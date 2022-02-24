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Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ. ФОТО
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Національна поліція показала зразки знаків, яки використовуються диверсантами для інформування російських військ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.
"Шановні громадяни, це знаки для інформування російських військ, в тому числі і вночі!
Закликаємо вас бути уважними та обов‘язково знищувати відповідні позначки на дорогах та об’єктах інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+94 Харьков Сумской
показати весь коментар24.02.2022 19:26
+80 Марина Ющенко
показати весь коментар24.02.2022 19:33
+24 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар24.02.2022 19:32
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Будь ласка, зачекайте...
- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!
-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...
- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками
-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.
-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія (ПТРК NLAW)
Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?
Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!
О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
не надо стесняться
зачем украинцам работать за полицию ?
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Виходить фіфа в камуфляжі : Я вас сканувала? Ви де хочете служити.(((!! Що це значить. Де хочу...Я служив і ви маєте знати... Де..
І мені по.ххх й на всіх добрих хейтерів. Це правда. Не ті при владі і лайно по тв.
Знаки судьбы.