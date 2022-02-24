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На Хмельниччині оголосили повітряну тривогу. Громадян просять прослідувати в укриття

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Хмельниччині оголосили повітряну тривогу. Громадян просять прослідувати в укриття

У місті Нетішині Хмельницької області оголосили повітряну тривогу, людей попросили ховатися в укриття.

Про це повідомив Виконкомітет Нетішинської міської ради у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Повітряна тривога! Спускаємось у підвали, укриття", - йдеться в дописі.

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Топ коментарі
+12
Сообщили, что на Змеином погибли 13 пограничников. Слава героям!
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24.02.2022 23:54
+8
Там атомна станція....
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24.02.2022 23:43
+7
Не убил никого в жизни, даже курку, но кацапов с удовольствием, пришло время, понять зачем ты на Киевской Руси...
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25.02.2022 00:20
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Там атомна станція....
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24.02.2022 23:43 Відповісти
Вже дали відбій. Начебто під ударом Шепетівка/Цвітоха.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
так, в Нетішині автоматично спрацювала тривога
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24.02.2022 23:48 Відповісти
Шепетівка п'ять хвилин тому сказала що вже відбій
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24.02.2022 23:48 Відповісти
Цвітоха - це крупний склад ***********
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24.02.2022 23:54 Відповісти
Капець..
Хто в нас почав говорити про ядерну зброю чим одразу скористався хутлєр ?
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24.02.2022 23:47 Відповісти
вже відмінили.
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24.02.2022 23:45 Відповісти
І в Київській обл. атомна . І в Запорізькій

Що робити ? Треба воювати.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
И в Ровенской обл.АЭС
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25.02.2022 00:01 Відповісти
Тривогу відмінили
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24.02.2022 23:47 Відповісти
Сообщили, что на Змеином погибли 13 пограничников. Слава героям!
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24.02.2022 23:54 Відповісти
Теперь змеиный будет служить только одной цели....там мы построим огромный памятник настоящим героям Украины...
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25.02.2022 00:02 Відповісти
Смерть ворогам !
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25.02.2022 00:03 Відповісти
Пацаны герои! На *** послали кацапов перед обстрелом!
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25.02.2022 00:04 Відповісти
Героям Слава!
Останні слова записані з радіопереговорів з росіянами: "пішли *****!"

Велика Шана Їм!

путлер буде горіти у пеклі!
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25.02.2022 00:21 Відповісти
Я з Нетішина,в мене маленька донька і старі батьки
Дитина перелякалася, тряслися ручки

Я співчуваю всім українцям, які відчули на собі справжні обстріли
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25.02.2022 00:08 Відповісти
Тримайтеся!
Перемога буде за нами!
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25.02.2022 00:24 Відповісти
Я Днiпро, мне 65, мечтал купить винтовку под .17 HM2, под саунмодератор. Думаю в районе Херсонской трасы с капаней, я бы снял с неё 3-5-7-20-50. Но увы из-за прописки я его не купил. Если прийдут в Днепр, спробую отнять с кухонным ножом, мне слава не нужна, по тихому партизанить буду. Слава Украине!!!!
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25.02.2022 00:18 Відповісти
Не убил никого в жизни, даже курку, но кацапов с удовольствием, пришло время, понять зачем ты на Киевской Руси...
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25.02.2022 00:20 Відповісти
Все проще, записывайся в отряди теробороны. Приноси паспорт и получишь оружие.
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25.02.2022 00:23 Відповісти
Ти вік чоловіка бачив що строчиш йому про ТО ?
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25.02.2022 01:06 Відповісти
Маладец дед. Уважуха.
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25.02.2022 01:41 Відповісти
Ця скотина ботоксна влаштувала над українцями глумління, хоче нас знищити.Серед ночі бігати по сховищам, коли ще й ліфт не працює та ще й в пожилому віці...
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25.02.2022 00:25 Відповісти
Чернобыль, надо ему уделить внимание
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25.02.2022 00:27 Відповісти
 
 