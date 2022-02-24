Закликаю харків’ян спуститись на ніч у метро і сховища, - мер Терехов
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Мер Харкова Ігор Терехов каже, що влада отримує від військових постійні попередження про можливі артобстріли, тому просить людей не лишатись на ніч в квартирах і перейти в укриття.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Мер Харкова розповів, що у місті загалом стабільна ситуація, комунальні служби працюють в нормальному режимі.
"Вода у місті є, тепло є. Харків працює в звичайному режимі. Інформація про повітряну тривогу - неправда. Цього немає. Сирени не вмикались. Але ми отримуємо від військових постійні попередження про можливі артобстріли. Тому я масово звертаюсь до харків’ян, щоб вони не лишались ночувати в квартирах, а спускались в метро, у сховища. Там безпечно", - сказав мер Харкова.
Терехов повідомив, що на підступах до міста ідуть бої, але українські сили тримають позиції.
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переступаючи через себе, бо в команді Кернеса різних мнєній не було, а
расія завжди для них була друг.