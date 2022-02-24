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Остров Змеиный захвачен оккупантами, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Остров Змеиный захвачен оккупантами, - Госпогранслужба

Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с находящимися на острове пограничниками и воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

Напомним, враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ
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Топ комментарии
+68
300 украинских спартанцев!!! Мужики с большой буквы!!! Гордость страны!!!
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24.02.2022 22:12
+67
Ну после того как козломордые спокойно прошли с Крыма через КПП было понятно, что на юге у нас оборона никакая. От слова вообще нулевая
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24.02.2022 22:12
+61
Слава нашим защитника державшиеся против кацапской орды столько времени на голом камне. А нам будет позор если мы не удержим города и леса.
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24.02.2022 22:13
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Вічна пам'ять нашим хлопцям!
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24.02.2022 22:12 Ответить
Не хоронімо передчасно.
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24.02.2022 22:14 Ответить
13 погибших
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24.02.2022 23:34 Ответить
Зеленский сказал - все погибли. Слезы душат, не могу сдержаться. Почему корабли не подошли на помощь?
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25.02.2022 08:22 Ответить
Потому что это не помогло бы, только бы зря пошли на дно. Их бы просто не подпустили. А Нептуны так и остались мечтой.
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25.02.2022 11:44 Ответить
Пояснюю ситуацію. Те, що Зміїний захоплять, було відомо одразу. Але наші хлопці, дай їм Бог здоров'я, відтермінуя
Вали цей строк ацжп на добу - це подвиг. Прошу прийняти цей факт, як даність
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24.02.2022 23:18 Ответить
300 украинских спартанцев!!! Мужики с большой буквы!!! Гордость страны!!!
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24.02.2022 22:12 Ответить
Которых бросили сам-на-сам без всякой поддержки.
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24.02.2022 23:53 Ответить
Не бросили. Просто надо было передислокацию сделать. И так ясно что захватили бы.
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25.02.2022 06:49 Ответить
Ну после того как козломордые спокойно прошли с Крыма через КПП было понятно, что на юге у нас оборона никакая. От слова вообще нулевая
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24.02.2022 22:12 Ответить
Статеві йо...ні. Чудово знали, що у фашистів в Криму 30 тисяч війська. І сиділи до останнього і ні...я не робили, не перекидували бригади з заходу на південь.
Якщо Харківський ще мужньо утримують наші військові, на півночі теж добре стримують ворога... То на півдні повний провал.
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24.02.2022 22:22 Ответить
Я помню месяца два назад писал тоже самое тут, а мне отвечали что все нормально созданы секретные засады. Но пока что не вижу засад
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24.02.2022 22:27 Ответить
Орки уже в пригородах Херсона и пробиваются на Николаев. Реку прошли по мостам как к себе домой.
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24.02.2022 22:30 Ответить
Пожалуйста
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24.02.2022 22:33 Ответить
на подъезде к мосту от Олешек горят танки,хорошо так горят
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24.02.2022 22:42 Ответить
Да. Там замес. Вроде наши потихоньку перемалывают орков на перегной.
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25.02.2022 00:13 Ответить
мост отбили !!!
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25.02.2022 00:16 Ответить
Я в Днепре и мне очень больно об этом читать. На видео вижу 2-5 бтр и танк впереди... Единственное о чём жалею, что из-за прописки не смог купить винтовку под потрон .17 HM2, я бы забрал с собой в иной мир 20-50-100 орков, с саундмодератором конечно и это была бы моя война, мои дети взрослые, а внуки, я надеюсь им бы рассказали. Слава Украине!!! Якщо зайдуть, спробую с ножем, я тут не боець, но у мене нема вибору...
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24.02.2022 23:05 Ответить
В Херсонской области они не заходили в города, а шли трассами. Пока было так.
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25.02.2022 00:15 Ответить
Шут с тем что уже не сделали....... почему за день не снесли ракетами дорогу через перешеек
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24.02.2022 23:36 Ответить
Вот и я о том же. Где все то, что Зеля неделю назад показывал на учениях на границе с Крымом? Как можно было оставить неприкрытыми подходы к Днепру и спину бойцов под Мариком со стороны Крыма?
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25.02.2022 00:17 Ответить
Достала тупость. Кстати Хомчака привлекли советником этим неучам сегодня. Может что сдвинется.
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25.02.2022 00:42 Ответить
потому,что нет главнокомандующего
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25.02.2022 00:18 Ответить
Ну если президент уже Байден......
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25.02.2022 00:40 Ответить
Из Николаева им на встречу вышла наша броня. Идёт бой на границе Николаевской и Херсонской областей. Была инфа, не проверенная, что фашистов ******* за Днепр.
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24.02.2022 23:57 Ответить
мост отбили
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25.02.2022 00:17 Ответить
З когось за це спитаємо пізніше.
Я теж писав що перекрити треба наглухо і надовби поставити.
Але щоб там зовсім не було прикриття ЗСУ це дикість, хтось має це пояснити
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24.02.2022 22:33 Ответить
Уже стоят на въезде в Мелитополь, дальше не двигаются, скорее всего продолжат путь на Запорожье с утра. По пути ни какого сопротивления с нашей стороны. Итого- гениченск, нкаховка, Мелитополь сданы. Печально.
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24.02.2022 23:18 Ответить
Да ладно. Вони довго тримались на малесенькому острові. Не здалися! Молодці
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24.02.2022 23:19 Ответить
А слабо ударить по севастопольской военной базе?
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24.02.2022 22:13 Ответить
чем?
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24.02.2022 22:13 Ответить
дрг
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24.02.2022 22:15 Ответить
Точка-У
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24.02.2022 22:18 Ответить
120 км. дальность. На "Нептуны" и "Сапсаны" Зеля денег за 2.5 года так и не дал
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24.02.2022 22:33 Ответить
Зеля цспешно саботировал все эти проекты
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24.02.2022 23:05 Ответить
А понять есть чем, про голову говорю, или в нее есть только? Президент не решает ничего по Нептунам, Сапсанам это спасибо Минобороны которое везде хочет видеть сколько кто поимеет!
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25.02.2022 06:54 Ответить
Да все уже поняли, что он ничего никогда и не решал, умник
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25.02.2022 09:28 Ответить
главное что асфальт положен, и фонари горят.
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24.02.2022 23:18 Ответить
Слава нашим защитника державшиеся против кацапской орды столько времени на голом камне. А нам будет позор если мы не удержим города и леса.
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24.02.2022 22:13 Ответить
а где наши корабли ?!

