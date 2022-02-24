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Захисники України звільнили аеродром Гостомеля
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аеропорт Гостомеля відбито у окупантів.
Про це повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гостомель! Перша велика перемога! Годину тому наші десантники на гелікоптерах відпраціювали аеродром "Гостомель" "Нурсами". Після чого висадилися та зачистили аеродром від ворога", - написав він.
Геращенко додав, що російські десантники "розбіглися довколишніми лісами та полями".
Інформацію підтвердив радник голови ОП Олексій Арестович.
Топ коментарі
+106 botoks
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+102 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показати весь коментар24.02.2022 22:50
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