І не треба було зеленому ДБР кошмарити ПВО вилученням клістронів замість його зміцнення.
ПВО нужно для 18-ти Илов что летят.
Не зрозуміло з повідомлення.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Чи це в Гостомелі?