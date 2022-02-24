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Захисники України звільнили аеродром Гостомеля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України звільнили аеродром Гостомеля

Аеропорт Гостомеля відбито у окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гостомель! Перша велика перемога! Годину тому наші десантники на гелікоптерах відпраціювали аеродром "Гостомель" "Нурсами". Після чого висадилися та зачистили аеродром від ворога", - написав він.

Геращенко додав, що російські десантники "розбіглися довколишніми лісами та полями".

Інформацію підтвердив радник голови ОП Олексій Арестович.

Захисники України звільнили аеродром Гостомеля 01
Захисники України звільнили аеродром Гостомеля 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+106
налдо изловить крыс
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24.02.2022 22:50
+102
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 22:50
+100
Слава нашим воинам!!!
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24.02.2022 22:50
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Классная новость. Молодцы.
Америка переживает за вас и поддерживает.
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24.02.2022 23:19 Відповісти
Надо поймать тех кто разбежался. ..обменный фонд надо заранее готовить
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24.02.2022 23:20 Відповісти
Esli na zemle-lob v lob, to odnoznacno UKRAINCI rasheracit vseh urodov kacapskih. Vot tolko vozduh kak to vzjat nado.
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24.02.2022 23:20 Відповісти
Всех на концерт к Кобздону !!!! он заждался !
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24.02.2022 23:21 Відповісти
у нас мотивація дуже сильна - захист своєї країни ! яка мотивація у них ніякої і вони слабкі духом бо вже побачили трупи своїх свинособак ...Мине день два стрес спаде і ми підем у наступ ,я вірю в це і так буде
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24.02.2022 23:21 Відповісти
Купаются десантники в гавне а не в фонтанах.
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Скоріше розмова йде про отримання контрою над аеропортом. Головне там зараз не можуть посадити ворожі борти.Ворожі сили можуть бути і в середені, і зовні. Їх ще треба зачистити по сортирах.
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Вперші дні потрібно знищити максимум русні.Палити колони до входу в міста.Деморилізувати кацапню
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24.02.2022 23:23 Відповісти
"Розбіглися"? Так надо их изловить и примерно наказать. А лучше - уничтожить. Это же враг, подлый коварный враг.
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24.02.2022 23:25 Відповісти
Уничтожать не нужно! Кто все это будет восстанавливать??? А если уж совсем рукожопы-тогда на органы. Хоть какая-то польза!
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25.02.2022 00:05 Відповісти
Алкашня на органи не годиться. Лише перегній!!!!
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25.02.2022 00:26 Відповісти
дякую вам,щасти ,повертайтесь живими
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24.02.2022 23:25 Відповісти
Боже, бережи Україну та всіх її захисників, бережи всіх тих, хто чинить спротив агресорові -російским фашистам!!! Не піддаватися відчаю - це вже спротив! Бог та правда з вами!
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24.02.2022 23:27 Відповісти
Геращенко, кур.а ти їб.ча,ти в часи війни з москалем згадаєш державну мову?!
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24.02.2022 23:30 Відповісти
на будущее- в случае утраты контроля над важными объектами попробуйте их обесточить говорят помогает....
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24.02.2022 23:33 Відповісти
Навіщо це смиття з лаптями українскьким "лісам та полям" ?!
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24.02.2022 23:35 Відповісти
Як для чого? Добриво!
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24.02.2022 23:39 Відповісти
Відкрити полювання силами місцевих жителів, премія за скальп 50гр.
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25.02.2022 01:08 Відповісти
булки не расслабляем! кацы так просто не сдадутся...
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24.02.2022 23:36 Відповісти
Бравые Воины! мочите руССких свиней! Укатайте из к червям!
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24.02.2022 23:36 Відповісти
Казарми призовників в Білорусії пісті , рушились на південь щоб здохнуть …
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24.02.2022 23:40 Відповісти
Слава Україні!
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24.02.2022 23:50 Відповісти
У мардвы тактика как у немцев обход опорных пунктов и рейд по тылам. Поэтому перерезать логистику далеко не уедут и потом голыми руками брать.
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24.02.2022 23:51 Відповісти
Що значить розбіглися? Поскладайте їх у чорні мішки!
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24.02.2022 23:56 Відповісти
так надо отловить кто там бегает по лесам у нас работы много
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25.02.2022 00:01 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.02.2022 00:04 Відповісти
Воно зовсім дурне, чи обкурилося? Куди розбіглися? Якщо ти чувирло помічник міністра МВС, то чому в тебе диверсанти по полях бігають? Може треба перестати тарілки вилизувати? Ти апбо роби щось, або пендзлюй нафіг, щоб тобою не смерділо.
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25.02.2022 00:05 Відповісти
Там лес рядом..забежали в лес и что ночью в темноте гоняца за ними по лесу предлагаешь??
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25.02.2022 00:34 Відповісти
Московиты от него не отцепятся, пока взлётная полоса не будет основательно повреждена.
Нам есть куда принимать помощь.
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25.02.2022 00:07 Відповісти
Треба дати наказ місцевим мисливцям на відстріл собак і за кожну голову винагорода.
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25.02.2022 00:14 Відповісти
Обидно да рашист?Утром чьи вертолеты туда летели?
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25.02.2022 00:19 Відповісти
Дійсно, нема чого робити кацапським десантникам в Україні. Тому вони їдуть на перегній!!!
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25.02.2022 00:28 Відповісти
**** рашистская... До тебя доберутся, тварь
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25.02.2022 00:37 Відповісти
жалко тебя среди этих жмуров не было.культурный ты наш со мнением.
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25.02.2022 00:50 Відповісти
Героям Украины- слава!
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25.02.2022 00:19 Відповісти
Это быть реально дичью,чтобы в центр Украины закидывать десант и на что-то рассчитывать. А во это ихнее сдохшее мясо .. треш🤦
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25.02.2022 00:20 Відповісти
ого у козломордого горит...жаль только сейчас есть соц сети и мобильные телефоны, и люди все это снимали и выкладывали прямом эфире.... Бедный ватник пригорело шо ваш горе десант покрошили. не растраивайся - кацапские свиноматки ещё нарожают
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25.02.2022 00:48 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=FSoeApngN20 в этом видео, в бегущей строке, пишется, что аэродром захвачен.
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25.02.2022 00:39 Відповісти
не берите в плен этих обсосов.валите их а мы ВАС прикроем.
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25.02.2022 00:40 Відповісти
прикинь завел.двери открывай.сейчас заедим.
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25.02.2022 00:45 Відповісти
місцева тероборана, відловлюйте їх і вішайте тільки на березах. Наостанок можна прикрасити їх смаженими снігирями
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25.02.2022 00:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.02.2022 07:13 Відповісти
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