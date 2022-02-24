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Забезпечте добровольцям, що знаходяться в СІЗО, можливість захищати Україну, - Семенченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Влада має забезпечити обіцяну можливість добровольцям 2014-2015 років, що знаходяться у СІЗО, захищати Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Семена Семенченка.
"Щойно Президент України закликав усіх хто готовий зі зброєю в руках захищати Україну - приєднатися до сил оборони України.
Семен Семенченко та тисячі українських ветеранів, які перебувають в українських слідчих ізоляторах, вітають таке рішення і готові стати пліч-о-пліч на захист країни. Володимир Зеленський – забезпечте таку можливість добровольцям 2014-2015 років. Зараз важливий кожен багнет! Слава Україні!", йдеться у дописі.
Зазначається, що від імені Семенченка пост написаний його дружиною.
Топ коментарі
+9 $L∆V∆ Ivashuk
показати весь коментар24.02.2022 20:59
+9 Микола Мазуренко
показати весь коментар24.02.2022 21:11
+5 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар24.02.2022 21:06
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Будь ласка, зачекайте...
- Випустити з тюрем (домашнього арешту) всіх патріотів АТОвців - для посилення ними підрозділів тероборони
- Видати зброю всім членам партій, які зарекомендували себе донині... лише на патріотичних позиціях (правда, патріотизм в розумінні Зе та патріотів, до нинішнього дня - не співпадав)
- Почистити.. радикально почистити своє оточення та керівництво держоганів від "представників п'ятої колони москви".... -та повністю позбавитися антиукраїнців та корупціонерів у всіх підконтрольних йому сферах влади та життєдіяльності.
- Призвати на військову службу АБСОЛЮТНО всіх дітей (призивного віку) політиків та управлінців і спрямувати їх ВИКЛЮЧНО в "гарячі точки" фронту ( а не на посади військових клєрків). Мотивація їх батьків до оборони країни враз стане набагааааато вищою...
-Видати Указ (чи- хоча б домовитися з ними "полюбовно") - про те, що абсолютно ВСІ прибутки олігархів, їх дивіденди, роялті - спрямувати в підприємства Укроборонпрому (для прискореного виробництва вже розроблених типів та видів ракет і комплексів)
-Обмежити (хоча б на період війни) абсолютно всім високопосадовцям.. любому персоналу (як державним, так і приватним) нарахування та виплату зарплати в обсягах, вищих від 50 тис. грн. на місяць. Зекономлені кошти - на потреби. фронту!
-Боржникам за комунальні послуги, (лише тим, в яких (і родини) немає дорогого житла, майна) - борги СПИСАТИ!Джерело - прибутки постачальників.
-Щоб не сіяти паніку невідомістю- заборонити всім провайдерам відключати інтернет- канали "на ремонти"... як і електро, тепло-водо мережі.
-УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Що воно ,,наваювало,,...Коломойському. Псевдопатріот, херов.
Перепрошую за наратив. Дістало. Розділяй, не розділяй..., Діли, не діли...
А, ЇЇ здали. При чому зараз. Скільки часу, сил, життів було віддано щоб:
Ми бачили, але намагалися дивитися в очі...;
Ми відчували, але продовжували будувати...;
Ми чули, але не прислухалися...;
Нам говорили, але це ,,нагнітання,,...
Аналіз дій прийде потім...
Але, у мене, це ,,потім,, зараз палає... Багато питань до дій і висвітлення потокової інформації нашим медіапростором (чому із запізненням, чому вибірково), питання до СБУ (Франківськ, Львів), хто наводив, звідки і як долетіло (,,бульби,, чи ,,придніки,,), де ПВО. Хто мішав колони ,,москалів,, гатити до підходу до Харкова, Сум і т.д. Де ,,Смерчі,, ,,Торнадо,, ,,Урагани,, ,,Точки ,,У,,.
Чи ми досі чекаємо ,,миру,, в очах...
Як нахабно звучало з ситих харь ,,Слава Україні,, у ВР (подивіться відео). Заї...бали...
P S. Не всіх беруть до лав. Пригадую часи, скільки ,,цікавих людей,, було на службі з першої до третьої хвилі, і грібли всіх (воєнкоми не дадуть збрехати), всіх брали... А зараз вибирають...
Колаборантів в державі, як клітинок на дошці...
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.
Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3318646
Пане Зеленський, не будьте Сталіном! Відпустіть наших героїв з в'язниць!