Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вимагає запровадження "безпольотної зони" над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.
Це питання він обговорив, зокрема, із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Виходячи з тональності заяви, Зеленський розраховує на успішне схвалення цього рішення. "Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з Емманюелем Макроном", - написав він у твіттері.
Зеленський окремо наголосив на двох елементах санкційного пакету, на які він розраховує.
"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - повідомив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Не знаю чи наважиться захід..
Чому ми власної системи не маємо ?
кто в курсе, что в Гостомеле?
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Але він зробив катастрофічні помилки, як і його виборці.
Тепер маємо війну і голі тили.
Але ворог захопив ЧАЕС.
За його влади.
В Порошенка була мета - армія, а не дороги.
Тому зараз ми були би значно краще озброєні.
мо ***** зробить з нього президента
віримо у наших воїнів, вони виправлять ситуацію
@corona_travel
Прикро визнавати, але дива не сталося. Війна уже програна. Будемо тепер гнити у новій Північній Кореї.
Зє! Ви зробили це разом! Радійте і пишайтеся!
Історія жорстокий учитель, вона повторює і повторює свій урок, поки народ його або не вивчить, або не зникне.
Українці надто тупими учнями виявилися.
ти тут ні до чого...
Чехия, Швеция и Польша не сыграют отборочные матчи ЧМ в России. Uefa изолировала Россию от всех международных матчей
"Після розвитку ситуації між Росією та Україною за останні 24 години президент УЄФА ухвалив рішення скликати позачергове засідання Виконавчого комітету в п'ятницю, 25 лютого, о 10:00 за центральноєвропейським часом, щоб оцінити ситуацію та ухвалити всі необхідні рішення, - повідомляє офіційний сайт УЄФА. - Подальші заяви буде зроблено після засідання Виконавчого комітету УЄФА".
Це буде реакцією на російське вторгнення в Україну та відповідне рішення вже погоджено, пише Associated Press. Офіційно про нього буде оголошено завтра після позачергового засідання виконавчого комітету УЄФА.
«Коли прокинувся сьогодні вранці, виникло таке відчуття, що проведення футбольного матчу в Росії через місяць - це майже немислимо. На сьогоднішній день немає жодного бажання проводити футбольний матч у Росії.
Подумки ми знаходимося поруч із нашими друзями з України, тому що ситуація, в якій вони опинилися сьогодні вранці, - це жахливо. Футбол - це останнє, про що варто переживати за умов цього пекла.
Я вважаю, що у нинішній ситуації не можна ухвалювати поспішних рішень. Потрібно жити та домовлятися про все у майбутньому. Ми повинні не поспішати та подивитися, які дії необхідні. На даний момент ми з нетерпінням чекаємо, коли буде складена зброя і запанує мир», - наводить слова Нільссона Reuters.
сбивается
остается только артилерией и танками идти
без авиации мало что можно добиться