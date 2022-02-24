На Хмельниччині оголосили повітряну тривогу. Громадян просять прослідувати в укриття

У місті Нетішині Хмельницької області оголосили повітряну тривогу, людей попросили ховатися в укриття.

Про це повідомив Виконкомітет Нетішинської міської ради у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Повітряна тривога! Спускаємось у підвали, укриття", - йдеться в дописі.

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