США перекидають додаткові військові сили до Німеччини

Військові США не зараз не долучені до військових дій в Україні, але президент США Джо Байден перекидає додаткові сили до Німеччини.

Про це він заявив у своєму звернені у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що більше 400 мільйонів доларів оборонної допомоги США надали Україні.

"Наші збройні сили зараз не долучені до бойових дій в Україні, але наші військові їдуть в Європу, щоб забезпечити безпеку наших союзників. Ми будемо захищати НАТО усіма потужностями нашої сили. Нема сумнівів, що США віддані союзники за статтею 5, коли атака на одного, є атакою на всіх. У вівторок у відповідь на агресію Росії , включаючи з Білорусі та Чорного моря, я розпорядився про зміцнення військовими Естонії, Польщі та Румунії. Наші союзники також докладають зусиль" - сказав президент США.

"Через лічені години після російської агресії НАТО зібралось на засідання та активізувало план у відповідь. Ця ініціатива дозволяє розміщувати військових та сили, там, де вони потрібні. І зараз я даю дозвіл на розміщення додаткових військових у Німеччині", - заявив Байден.