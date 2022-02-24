Макрон у розмові з Путіним вимагав припинення агресії проти України
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Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним вимагав негайно припинити військову операцію в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац.
"Президент зателефонував до Володимира Путіна, щоб вимагати негайного припинення військових операцій", - цитують ЗМІ повідомлення канцелярії Макрона.
Топ коментарі
+11 Зэлэный_Змий
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+7 Шимус
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+7 Наглая Морда
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Але, здається, чогось все ж таки не вистачає.
Якоїсь дрібнички..
Можливо, Байдена?
прошу всех поддержать финансово нашу армию
*****, воно і є *****.
Бо може ху*ло не зрозуміло що Макарон дуже занепокоїний аж лодоні спітніли ?
Може він ще в тележі "ботексу" скинув фото пруф своїх спітнілих лодоньок.
Минулих і діючих