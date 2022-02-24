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Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля

Аэропорт Гостомеля отбит у оккупантов.

Об этом сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах отработали аэродром "Гостомель" "Нурсами". После чего высадились и зачистили аэродром от врага", - написал он.

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Геращенко добавил, что российские десантники "разбежались по близлежащим лесам и полям".

Информацию подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович.

Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля 01
Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля 02
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Топ комментарии
+106
налдо изловить крыс
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24.02.2022 22:50
+102
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 22:50
+100
Слава нашим воинам!!!
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24.02.2022 22:50
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Страница 3 из 3
Классная новость. Молодцы.
Америка переживает за вас и поддерживает.
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24.02.2022 23:19 Ответить
Надо поймать тех кто разбежался. ..обменный фонд надо заранее готовить
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24.02.2022 23:20 Ответить
Esli na zemle-lob v lob, to odnoznacno UKRAINCI rasheracit vseh urodov kacapskih. Vot tolko vozduh kak to vzjat nado.
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24.02.2022 23:20 Ответить
Всех на концерт к Кобздону !!!! он заждался !
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24.02.2022 23:21 Ответить
у нас мотивація дуже сильна - захист своєї країни ! яка мотивація у них ніякої і вони слабкі духом бо вже побачили трупи своїх свинособак ...Мине день два стрес спаде і ми підем у наступ ,я вірю в це і так буде
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24.02.2022 23:21 Ответить
Купаются десантники в гавне а не в фонтанах.
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24.02.2022 23:22 Ответить
Скоріше розмова йде про отримання контрою над аеропортом. Головне там зараз не можуть посадити ворожі борти.Ворожі сили можуть бути і в середені, і зовні. Їх ще треба зачистити по сортирах.
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24.02.2022 23:22 Ответить
Вперші дні потрібно знищити максимум русні.Палити колони до входу в міста.Деморилізувати кацапню
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24.02.2022 23:23 Ответить
"Розбіглися"? Так надо их изловить и примерно наказать. А лучше - уничтожить. Это же враг, подлый коварный враг.
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24.02.2022 23:25 Ответить
Уничтожать не нужно! Кто все это будет восстанавливать??? А если уж совсем рукожопы-тогда на органы. Хоть какая-то польза!
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25.02.2022 00:05 Ответить
Алкашня на органи не годиться. Лише перегній!!!!
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25.02.2022 00:26 Ответить
дякую вам,щасти ,повертайтесь живими
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24.02.2022 23:25 Ответить
Боже, бережи Україну та всіх її захисників, бережи всіх тих, хто чинить спротив агресорові -російским фашистам!!! Не піддаватися відчаю - це вже спротив! Бог та правда з вами!
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24.02.2022 23:27 Ответить
Геращенко, кур.а ти їб.ча,ти в часи війни з москалем згадаєш державну мову?!
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24.02.2022 23:30 Ответить
на будущее- в случае утраты контроля над важными объектами попробуйте их обесточить говорят помогает....
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24.02.2022 23:33 Ответить
Навіщо це смиття з лаптями українскьким "лісам та полям" ?!
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24.02.2022 23:35 Ответить
Як для чого? Добриво!
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24.02.2022 23:39 Ответить
Відкрити полювання силами місцевих жителів, премія за скальп 50гр.
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25.02.2022 01:08 Ответить
булки не расслабляем! кацы так просто не сдадутся...
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24.02.2022 23:36 Ответить
Бравые Воины! мочите руССких свиней! Укатайте из к червям!
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24.02.2022 23:36 Ответить
Казарми призовників в Білорусії пісті , рушились на південь щоб здохнуть …
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24.02.2022 23:40 Ответить
Слава Україні!
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24.02.2022 23:50 Ответить
У мардвы тактика как у немцев обход опорных пунктов и рейд по тылам. Поэтому перерезать логистику далеко не уедут и потом голыми руками брать.
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24.02.2022 23:51 Ответить
Що значить розбіглися? Поскладайте їх у чорні мішки!
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24.02.2022 23:56 Ответить
так надо отловить кто там бегает по лесам у нас работы много
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25.02.2022 00:01 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.02.2022 00:04 Ответить
Воно зовсім дурне, чи обкурилося? Куди розбіглися? Якщо ти чувирло помічник міністра МВС, то чому в тебе диверсанти по полях бігають? Може треба перестати тарілки вилизувати? Ти апбо роби щось, або пендзлюй нафіг, щоб тобою не смерділо.
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25.02.2022 00:05 Ответить
Там лес рядом..забежали в лес и что ночью в темноте гоняца за ними по лесу предлагаешь??
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25.02.2022 00:34 Ответить
Московиты от него не отцепятся, пока взлётная полоса не будет основательно повреждена.
Нам есть куда принимать помощь.
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25.02.2022 00:07 Ответить
Треба дати наказ місцевим мисливцям на відстріл собак і за кожну голову винагорода.
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25.02.2022 00:14 Ответить
Обидно да рашист?Утром чьи вертолеты туда летели?
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25.02.2022 00:19 Ответить
Дійсно, нема чого робити кацапським десантникам в Україні. Тому вони їдуть на перегній!!!
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25.02.2022 00:28 Ответить
**** рашистская... До тебя доберутся, тварь
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25.02.2022 00:37 Ответить
жалко тебя среди этих жмуров не было.культурный ты наш со мнением.
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25.02.2022 00:50 Ответить
Героям Украины- слава!
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25.02.2022 00:19 Ответить
Это быть реально дичью,чтобы в центр Украины закидывать десант и на что-то рассчитывать. А во это ихнее сдохшее мясо .. треш🤦
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25.02.2022 00:20 Ответить
ого у козломордого горит...жаль только сейчас есть соц сети и мобильные телефоны, и люди все это снимали и выкладывали прямом эфире.... Бедный ватник пригорело шо ваш горе десант покрошили. не растраивайся - кацапские свиноматки ещё нарожают
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25.02.2022 00:48 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=FSoeApngN20 в этом видео, в бегущей строке, пишется, что аэродром захвачен.
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25.02.2022 00:39 Ответить
не берите в плен этих обсосов.валите их а мы ВАС прикроем.
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25.02.2022 00:40 Ответить
прикинь завел.двери открывай.сейчас заедим.
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25.02.2022 00:45 Ответить
місцева тероборана, відловлюйте їх і вішайте тільки на березах. Наостанок можна прикрасити їх смаженими снігирями
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25.02.2022 00:43 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.02.2022 07:13 Ответить
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