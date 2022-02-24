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На Хмельниччині оголосили повітряну тривогу. Громадян просять прослідувати в укриття
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Нетішині Хмельницької області оголосили повітряну тривогу, людей попросили ховатися в укриття.
Про це повідомив Виконкомітет Нетішинської міської ради у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Повітряна тривога! Спускаємось у підвали, укриття", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+12 Ирина Мороз
показати весь коментар24.02.2022 23:54
+8 Имярек
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+7 Джегор Ванкнуд
показати весь коментар25.02.2022 00:20
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Хто в нас почав говорити про ядерну зброю чим одразу скористався хутлєр ?
Що робити ? Треба воювати.
Останні слова записані з радіопереговорів з росіянами: "пішли *****!"
Велика Шана Їм!
путлер буде горіти у пеклі!
Дитина перелякалася, тряслися ручки
Я співчуваю всім українцям, які відчули на собі справжні обстріли
Перемога буде за нами!