где наш провокорабельный Нептун ?!
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24.02.2022 22:13 Ответить
В Зєдлі в дупі.
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24.02.2022 22:14 Ответить
А, где флагман Гетьман Сагайдачный?
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24.02.2022 22:24 Ответить
На ремонте в Николаеве.
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24.02.2022 22:31 Ответить
Наші дивізіони Нептунів та тисячі ПЗРК Стугна закатані в асфальт ЗЕленого крадівництва ...
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24.02.2022 22:28 Ответить
А кое кто сегодня писал здесь, что простит ********** всё. Тот же буков. Да, твари зелёные сделали всё, что бы ситуация, особенно на юге была именно такой - за день дойти до Херсона.
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24.02.2022 22:35 Ответить
За 4-5 часов. Скорость танка по пересеченной местности. и дорогам
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25.02.2022 09:06 Ответить
Зд......хуйло
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24.02.2022 22:13 Ответить
А зачем он им нужен?

Дятлы

Орки,что взять...
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24.02.2022 22:13 Ответить
Там шельф газовый неслабый. Жизнь ***** висит на нитке,а думает о прибытке
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24.02.2022 22:33 Ответить
Господи....сколько там наших?
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24.02.2022 22:13 Ответить
Чому не було підтримки з боку берегових батарей? Чому не було пусків ПКР "Нептун" по кацапських коритах?
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24.02.2022 22:14 Ответить
Патамуша зебил для кацапов дороги строил и видосики пилил, а на армию болт положил
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24.02.2022 22:15 Ответить
***** пускай тебе Змеиный приходит в кошмарных снах. Ты тварь, богаче не станешь.
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24.02.2022 22:15 Ответить
Герої не вмирають!
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24.02.2022 22:16 Ответить
Хоч евакуювались наші військові звідти?
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24.02.2022 22:16 Ответить
на чём? на "быкове"? или на "москве"?
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24.02.2022 23:20 Ответить
єто полная блокада Черного моря
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24.02.2022 22:16 Ответить
Аэропорт Гостомель наш. Теперь уже точно. Кацапский десант уничтожен.https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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24.02.2022 22:17 Ответить
Арестович, который люся?
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24.02.2022 22:46 Ответить
ото ж
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24.02.2022 22:53 Ответить
Ми все поборимо,шкода хлопців,Слава Україні
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24.02.2022 22:17 Ответить
Время разбрасывать камни, время собирать. Заберём и Змеиный.
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24.02.2022 22:18 Ответить
Нептун, ще в 2019 році був готовий.
Цука в дороги падло бабки вкидало замість того щоб Нептуни робити.
Там дві кацапські лоханки були дали б залп з Нептунів і вже б їм не до острова було.
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24.02.2022 22:19 Ответить
нептуни є. влада, мабуть, зассала давати залп.
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25.02.2022 00:10 Ответить
А що з хлопцями ? Вони живі?
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24.02.2022 22:20 Ответить
Зміїний та Південь України на совісті асфальтоукладчика і його дермаків..(
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24.02.2022 22:23 Ответить
Ну хез,там островок...ни дыхнуть,ни перднуть...

