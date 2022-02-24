УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11025 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 766 9
біженці (1019) вторгнення (361) Львів (2080) Садовий (482) переселенці (515)

Львів прийняв вже тисячу людей з інших регіонів України, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Львів прийняв вже тисячу людей з інших регіонів України, - Садовий

Місто прийняло вже тисячу людей з інших регіонів України. У кожному районі Львова створили центри, які приймають речі для потреб біженців.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення міста працює у нормальному та звичному режимі. Були повідомлення, що можуть бути перебої з електропостачанням на Сихові, але це не відповідає дійсності. В кожному районі міста створений центр, який приймає речі, які можуть допомогти тим, хто приїде до Львова на тимчасове проживання. Що сьогодні потрібно? Карімати, спальники, теплий одяг, вологі серветки, свічки, тобто все, що потрібно людям на довгий період. Сьогодні почали приймати людей. Це діти, жінки, інші мешканці. Координуємо роботу з обласною адміністрацією", - сказав Андрій Садовий.

Він додав, що місто прийняло вже тисячу людей з інших регіонів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий готовий віддати пів Ратуші Зеленському у разі евакуації ОП до Львова: "Але краще цього не допускати". ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я в одессе. Моя семья дети в одессе. Мы приняли решение не покидать город.
показати весь коментар
24.02.2022 20:42 Відповісти
все уже выехали фопы на молдову?
показати весь коментар
24.02.2022 20:43 Відповісти
Принимать-то принимайте, только на ДИЗЕРТИРОВ ПРОВЕРЯЙТЕ!
показати весь коментар
24.02.2022 20:43 Відповісти
это и есть дизертиры
показати весь коментар
24.02.2022 20:46 Відповісти
А особливо ретельно перевіряйте на диверсантів. Деякі речі, які "біженці" беруть з собою можуть видати диверсанта чи навідника артилерії: військовий компас, бусоль, військовий транспортир для вимірювання кутів, бінокль, балончик з фарбою та ін.
показати весь коментар
24.02.2022 20:49 Відповісти
Вистоїмо!
показати весь коментар
24.02.2022 20:45 Відповісти
Границу Молдовы пресекли,по одним данным более 4000 украинцев,по другим более 9000.
показати весь коментар
24.02.2022 21:25 Відповісти
Президент Молдовы М. Санду,сегодня утром утверждала,что мы сможем принять десятки тысяч беженцев...
показати весь коментар
24.02.2022 21:28 Відповісти
диверсанты уже наверняка заложили бомбы или нападут на пропускной пункт во Львовской области . Проверить нужно военные склады во Львовской области .
показати весь коментар
24.02.2022 22:15 Відповісти
 
 