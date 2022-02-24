Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ. ФОТО

Національна поліція показала зразки знаків, яки використовуються диверсантами для інформування російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

"Шановні громадяни, це знаки для інформування російських військ, в тому числі і вночі!

Закликаємо вас бути уважними та обов‘язково знищувати відповідні позначки на дорогах та об’єктах інфраструктури", - йдеться у повідомленні.