Да выбьем потом говнюков...

Я аж не понимаю ничего...ну все там разбомбили,убили наших героев...(

И потом что?

Что они там будут делать?

Ну будку построят и флаг вывесяи,ЗмеиныйНаш...

Кацапы одним словом...

Разбомбим орков потом да и все...

***,нет слов...это как мою дачу захватить...вывесить флаг,побухать на веранде,насрать в унитаз,не смыть воду,потом его ********...измазаться говном своим же...

Какие они убогие ппц
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24.02.2022 22:23 Ответить
Это полная блокада Украины с моря. Что непонятно?
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24.02.2022 23:04 Ответить
а где те новые ракеты которые лет пять показывали,Нептун кажысь
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24.02.2022 22:24 Ответить
зеля свернул программу же (
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24.02.2022 23:26 Ответить
Вже можна бомбить керченський міст ?
Чого зволікаємо ?
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24.02.2022 22:28 Ответить
Увы нечем!
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24.02.2022 23:00 Ответить
Защитники Украины освободили аэропорт
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24.02.2022 23:02 Ответить
что с нашими военными? их бросили на растерзание орков? наши военные герои! они делают все, что могут..
но руководство не было готово к войне, как можно бросить без прикрытия воинов, зная, сколько у кацапни оружия с моря.. это вопрос к зеленскому и его свадебным генералам.. по вашей халатности, что вы занимались воровством, а не армией, сейчас гибнут наши воины, цвет нации.
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24.02.2022 23:03 Ответить
Якщо там хтось вижив після авіаудару
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24.02.2022 23:08 Ответить
За то какие шикарные дороги за 100 мил.гривен про километр.С кацапского битума,кинутого просто на землю.
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24.02.2022 23:10 Ответить
Зеля. что на юге ? кацапы уже в Николаеве....







SGOR s

Где точки У ? почему не ответили?



SGOR s

Как можно было пропустить колонны? кто отвечает за южное направление?

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24.02.2022 23:15 Ответить
kogda budet gruz 200 ?
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24.02.2022 23:15 Ответить
Слава говнокомандующему, завалившему за два года обороннный заказ, в частности на противокорабельные ракеты, которые могли бы утопить московитские корыта, но " Сваты" это всё! Скумбрия по 8 вам раком станет шлемазлы.
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24.02.2022 23:18 Ответить
так ніхто не знав, що буде війна.

і ви самі радувались дорогам.
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25.02.2022 00:13 Ответить
це що, майже за добу не знайшлося жодного засобу підтримати захисників, отак просто їх кинули, як в Криму і Іловайську в 2014? І що це за така оборона на острові яка не дає змоги потопити корабль супротивника? Що є якийсь інший спосіб захоплення острову?
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24.02.2022 23:18 Ответить
Это были пограничники.Их надо было оттуда снять ещё неделю назад,так как остров никакого стратегического значения на данный момент не имеет.
А подонки ,которыё убивали наших погранцов,будьте вы прокляты до 7 колена.
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25.02.2022 09:56 Ответить
Треба було не відсуджувати його у Румунії...
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24.02.2022 23:21 Ответить
А якже комплекси "Нептун" ?!!
Зариті у дороги.
Лоханки треба топити.......... і тепер все одно де вони.
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24.02.2022 23:26 Ответить
южное направление сдано...не пропустить чертей через узкое горло из крыма, задача не самая сложная...о. змеиный можна было с берега поддерживать, отгоняя псов ракетами , теми же нептунами или другими средствами...никуя не следано!, тоже и по геническу, каховке, олешкам, скадовску....орки прошли из крыма, через игольное ушко и никакого боя!...жесть!
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24.02.2022 23:42 Ответить
Де ж Нептуни?
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25.02.2022 00:48 Ответить
пошла ка ты *****,****** руская свинья,сын ******** и шлюхи
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25.02.2022 01:11 Ответить
 
 