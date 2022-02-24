З Донеччини та Луганщини евакуйовано понад 12 тисяч людей

Фото: Укрзалізниця

Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін, передає Цензор.НЕТ.

"Залізниця працює за графіком. Весь критичний арсенал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів. Вантажний рух ми тимчасово призупинили тільки по деяких ділянках. Ми посилено працюємо над евакуацією людей з Луганської та Донецької областей. На даний момент вже евакуйовано понад 12 тис. чоловік. Наші вокзали стали точкою опори для населення", - повідомив він.

Камишін також додав, що працюють всі вокзали, окрім двох: у Херсоні та Конотопі:

"Вони тимчасово евакуйовані. Ми повернемося до них, як тільки ми повернемо контроль над цими містами. Критичну інфраструктуру майже не пошкоджено. Є одна пошкоджена опора та два підірвані мости на стиках з Росією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить міжнародних партнерів допомогти із "зеленими коридорами" для дітей та жінок на Донбасі, - Верещук