Захисники України звільнили аеродром Гостомеля

Аеропорт Гостомеля відбито у окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гостомель! Перша велика перемога! Годину тому наші десантники на гелікоптерах відпраціювали аеродром "Гостомель" "Нурсами". Після чого висадилися та зачистили аеродром від ворога", - написав він.

Геращенко додав, що російські десантники "розбіглися довколишніми лісами та полями".

Інформацію підтвердив радник голови ОП Олексій Арестович.



