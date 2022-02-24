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Польща виділила термінову допомогу Україні у розмірі $1 млрд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Польща виділила термінову допомогу Україні у розмірі $1 млрд

У зв'язку з агресією РФ Нацбанк Польщі вирішив надати Нацбанку України валютний своп на суму 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення центробанку Польщі.

"Польський Народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України і з усім українським народом перед обличчям російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, валютний своп - це валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю, продаж та обмін іноземної валюти зі зворотною її продажею, купівлею та обміном на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

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Топ коментарі
+15
ось реальні друзі в тяжку годину ...низький уклін вам браття поляки
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24.02.2022 19:36
+9
Ось хто наш братський народ, а не мокша
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24.02.2022 19:38
+6
для польщі це значна сума..
а робити раніше треба було німцям, французам...гарантам євробезпеки..
ще й зараз не пізно...могли б долучитись
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24.02.2022 19:42
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Добре-але це все потрібно було робити раніше...
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24.02.2022 19:36 Відповісти
А ти порівняй, Польша 1 млрд, і срана італія 100млн!!!!!!! Відчуваєш різницю!!!!!!!
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24.02.2022 19:41 Відповісти
я писав саме про час,багато якого втрачено лише на балачки...
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24.02.2022 19:43 Відповісти
для польщі це значна сума..
а робити раніше треба було німцям, французам...гарантам євробезпеки..
ще й зараз не пізно...могли б долучитись
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Зараз про тих паскудників мова не йде, хоча цяж німчура вже дає дозвіл на зброю для ВСУ!!!!!!!
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24.02.2022 19:44 Відповісти
По Флайрадару над Польщею та Румунією літає багато тяжких транспортників США та НАТО.
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24.02.2022 19:36 Відповісти
І що з того. Люба країна могла перекинутити літаки з Балтії чи Польщі на допомогу.
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24.02.2022 19:45 Відповісти
А 120 фур до Львова теж "просто так" запрошували?
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24.02.2022 20:02 Відповісти
ось реальні друзі в тяжку годину ...низький уклін вам браття поляки
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24.02.2022 19:36 Відповісти
Ось хто наш братський народ, а не мокша
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24.02.2022 19:38 Відповісти
под словами помощь идёт речь о кредите который надо будет отдавать
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:40 Відповісти
Польші, велика подяка і респект!!!!!!!!!
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24.02.2022 19:42 Відповісти
справжні друзі!!!!
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Польша ,забирай обратно .
Раздерибанят , кто остался .....
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Польша та Україна - дружба назавжди!
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Учитесь, толстожопые немцы и всякие итальянцы - не слишком богатая страна выделяет миллиард. Спасибо, друзья.
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24.02.2022 19:46 Відповісти
Просто они прекрасно понимают, что будут одними из следующих, если Украина падет...
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24.02.2022 19:50 Відповісти
Спасибо! Это реальная помощь.
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24.02.2022 19:50 Відповісти
А Євросоюз далі ,****,узгоджує виділеннґ 1.2 млрд?
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24.02.2022 20:15 Відповісти
Спасибо Польша !!

Кстати , сидит в Днепре раввин и молчит . Не пора ли ему ГАРКНУТЬ НА ИЗРАИЛЬ- ГДЕ ОРУЖИЕ ?
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24.02.2022 21:52 Відповісти
 
 