Макрон у розмові з Путіним вимагав припинення агресії проти України

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним вимагав негайно припинити військову операцію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац.

"Президент зателефонував до Володимира Путіна, щоб вимагати негайного припинення військових операцій", - цитують ЗМІ повідомлення канцелярії Макрона.

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