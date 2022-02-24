Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вимагає запровадження "безпольотної зони" над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Це питання він обговорив, зокрема, із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Виходячи з тональності заяви, Зеленський розраховує на успішне схвалення цього рішення. "Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з Емманюелем Макроном", - написав він у твіттері.

Зеленський окремо наголосив на двох елементах санкційного пакету, на які він розраховує.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - повідомив президент.

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