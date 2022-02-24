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Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вимагає запровадження "безпольотної зони" над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Це питання він обговорив, зокрема, із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Виходячи з тональності заяви, Зеленський розраховує на успішне схвалення цього рішення. "Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з Емманюелем Макроном", - написав він у твіттері.

Зеленський окремо наголосив на двох елементах санкційного пакету, на які він розраховує.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - повідомив президент.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
,они обязаны это сделать, срочно! Без неба у кацапни шансов нет
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24.02.2022 19:03
+25
Під час виборів часто чув " Хоть поржем " . Сьогодні вдень по місту жодного ржання не чув .
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24.02.2022 19:05
+24
Люди!!! У нас война, насрать , кто за кого голосовал и кому кто нравится. Я тоже против Зеленского, но сейчас война и он - мой президент, который совсем неплохо выполняет его обязанности, в этой ситуации.
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24.02.2022 19:10
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24.02.2022 19:01 Відповісти
ПНХ кацап
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24.02.2022 19:03 Відповісти
,они обязаны это сделать, срочно! Без неба у кацапни шансов нет
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Під час виборів часто чув " Хоть поржем " . Сьогодні вдень по місту жодного ржання не чув .
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24.02.2022 19:05 Відповісти
С Грузией-Франция объявила "безполётную зону",надеемся и на нас,а дальше-всё в наших руках.
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24.02.2022 19:05 Відповісти
Засциканий *****, краще б не розкрадав казну, чмо ******
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24.02.2022 19:05 Відповісти
Желательно продлить эту зону как минимум до Урала. А дальше дядюшка Си обеспечит.
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24.02.2022 19:06 Відповісти
Каким надо...
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24.02.2022 19:35 Відповісти
Простим. Введенням декількох есмінців у Чорне море. З ракетним озброєнням. І головне - викинути рашку з Радбезу ООН. Вона там і так незаконно знаходиться.
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24.02.2022 19:36 Відповісти
проти України ведуть війну дві держави - росія та білорусь. Зеля ти не проси ти требуй!
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Дуже хочеться .
Не знаю чи наважиться захід..
Чому ми власної системи не маємо ?
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Зате у нас дороги красиві....су#и
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24.02.2022 19:10 Відповісти
На асфальт потратили, 😡
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24.02.2022 19:12 Відповісти
Не, они не рискнут сбивать рашистов.
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Зенітки готовте на випадок десанту!
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Немцы опять это заблокируют... Не будут же они предавать своего фюрера в кремле..
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24.02.2022 19:07 Відповісти
и в этом он прав. это будет радикально.
кто в курсе, что в Гостомеле?
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24.02.2022 19:08 Відповісти
Немцы - самый гнусный народ. Сам тут живу среди этих гнид и знаю.
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24.02.2022 19:08 Відповісти
Козломорді йдуть до Ла Маншу двигати кордони НАТО, а вони чогось роздумують. Якісь самогубці
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24.02.2022 19:09 Відповісти
оружие! и зону тоже
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Кажуть, що ворог захопив ЧАЕС та тримає персонал у заручниках. Правда чи ні, хто знає?
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Люди!!! У нас война, насрать , кто за кого голосовал и кому кто нравится. Я тоже против Зеленского, но сейчас война и он - мой президент, который совсем неплохо выполняет его обязанности, в этой ситуации.
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24.02.2022 19:10 Відповісти
совсем неплохо це явно перебор. а в іншому згідний
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24.02.2022 19:11 Відповісти
вже дуже добре що не лізе безпосередньо командувати армією
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Згадалось .... А зараз Олена Зеленська не просить стрімити пересування ВСУ ? Просто цікаво .
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Це треба було ще місяць назад просити, а не гундосити, що Захід нагнітає паніку.
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Много сообщений про вертолетный десант , их что нечем сбивать ?
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Все Киев сдали... я не троль если что, хочу ошибаться...
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Ти не троль - ти кончене!!!
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Есть инфа от Джонсона, что верхушка перебирается во Львов, значит оценивают шансы отбиться от десанта как низкие...
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Если выбирать между зелей и той безымянной тварью - то уж лучше наш клоун, он НАШ и мы с ним разберемся, а сейчас он президент НАШЕЙ страны.
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Ми знаємо хто в нас президент.
Але він зробив катастрофічні помилки, як і його виборці.
Тепер маємо війну і голі тили.
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Я голосовала за Порошенко, я б еще раз проголосовала. Мой брат закрыл фоп из-за зеленского. Но не менять же сейчас власть. Там они только этого и ждут. И поменяют не на Порошенко, а на какую-то марионетку.
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Ніхто і не каже, що його треба мінять.
Але ворог захопив ЧАЕС.
За його влади.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Справедливости Ради, не факт что Порошенко смог бы отбиться лучше, у рашки ресурсы почти неограниченные по сравнению с нами, а пуйлу жизней не жалко, плюс он способен на любые подлянки, вплоть до подрывов стратегических объектов. Спасибо иностранным партнерам, которые выражают глубокую озабоченность, самим нам очень сложно, ну и ********* народу за поребриком.
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Не правда.
В Порошенка була мета - армія, а не дороги.
Тому зараз ми були би значно краще озброєні.
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24.02.2022 19:30 Відповісти
А що, велике будівництво не передбачало захист від нападу з повітря? Чи це дурне зелене думало що звабить путіна грую х"єм на балалайці?
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24.02.2022 19:15 Відповісти
ну, звучить пристойно
мо ***** зробить з нього президента
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Как просрали юг?
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24.02.2022 19:16 Відповісти
а ви не забули, що маємо справу з армією, яку вважали другою у світі?
віримо у наших воїнів, вони виправлять ситуацію
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24.02.2022 19:18 Відповісти
Чехия закрывает два российских консульства: в Брно и Карловых Варах. А также закрывает свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. И приостанавливает выдачу своих виз гражданам РФ.Чехия отзывает из России и Беларуси послов для консультаций.
@corona_travel
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24.02.2022 19:16 Відповісти
Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступили проти відключення РФ від SWIFT - Всі союзники фашистів
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24.02.2022 19:18 Відповісти
Прокинулосі воно! Над цим треба було працювати з 2018р, треба було не виганяти з армії "викармишей парашенка" і не закатувати сотні мальярдів у асфальт, одночасно довівши некомплект у армії до 40%.
Прикро визнавати, але дива не сталося. Війна уже програна. Будемо тепер гнити у новій Північній Кореї.
Зє! Ви зробили це разом! Радійте і пишайтеся!
Історія жорстокий учитель, вона повторює і повторює свій урок, поки народ його або не вивчить, або не зникне.
Українці надто тупими учнями виявилися.
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24.02.2022 19:18 Відповісти
зарубі собі на свому курносому носу - допомога надаеться Україні.
ти тут ні до чого...
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24.02.2022 19:18 Відповісти
очікується підтвердження.

