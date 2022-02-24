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З Донеччини та Луганщини евакуйовано понад 12 тисяч людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З Донеччини та Луганщини евакуйовано понад 12 тисяч людей
Фото: Укрзалізниця

Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін, передає Цензор.НЕТ.

"Залізниця працює за графіком. Весь критичний арсенал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів. Вантажний рух ми тимчасово призупинили тільки по деяких ділянках. Ми посилено працюємо над евакуацією людей з Луганської та Донецької областей. На даний момент вже евакуйовано понад 12 тис. чоловік. Наші вокзали стали точкою опори для населення", - повідомив він.

Камишін також додав, що працюють всі вокзали, окрім двох: у Херсоні та Конотопі:

"Вони тимчасово евакуйовані. Ми повернемося до них, як тільки ми повернемо контроль над цими містами. Критичну інфраструктуру майже не пошкоджено. Є одна пошкоджена опора та два підірвані мости на стиках з Росією".

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Надеюсь это не те 12тыс.,что про бендеровцев 8 лет сочиняли?Я бы проверял каждого из них на предмет куриного паспорта.
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24.02.2022 23:41 Відповісти
те еще те
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25.02.2022 00:51 Відповісти
их ненужно никуда эвакуировать, мужиков заставить оставаться и защищать свои дома, или они особенные?
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25.02.2022 00:52 Відповісти
Придурок. Это наши матери, жены и дети
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25.02.2022 05:15 Відповісти
вы твари там все особенные сепары
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25.02.2022 07:21 Відповісти
 
 