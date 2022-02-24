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Польща (5155) Кулеба Дмитро (3170)

Польща надасть Україні додаткову зброю, кошти та гуманітарну допомогу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польща надасть Україні додаткову зброю, кошти та гуманітарну допомогу, - Кулеба

Керівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Польща надасть Україні додаткове озброєння, кошти та гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твітері. 

Він вдзначив: " Повертаючись до України зі США, у Варшаві мене прийняв Президент Польщі Анджей Дуда. Глава Польської держави висловив захоплення поляків діями Збройних Сил України, які успішно відбивають агресію РФ. Польща надає практичну допомогу: додаткові зброю, гроші та гуманітарну допомогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова прийняти українців. Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
з різних джерел стало відомо, що Жирік усе
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24.02.2022 23:00
+9
Польщі дякуємо! Дякуємо всім друзям, які не залишають Україну у біді!
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24.02.2022 23:02
+6
Польским браттям-респект...
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24.02.2022 23:00
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з різних джерел стало відомо, що Жирік усе
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24.02.2022 23:00 Відповісти
На концерт до Кобзона?
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24.02.2022 23:00 Відповісти
Кабздун в дікам васторгє...
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24.02.2022 23:01 Відповісти
Брехня, козломорді вже б здалися.
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24.02.2022 23:04 Відповісти
Польским браттям-респект...
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24.02.2022 23:00 Відповісти
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24.02.2022 23:01 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 23:01 Відповісти
Польщі дякуємо! Дякуємо всім друзям, які не залишають Україну у біді!
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24.02.2022 23:02 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 23:03 Відповісти
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24.02.2022 23:04 Відповісти
зброю
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24.02.2022 23:04 Відповісти
Бот Савчука 25%


@ihor108

·
12m



Товариство! Тут друзі з Оболоні цікавляться. В Гостомелі зараз лежить 300-400 жмурів. В яку сторону вітер?Турбуються щоб не смерділо у них на районі
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24.02.2022 23:06 Відповісти
Сморід від ворога - це парфюм для наших любимих жінок !!!! По келішку ?
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24.02.2022 23:21 Відповісти
У Польши есть больше тысячи замечательных штук таких как барражирующие боеприпасы и беспилотники. Поляки в отличие от нас не дороги строили а закупались современным вооружением.
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Не нужно боятся русню, её нужно валить с каждого окна, даже коктейль молотова сильно ухудшит пыл экипажа танка
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24.02.2022 23:08 Відповісти
ору мля Рогозин: МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США в случае санкций в космической отрасли. Так как американцы вряд ли захотят падать и отстыкуют свой сегмент, российские космические камикадзе с криком "Банзай!" ******* на Амстердам.
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24.02.2022 23:19 Відповісти
А може якраз ?
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24.02.2022 23:19 Відповісти
 
 