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Бої за Антонівський міст: "Ми не здамося!"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бої за Антонівський міст:

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що йдуть бої за облцентр і спростував фейк про "здачу Херсона".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebok-сторінку Геннадія Лагути.

"Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував!", - наголосив він.

Геннадій Лагута додав, що наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст: "Наші військові дають відсіч ворогу".

Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки.

"Ми не здамося!" - написав голова ОДА.

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Топ коментарі
+53
По последней информации ВСУ отстояли Антоновский мост - наступление на Николаев и Одессу захлебнулось. Слава Украине!
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24.02.2022 23:04
+34
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 23:01
+26
Тримайтесь, БРАТТЯ! Зараз кожне українське місто - фортеця! кожен українець - партизан! кожний москаль - мішень!
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24.02.2022 23:13
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Джавелины и стингеры есть ? Или Зе их держит в ОПУ
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24.02.2022 23:01 Відповісти
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24.02.2022 23:02 Відповісти
Треба знайти дерьмака, і допитати.
Думаю ваші питання напевно пов'язані з цим виродком
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24.02.2022 23:06 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 23:01 Відповісти
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24.02.2022 23:28 Відповісти
Дай Боже.
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24.02.2022 23:02 Відповісти
Стесняюсь спросить: А сколько жителей Херсона вступили в тероборону?
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24.02.2022 23:04 Відповісти
Дивлячись як рахувати - з тобою, чи без
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24.02.2022 23:15 Відповісти
Я в теробороне Днепра. А ты?
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25.02.2022 08:04 Відповісти
Бот, ти можеш бути тільки в дупі
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25.02.2022 12:02 Відповісти
Кацапчик, тебе отвечу - столько сколько нужно для утилизации рашистских оккупантов.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Попытка съезда с темы незачётная.
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25.02.2022 08:06 Відповісти
По последней информации ВСУ отстояли Антоновский мост - наступление на Николаев и Одессу захлебнулось. Слава Украине!
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24.02.2022 23:04 Відповісти
только что сестра с Херсона позвонила,бомбят
пришли с убежища,а тут истребители и опять,,,
бой за мост идёт
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24.02.2022 23:26 Відповісти
Анігілюйте цю наволоч!
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24.02.2022 23:04 Відповісти
УВАГА! ЧЕРГОВИЙ ФЕЙК ВІД РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ!

Ворог поширює у соцмережах чутки про те, що сьогодні треба вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.

Це - спроба завдати удару по українській енергосистемі. «Укренерго» (ТЭГ) вже офіційно спростувало цю інформацію та заявило - енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно! 👇
https://www.facebook.com/100064765023460/posts/319226980246134/?d=n (https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/319226980246134?__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=-UK-R)

Не піддавайтесь на маніпуляції та зберігайте спокій!

#StopFake (https://www.facebook.com/hashtag/stopfake?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=*NK-R)
#stoprussia (https://www.facebook.com/hashtag/stoprussia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=*NK-R)
#СТОЇМО (https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%97%D0%BC%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=*NK-R)
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24.02.2022 23:05 Відповісти
Боже вступися даруй перемогу Україні🙏🙏🙏підбадьорь дух військових наших
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Я думаю , что если не хотят ХНР , то будут записываться в тер оборону . Так как все понимают , что русня расхерачит все , будет , как в Лугандоне
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Російський рубль обвалився... Росіяни починають платити за убивства українціів
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Мои пока не звонили=>договорилась с ними если что будет конкретно известно - сообщить. Разговаривала с ними где-то в 19:30. Мама говорила, что гупает…….
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24.02.2022 23:09 Відповісти
а на Украинской тишина..ничего не слышно....только пару раз бахнуло вдалеке
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24.02.2022 23:18 Відповісти
https://youtu.be/e9RI4RUgJdI обвал рубля
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24.02.2022 23:09 Відповісти
Тримайтесь, БРАТТЯ! Зараз кожне українське місто - фортеця! кожен українець - партизан! кожний москаль - мішень!
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24.02.2022 23:13 Відповісти
"Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки - https://censor.net/ua/n3318929"

- Отже ніяких військових адміністрацій досі НЕМАЄ.

Свого часу ще подякуємо гнидам і за дотримання законів України, за надзвичайний стан в умовах війни і за пропущені свого часу в придністров'я ешелони з пусковими установками для балістичних ракет...
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24.02.2022 23:25 Відповісти
Не волнуйтесь, эта администрация прекрасно справляется
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24.02.2022 23:48 Відповісти
Дякуємо Вам з Миколаїва та Одеси
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25.02.2022 00:49 Відповісти
 
 