Чехия, Швеция и Польша не сыграют отборочные матчи ЧМ в России. Uefa изолировала Россию от всех международных матчей
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24.02.2022 19:22 Відповісти
УЄФА скликає позачергове засідання виконкому. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 25 лютого.

"Після розвитку ситуації між Росією та Україною за останні 24 години президент УЄФА ухвалив рішення скликати позачергове засідання Виконавчого комітету в п'ятницю, 25 лютого, о 10:00 за центральноєвропейським часом, щоб оцінити ситуацію та ухвалити всі необхідні рішення, - повідомляє офіційний сайт УЄФА. - Подальші заяви буде зроблено після засідання Виконавчого комітету УЄФА".
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24.02.2022 19:33 Відповісти
УЄФА завтра ухвалить рішення про перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.

Це буде реакцією на російське вторгнення в Україну та відповідне рішення вже погоджено, пише Associated Press. Офіційно про нього буде оголошено завтра після позачергового засідання виконавчого комітету УЄФА.
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24.02.2022 19:35 Відповісти
Голова Шведської футбольної асоціації Карл-Ерік Нільсон висловився про неможливість проведення стикових матчів ЧС-2022 з Росією.

«Коли прокинувся сьогодні вранці, виникло таке відчуття, що проведення футбольного матчу в Росії через місяць - це майже немислимо. На сьогоднішній день немає жодного бажання проводити футбольний матч у Росії.

Подумки ми знаходимося поруч із нашими друзями з України, тому що ситуація, в якій вони опинилися сьогодні вранці, - це жахливо. Футбол - це останнє, про що варто переживати за умов цього пекла.

Я вважаю, що у нинішній ситуації не можна ухвалювати поспішних рішень. Потрібно жити та домовлятися про все у майбутньому. Ми повинні не поспішати та подивитися, які дії необхідні. На даний момент ми з нетерпінням чекаємо, коли буде складена зброя і запанує мир», - наводить слова Нільссона Reuters.
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24.02.2022 19:37 Відповісти
Можно потихонечку в лес идти
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Что значит бесполетная зона кто понимает? И почему это может помешатб москалям летать если им пофиг на все человеческие и юридические законы?
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24.02.2022 19:23 Відповісти
любое что летает
сбивается
остается только артилерией и танками идти
без авиации мало что можно добиться
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Нами сбивается? А сейчас мы неможем сбивать? Или это страховка что бы не сбить мирный транспорт? Так сейчас никакой дурак над Украиной летать не будет.
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24.02.2022 19:32 Відповісти
Так сивочолий же за свої кошти оточив Київ потужною ППО. І де воно? Невже зелений здав на металобрухт?
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24.02.2022 21:00 Відповісти
Живу під Києвом в Броварському напрямку. Щокілька хвилин чути проліти літака(літаків), і щось мені підказує, що це не наші. Хотів би, звісно, помилятись, та щось мені підказує, що безпольотну зону вводити пізно...
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24.02.2022 19:23 Відповісти
Ермак что не хочет покеровать
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24.02.2022 19:24 Відповісти
прокинувся. А пару днів тому казав,що рашка не нападатиме і західні партнери гірші за скабєєву
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24.02.2022 19:31 Відповісти
надо было вместо воровства на дорогах строить ракетные комплексы Нептун, противотанковые комплексы Стугны, станции РЭБ... Дозаглядывались в очко ху@лу...
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Я даже не могу найти слов, которые я бы хотела сказать в адрес этого урода.
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24.02.2022 19:44 Відповісти
 
 