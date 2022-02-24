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Журналісти завдяки шолому ідентифікували збитого під Гостомелем російського вертолітника

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збитим під Гостомелем російським вертольотом Ка-52 ймовірно керував командир ескадрильї 319-го окремого вертолітного полку з Приморського краю РФ Айрат Сафаргалєєв.

Такого висновку дійшли журналісти Слідство.Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ

Журналісти звернули увагу на шолом вертольотника, який українські силовики знайшли біля підбитого гелікоптера Ка-52. На шоломі було вказане прізвище пілота – "Сафаргалеев".

"Слідство.Інфо" проаналізували, хто з таким прізвищем може мати стосунок до російської армії, зокрема до Повітряно-космічних сил РФ.

Журналісти завдяки шолому ідентифікували збитого під Гостомелем російського вертолітника 01

На офіційному сайті уряду Приморського краю РФ була опублікована новина, яка стосувалася вручення у 2019 році державних нагород російським офіцерам. Зокрема, там ішлося про нагородження командира ескадрильї російської військової частини 13984 Айрата Сафаргалєєва.

Журналісти знайшли цього чоловіка у російській соцмережі "Однокласники". Айрату Сафаргалєєву 45 років, він живе в селищі Чернігівка Приморського краю, де розташований військовий аеродром. Закінчив "Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків".

Судячи з його профілю та фотографій в соцмережі Однокласники, Сафаргалєєв уже кілька десятків років служить в авіаційних військах РФ, а саме у вертолітних ескадрильях. Також він є учасником закритої групи російських військових "Вертолетчики".

Журналісти також зауважили, що на озброєнні російського 319-го окремого вертолітного полку в Чернігівці (військової частини 13984) перебувають саме новітні військові вертольоти Ка-52, який і збили під Гостомелем.

Читайте також на Цензор.НЕТГостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії

 

Джерело:  Слідство.ІНФО


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Топ коментарі
+15
прикопали москаля край дороги...
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24.02.2022 19:25
+12
"Айрат Сафаргалєєв"

Истинньій скрепньій славянин-мокшанин.
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24.02.2022 19:29
+10
Нужно бить по АЄС *********. Слава Украине
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24.02.2022 19:25
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Нужно бить по АЄС *********. Слава Украине
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24.02.2022 19:25 Відповісти
прикопали москаля край дороги...
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Этот утырок сбежал?
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24.02.2022 19:25 Відповісти
А где он сам?
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Аналагаф нєт,казали кацапи.
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24.02.2022 19:27 Відповісти
******* ишак.
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Где этот Сафаргалеев?
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24.02.2022 19:27 Відповісти
"Айрат Сафаргалєєв"

Истинньій скрепньій славянин-мокшанин.
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24.02.2022 19:29 Відповісти
Его угробили , или он каску бросил и убежал ?

москаляку на Гиляку !!!
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24.02.2022 19:30 Відповісти
семочек киньте и немного потопчите кишки этого любителя музыки кобзона.
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24.02.2022 19:30 Відповісти
Резать этого пи***ра тонкими ломтями когда поймают
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24.02.2022 19:31 Відповісти
Так а де вміст шолому?
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24.02.2022 19:31 Відповісти
кримський татарин?
судячи про прізвищу
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24.02.2022 19:31 Відповісти
ой хорошо, возле тигра)))
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24.02.2022 19:31 Відповісти
Татарин чи башкир або прикацаплений казах.
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24.02.2022 19:32 Відповісти
Яка ситуція з аеропортом Гостомеля
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24.02.2022 19:34 Відповісти
Невідомо. Зараз тихо. Недавно наші обстрілювали.
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24.02.2022 19:38 Відповісти
Lb написав, що "Окупанти взяли під контроль аеропорт Гостомеля. Про це повідомили в пресцентрі Офісі президента.Злітно-посадкова смуга також контролюється ворожими військами, зазначили в ОПУ."Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
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24.02.2022 19:42 Відповісти
По ТВ передают что под контролем кацапов, не пойму если его накрывала наша Арта почему не фигачят дальше? Куча непоняток
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24.02.2022 19:49 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:37 Відповісти
Журналісти знайшли цього чоловіка у російській соцмережі "Однокласники". Айрату Сафаргалєєву 45 років, він живе в селищі Чернігівка Приморського краю, де розташований військовий аеродром. Закінчив "Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків". Джерело: https://censor.net/ua/n3318855

А де власне тулуб? Треба, щоб "...тревожно взвыла выпь близ деревни Черниговка Приморского края".
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24.02.2022 19:41 Відповісти
чистокровный славянин Айрат Сафаргалеев прилетел к нам насаждать славянский мир, хочет чтобы и здесь наступила его родная ментальная сызрань
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24.02.2022 21:02 Відповісти
 
 