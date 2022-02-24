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США перекидають додаткові військові сили до Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Військові США не зараз не долучені до військових дій в Україні, але президент США Джо Байден перекидає додаткові сили до Німеччини.

Про це він заявив у своєму звернені у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що більше 400 мільйонів доларів оборонної допомоги США надали Україні.

"Наші збройні сили зараз не долучені до бойових дій в Україні, але наші військові їдуть в Європу, щоб забезпечити безпеку наших союзників. Ми будемо захищати НАТО усіма потужностями нашої сили. Нема сумнівів, що США віддані союзники за статтею 5, коли атака на одного, є атакою на всіх. У вівторок у відповідь на агресію Росії , включаючи з Білорусі та Чорного моря, я розпорядився про зміцнення військовими Естонії, Польщі та Румунії. Наші союзники також докладають зусиль" - сказав президент США.

"Через лічені години після російської агресії НАТО зібралось на засідання та активізувало план у відповідь. Ця ініціатива дозволяє розміщувати військових та сили, там, де вони потрібні. І зараз я даю дозвіл на розміщення додаткових військових у Німеччині", - заявив Байден.
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Топ коментарі
+13
Німеччина - союзник пуцькіна, а не США
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24.02.2022 21:59
+12
Німеччину захищати не потрібно
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24.02.2022 21:59
+5
"...Ця ініціатива дозволяє розміщувати військових та сили, там, де вони потрібні.... "

В Німеччині? Хоча б вже в Польшу перекинуло, ссикло
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24.02.2022 22:02
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Спасибо, маразматик Джо, ты сдела все что бы в Украине началась война. Так и после этого ты ничем не помогаешь.
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24.02.2022 21:58 Відповісти
Німеччина - союзник пуцькіна, а не США
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24.02.2022 21:59 Відповісти
Німеччину захищати не потрібно
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24.02.2022 21:59 Відповісти
Именно по этому это чмо ничего не делает для Украины.
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24.02.2022 22:01 Відповісти
А їх не захищають а контролюють
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25.02.2022 01:11 Відповісти
ну,то й який у цьому сенс?!чому не перекидати вiйська до Украiни?
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24.02.2022 22:01 Відповісти
"...Ця ініціатива дозволяє розміщувати військових та сили, там, де вони потрібні.... "

В Німеччині? Хоча б вже в Польшу перекинуло, ссикло
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24.02.2022 22:02 Відповісти
бесполетную зону дай, сцыкло. уже совсем ***** в штанишки описались? путен пригрозил и вы сразу разбежались? А если он так с каждой страной будет поступать, будет говорить "не лезьте или я планету взорву"? Ппц конченый запад, "союзник" млять.
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24.02.2022 22:02 Відповісти
суки вони португалію від російських військ будуть захищати...
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Нашо ту Німеччину захищати, воно ж росіянами друзі, навіт санкції не хочуть вводити
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Історія нікого не вчить. Забули як 2 га світова почалась.
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24.02.2022 22:05 Відповісти
Да,*лядь,вед именно города трусливой ,лживой и алчной германии сегодня бомбят ракетами. Все на защиту бюргера!
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24.02.2022 22:07 Відповісти
И шо им там делать? Разве Германия воюет с Пуйлом? И с чего нам должно быть легче?
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24.02.2022 22:09 Відповісти
"Ми будемо захищати НАТО"... А я, наївна, думала, що це НАТО має захищати.
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24.02.2022 22:10 Відповісти
фраза просто чітка, на 100% .... нажаль
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24.02.2022 22:15 Відповісти
Надеюсь, теперь все кто так топил за бацдена поняли кто он такой? Целый год понадобился для этого...
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24.02.2022 22:11 Відповісти
А можно вопрос, зачем ? Вся Германия на работе в Газпроме, они блокируют решение по swift, как сказал человек кто живёт в Германии это очень гнилые людишки...

За нас только Польша, Великобритания и Прибалтика.

Вы слышали что Байден морозит.... одна пустая болтовня.

Прорвёмся.

Слава ЗСУ И ВСЕМ МУЖАМ УКРАИНЫ !
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24.02.2022 22:14 Відповісти
У мене подруга живе в Німеччині, говорив з нею вчора, коли ще не було вторгнення. Так вона сказала, що всі і журналісти, і політики, і урядовці на всіх тв каналах і у ЗМІ говорять, про внутрішній конфлікт і громадянську війну. Тобто, ці гнилі людішкі тупо демонстрували, що росія в Україні не воює.
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Зря американцы решили этих фрау защищать. Они пуйловцев ждут, уже давно письки надрочили. Вспоминают бабушкины рассказы.
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24.02.2022 22:18 Відповісти
Німеччина допомогла путіну зміцнитись, щоб напасти на Україну, а тепер Байден перекидає в Німеччину війська, щоб захистити цю вірну союзницю путіна від путіна.
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24.02.2022 22:30 Відповісти
Круть! А Українці не заслуговують на захист? Таке собі шоу з попкорном та вибухами. Привід для санкцій, дію яких хтось не побаче, а хтось побаче, но по той бік залізної завіси
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24.02.2022 22:38 Відповісти
 
 