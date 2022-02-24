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Закликаю харків’ян спуститись на ніч у метро і сховища, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закликаю харків’ян спуститись на ніч у метро і сховища, - мер Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов каже, що влада отримує від військових постійні попередження про можливі артобстріли, тому просить людей не лишатись на ніч в квартирах і перейти в укриття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Мер Харкова розповів, що у місті загалом стабільна ситуація, комунальні служби працюють в нормальному режимі. 

"Вода у місті є, тепло є. Харків працює в звичайному режимі. Інформація про повітряну тривогу - неправда. Цього немає. Сирени не вмикались. Але ми отримуємо від військових постійні попередження про можливі артобстріли. Тому я масово звертаюсь до харків’ян, щоб вони не лишались ночувати в квартирах, а спускались в метро, у сховища. Там безпечно", - сказав мер Харкова.

Терехов повідомив, що на підступах до міста ідуть бої, але українські сили тримають позиції.

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Автор: Володимир Янченко
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24.02.2022 21:55 Відповісти
Ну вообще-то в отличие от Допы Терехов называл паРашу агрессором.
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24.02.2022 22:17 Відповісти
Мабуть пропустив я цей момент. Тоді це гарна новина, хоча Тєрєх таке каже
переступаючи через себе, бо в команді Кернеса різних мнєній не було, а
расія завжди для них була друг.
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24.02.2022 23:05 Відповісти
Ну я это слышал перед выборами мэра в радиоэфире. Мне кажется, что тогда он вообще говорил все, чтобы его выбрали. Если бы для победы на выборах ему нужно было бы заявить, что он представитель сексуальных меньшинств, он бы это сделал. Так что говорить-то он говорил, но вот за искренность я не ручаюсь.
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24.02.2022 23:11 Відповісти
Це схоже на команду Кернеса - робити все задля виживання.
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24.02.2022 23:12 Відповісти
держитесь, харьки. пердь с вами
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24.02.2022 22:18 Відповісти
 
 