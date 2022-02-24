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Бої за Антонівський міст: "Ми не здамося!"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що йдуть бої за облцентр і спростував фейк про "здачу Херсона".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebok-сторінку Геннадія Лагути.
"Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував!", - наголосив він.
Геннадій Лагута додав, що наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст: "Наші військові дають відсіч ворогу".
Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки.
"Ми не здамося!" - написав голова ОДА.
Топ коментарі
+53 Рядом живу
показати весь коментар24.02.2022 23:04
+34 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар24.02.2022 23:01
+26 kelt kant
показати весь коментар24.02.2022 23:13
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Будь ласка, зачекайте...
Думаю ваші питання напевно пов'язані з цим виродком
коли знешкодять кримський міст??
пришли с убежища,а тут истребители и опять,,,
бой за мост идёт
Ворог поширює у соцмережах чутки про те, що сьогодні треба вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.
Це - спроба завдати удару по українській енергосистемі. «Укренерго» (ТЭГ) вже офіційно спростувало цю інформацію та заявило - енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно! 👇
https://www.facebook.com/100064765023460/posts/319226980246134/?d=n (https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/319226980246134?__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=-UK-R)
Не піддавайтесь на маніпуляції та зберігайте спокій!
#StopFake (https://www.facebook.com/hashtag/stopfake?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=*NK-R)
#stoprussia (https://www.facebook.com/hashtag/stoprussia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=*NK-R)
#СТОЇМО (https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%97%D0%BC%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVu-B7q-QkiI4WXXOO3bWdSjvonChcLNNx9wfP6bGK215Zswkg0xK3k3bvXa7b7lAu75GRzTkwQkpQN0WlyZClkx44yQGFOP925rFZ7ukqK90cGIDAE9YacjMP0wc1s3AE&__tn__=*NK-R)
- Отже ніяких військових адміністрацій досі НЕМАЄ.
Свого часу ще подякуємо гнидам і за дотримання законів України, за надзвичайний стан в умовах війни і за пропущені свого часу в придністров'я ешелони з пусковими установками для балістичних ракет...