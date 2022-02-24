Забезпечте добровольцям, що знаходяться в СІЗО, можливість захищати Україну, - Семенченко

Влада має забезпечити обіцяну можливість добровольцям 2014-2015 років, що знаходяться у СІЗО, захищати Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Семена Семенченка.

"Щойно Президент України закликав усіх хто готовий зі зброєю в руках захищати Україну - приєднатися до сил оборони України.

Семен Семенченко та тисячі українських ветеранів, які перебувають в українських слідчих ізоляторах, вітають таке рішення і готові стати пліч-о-пліч на захист країни. Володимир Зеленський – забезпечте таку можливість добровольцям 2014-2015 років. Зараз важливий кожен багнет! Слава Україні!", йдеться у дописі.

Зазначається, що від імені Семенченка пост написаний його дружиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський