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Забезпечте добровольцям, що знаходяться в СІЗО, можливість захищати Україну, - Семенченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Забезпечте добровольцям, що знаходяться в СІЗО, можливість захищати Україну, - Семенченко

Влада має забезпечити обіцяну можливість добровольцям 2014-2015 років, що знаходяться у СІЗО, захищати Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Семена Семенченка.

"Щойно Президент України закликав усіх хто готовий зі зброєю в руках захищати Україну - приєднатися до сил оборони України.

Семен Семенченко та тисячі українських ветеранів, які перебувають в українських слідчих ізоляторах, вітають таке рішення і готові стати пліч-о-пліч на захист країни. Володимир Зеленський – забезпечте таку можливість добровольцям 2014-2015 років. Зараз важливий кожен багнет! Слава Україні!", йдеться у дописі.

Зазначається, що від імені Семенченка пост написаний його дружиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
І коломийке дайте зброю...
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24.02.2022 20:59
+9
Скільки можна тримати патріотів в тюрмах? Це щоб здати їх москалям разом з містами?
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24.02.2022 21:11
+5
З Сум кацапи пішли на Ромни залишили блокпости і патрулі багато людей хочуть воювати але не можуть клоун просрав Суми
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24.02.2022 21:06
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І коломийке дайте зброю...
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24.02.2022 20:59 Відповісти
воно сховалося
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24.02.2022 21:00 Відповісти
-Зе має терміново відновити на посадах (чи просто -посилити ними склад МО та МВС )звільнений в запас патріотичний вищий та середньо-командний офіцерсьий контингент

- Випустити з тюрем (домашнього арешту) всіх патріотів АТОвців - для посилення ними підрозділів тероборони

- Видати зброю всім членам партій, які зарекомендували себе донині... лише на патріотичних позиціях (правда, патріотизм в розумінні Зе та патріотів, до нинішнього дня - не співпадав)

- Почистити.. радикально почистити своє оточення та керівництво держоганів від "представників п'ятої колони москви".... -та повністю позбавитися антиукраїнців та корупціонерів у всіх підконтрольних йому сферах влади та життєдіяльності.

- Призвати на військову службу АБСОЛЮТНО всіх дітей (призивного віку) політиків та управлінців і спрямувати їх ВИКЛЮЧНО в "гарячі точки" фронту ( а не на посади військових клєрків). Мотивація їх батьків до оборони країни враз стане набагааааато вищою...

-Видати Указ (чи- хоча б домовитися з ними "полюбовно") - про те, що абсолютно ВСІ прибутки олігархів, їх дивіденди, роялті - спрямувати в підприємства Укроборонпрому (для прискореного виробництва вже розроблених типів та видів ракет і комплексів)

-Обмежити (хоча б на період війни) абсолютно всім високопосадовцям.. любому персоналу (як державним, так і приватним) нарахування та виплату зарплати в обсягах, вищих від 50 тис. грн. на місяць. Зекономлені кошти - на потреби. фронту!

-Боржникам за комунальні послуги, (лише тим, в яких (і родини) немає дорогого житла, майна) - борги СПИСАТИ!Джерело - прибутки постачальників.

-Щоб не сіяти паніку невідомістю- заборонити всім провайдерам відключати інтернет- канали "на ремонти"... як і електро, тепло-водо мережі.

-УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !
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24.02.2022 21:15 Відповісти
Почекають своі
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24.02.2022 20:59 Відповісти
Сиди вже де сидиш. ґти у тоді її не захищав. Аферюга
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24.02.2022 21:00 Відповісти
Не нагнітайте, ви ж теж не на фронті, а якщо вони хочуть, то чому і ні.
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24.02.2022 21:04 Відповісти
знову хоче половити рибку у каламутній водичці
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24.02.2022 21:03 Відповісти
Добровольцям зброю, СеменуСеменченко тюрму.
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24.02.2022 21:05 Відповісти
Злазь з дивана і в тероборону
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24.02.2022 21:12 Відповісти
З Сум кацапи пішли на Ромни залишили блокпости і патрулі багато людей хочуть воювати але не можуть клоун просрав Суми
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24.02.2022 21:06 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:07 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:08 Відповісти
Скільки можна тримати патріотів в тюрмах? Це щоб здати їх москалям разом з містами?
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24.02.2022 21:11 Відповісти
И Чапаєва с ним...
Що воно ,,наваювало,,...Коломойському. Псевдопатріот, херов.
Перепрошую за наратив. Дістало. Розділяй, не розділяй..., Діли, не діли...
А, ЇЇ здали. При чому зараз. Скільки часу, сил, життів було віддано щоб:
Ми бачили, але намагалися дивитися в очі...;
Ми відчували, але продовжували будувати...;
Ми чули, але не прислухалися...;
Нам говорили, але це ,,нагнітання,,...
Аналіз дій прийде потім...

Але, у мене, це ,,потім,, зараз палає... Багато питань до дій і висвітлення потокової інформації нашим медіапростором (чому із запізненням, чому вибірково), питання до СБУ (Франківськ, Львів), хто наводив, звідки і як долетіло (,,бульби,, чи ,,придніки,,), де ПВО. Хто мішав колони ,,москалів,, гатити до підходу до Харкова, Сум і т.д. Де ,,Смерчі,, ,,Торнадо,, ,,Урагани,, ,,Точки ,,У,,.
Чи ми досі чекаємо ,,миру,, в очах...
Як нахабно звучало з ситих харь ,,Слава Україні,, у ВР (подивіться відео). Заї...бали...

P S. Не всіх беруть до лав. Пригадую часи, скільки ,,цікавих людей,, було на службі з першої до третьої хвилі, і грібли всіх (воєнкоми не дадуть збрехати), всіх брали... А зараз вибирають...
Колаборантів в державі, як клітинок на дошці...
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24.02.2022 23:23 Відповісти
ти перший з'їбешся зі зброєю, камбат насіння блд
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24.02.2022 21:20 Відповісти
Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні


Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.

Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3318646
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24.02.2022 21:41 Відповісти
Свободу Семенченко! Это позор власти, держать его по надуманным обвинениям.
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24.02.2022 21:43 Відповісти
Це тільки за Сталіна під час війни в'язнів розстріляли. Якщо захоплять в'язниці росіяни, вони точно постріляють наших військових.
Пане Зеленський, не будьте Сталіном! Відпустіть наших героїв з в'язниць!
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24.02.2022 22:57 Відповісти
 
 