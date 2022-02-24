Остров Змеиный захвачен оккупантами, - Госпогранслужба

Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с находящимися на острове пограничниками и воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

Напомним, враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

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