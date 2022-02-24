Львів прийняв вже тисячу людей з інших регіонів України, - Садовий

Місто прийняло вже тисячу людей з інших регіонів України. У кожному районі Львова створили центри, які приймають речі для потреб біженців.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення міста працює у нормальному та звичному режимі. Були повідомлення, що можуть бути перебої з електропостачанням на Сихові, але це не відповідає дійсності. В кожному районі міста створений центр, який приймає речі, які можуть допомогти тим, хто приїде до Львова на тимчасове проживання. Що сьогодні потрібно? Карімати, спальники, теплий одяг, вологі серветки, свічки, тобто все, що потрібно людям на довгий період. Сьогодні почали приймати людей. Це діти, жінки, інші мешканці. Координуємо роботу з обласною адміністрацією", - сказав Андрій Садовий.

Він додав, що місто прийняло вже тисячу людей з інших регіонів України.

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