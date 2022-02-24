55 633 97
Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі.
Про це повідомила Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.
"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.
Топ коментарі
+68 Андрей Саган
показати весь коментар24.02.2022 22:12
+67 Vlad Hof
показати весь коментар24.02.2022 22:12
+61 Valter Valter
показати весь коментар24.02.2022 22:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вали цей строк ацжп на добу - це подвиг. Прошу прийняти цей факт, як даність
Якщо Харківський ще мужньо утримують наші військові, на півночі теж добре стримують ворога... То на півдні повний провал.
Я теж писав що перекрити треба наглухо і надовби поставити.
Але щоб там зовсім не було прикриття ЗСУ це дикість, хтось має це пояснити
где наш провокорабельный Нептун ?!
Дятлы
Орки,что взять...
Цука в дороги падло бабки вкидало замість того щоб Нептуни робити.
Там дві кацапські лоханки були дали б залп з Нептунів і вже б їм не до острова було.
Да выбьем потом говнюков...
Я аж не понимаю ничего...ну все там разбомбили,убили наших героев...(
И потом что?
Что они там будут делать?
Ну будку построят и флаг вывесяи,ЗмеиныйНаш...
Кацапы одним словом...
Разбомбим орков потом да и все...
***,нет слов...это как мою дачу захватить...вывесить флаг,побухать на веранде,насрать в унитаз,не смыть воду,потом его ********...измазаться говном своим же...
Какие они убогие ппц
Чого зволікаємо ?
но руководство не было готово к войне, как можно бросить без прикрытия воинов, зная, сколько у кацапни оружия с моря.. это вопрос к зеленскому и его свадебным генералам.. по вашей халатности, что вы занимались воровством, а не армией, сейчас гибнут наши воины, цвет нации.
✘
SGOR s
Где точки У ? почему не ответили?
SGOR s
Как можно было пропустить колонны? кто отвечает за южное направление?
і ви самі радувались дорогам.
А подонки ,которыё убивали наших погранцов,будьте вы прокляты до 7 колена.
Зариті у дороги.
Лоханки треба топити.......... і тепер все одно де вони.