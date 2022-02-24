20 вертолетов России высадили десант под Киевом – ведется бой

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.

Об этом сообщили на брифинге в Генштабе ВСУ, комментируя ситуацию на 17 часов, сообщает Цензор.НЕТ.

"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.

Также противник предпринял попытку высадки десанта вдоль Киевского водохранилища. "С аэродромов Республики Беларусь противник выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. На Северщине противник остановлен по реке Уж, в районах Большие Осняки, Равнополье ведется танковый бой. В окрестностях Чернигова и Батурина остановлены колонны российской бронированной техники. "Национальная Гвардия вступила в сражение в районе города Припять".

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Противник ведет агрессивные действия по всей линии границы.

Источник: Генштаб ВСУ