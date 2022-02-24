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Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Національна поліція показала зразки знаків, яки використовуються диверсантами для інформування російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ 01

"Шановні громадяни, це знаки для інформування російських військ, в тому числі і вночі!

Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ 02

Закликаємо вас бути уважними та обов‘язково знищувати відповідні позначки на дорогах та об’єктах інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+94
И расстреливайте тех, кто эти знаки наносит.
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24.02.2022 19:26
+80
Можно начать с этих. Не проходите мимо и не упускайте возможность отомстить
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24.02.2022 19:33
+24
Думаю , уважаемый админ простит полное название ***** .

не надо стесняться
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24.02.2022 19:32
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И расстреливайте тех, кто эти знаки наносит.
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Можно начать с этих. Не проходите мимо и не упускайте возможность отомстить
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24.02.2022 19:33 Відповісти
Гниду в белой рубахе надо на британский флаг порвать.
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24.02.2022 19:57 Відповісти
Он только шут.
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24.02.2022 21:57 Відповісти
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія (ПТРК NLAW)

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 19:34 Відповісти
Через Суми іде броня. Пів години назад телефонували.
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24.02.2022 21:36 Відповісти
Так. Але перед тим нанести той знак на всі груди. Щоб не промахнутися.
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24.02.2022 20:10 Відповісти
Потрібно писати у відповідь-путін ***...о
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Думаю , уважаемый админ простит полное название ***** .

не надо стесняться
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24.02.2022 19:32 Відповісти
Яка ж це назва?? Це прізвище!
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24.02.2022 19:36 Відповісти
це должность )))
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24.02.2022 19:54 Відповісти
я так писал - уже, пока что все ОК, и с другой стороны - это же его имя, но же *****!
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Копье судьбы. Сатанисты х*евы
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Відловлювати цю мерзоту і до стінки ,За законами воєнного часу.
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24.02.2022 19:26 Відповісти
І телеграм забороніть *****
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Гостомельський аеропорт втрачено? Хто скаже?
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Як будівлю - так. Бо її знищили разом з рашистами. Там найкращий спецназ НГУ - у десантніков шансів нема.
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24.02.2022 19:34 Відповісти
На українській правді написали що повністю захвачено.
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24.02.2022 19:37 Відповісти
На правді пишуть що захвачено. Туди скоріш за все і летять літаки.
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24.02.2022 19:35 Відповісти
А СБУ та Нацполіція знають, хто ті знаки малює? Хоч одного спіймали?
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Может наоборот нахерачить тагих знаков через 5-10 км?
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24.02.2022 19:28 Відповісти
возможно, что там краска специфичная.
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24.02.2022 19:29 Відповісти
Ця фарба для літаків, її в ночі добре видно, бомби скидувати. Тільки нах вона. Сумніваюся що бомбити будуть.
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24.02.2022 19:34 Відповісти
А сьогодні вночі не бомбили?
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24.02.2022 19:35 Відповісти
Ну я про інші бомби, високоточні. Що лазер знайде цю фарбу як ціль.
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24.02.2022 19:38 Відповісти
только на минных полях
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24.02.2022 19:33 Відповісти
походе на х...о
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24.02.2022 19:28 Відповісти
А визы для кацапов и белорусов и других стран ОДКБ почему не ввели ?

зачем украинцам работать за полицию ?
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24.02.2022 19:28 Відповісти
А що в Миколаєві, хто зна?
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24.02.2022 19:30 Відповісти
нужно замазывать эти знаки если увидите.
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24.02.2022 19:30 Відповісти
наверняка эти знаки считывает спутник, для корректировки прицелов.
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24.02.2022 19:32 Відповісти
Ні. Дуже високо.
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24.02.2022 20:10 Відповісти
На лобі су....випалювали та здавати нацгвардії
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24.02.2022 19:32 Відповісти
І засипати ті знаки і замазувати.
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24.02.2022 19:32 Відповісти
минируйте!
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24.02.2022 19:32 Відповісти
Якщо б в хаті кожного українця був автомат то росія б ніколи сюди не полізла з десантом! Але ж влада боїсться свого народу більше ніж російського десанту!!!
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24.02.2022 19:34 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:35 Відповісти
На крышах ОПЗЖ нарисовать и на лбу тоже!
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24.02.2022 19:36 Відповісти
Дякую! Виняткова ідея...
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24.02.2022 20:04 Відповісти
змивка для автокраски ,або щіткою по металу зтерти
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24.02.2022 19:38 Відповісти
Ви втомили, ви здаєте Україну по всім напрямкам. Чому Чорнобиль, чому Каховка, чому... все інше... І т.д. де РСЗО, де БУКи, де точки...У. чому мовчить мовлення про те, як до Західної України долетіли, повз ПВО, ракети, чи це діверсія... Суки при владі. І по ТВ брехня. У вр при словах ,,Слава Україні,, майже всіх скорболило. Був в Воєнкомі, розмова: візміть... не маємо права вам більше 60... Офіцерів брати немає вказівки... І що це? Офіцер не мясо, чи треба мясо...
Виходить фіфа в камуфляжі : Я вас сканувала? Ви де хочете служити.(((!! Що це значить. Де хочу...Я служив і ви маєте знати... Де..
І мені по.ххх й на всіх добрих хейтерів. Це правда. Не ті при владі і лайно по тв.
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Не кипишуй каховку и ГЭС уже отбили.
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24.02.2022 19:47 Відповісти
Я не кіпішую. Нажаль розмова була реальна... І це не правильно. На жаль.
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24.02.2022 20:13 Відповісти
Это больше похоже на опознаки для геодезической съемки. Допустим делают залет коптером. И размечают контрольные точки штук 5-6 на площадке и GPS получают по этим точкам точные координаты. Далее при уравнивании группы снимков с коптера указываются точные центра этих опознаков
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24.02.2022 19:49 Відповісти
Сатанинская символика!
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Накрывайте аэродром в Гостомеле плотным артиллерийским огнем, он захвачен врагом. Туда летят военно-транспортные Ил-76 с десантом.
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Надо закрашивать найденные знаки, а их копии размещать на дощечке где ни будь посреди болота!
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24.02.2022 20:08 Відповісти
jesli eto znaki dlja vertushek ili desanta, to mozhno zakritj i narisovatj okolo stolbov i provodov, pustj suki gorjat v vozduhe, ih Ukrainska zemlja ne prigloshala k sebe.
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24.02.2022 20:25 Відповісти
Клеем, шпаклёвкой помазать, песочком присыпать - и будут им знаки.
Знаки судьбы.
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24.02.2022 20:46 Відповісти
Блин, даавайте ставить эти метки везде, на каждом метре!!! Пусть, ***** с космоса Украину видно будет!!!
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26.02.2022 05:25 Відповісти
 
 