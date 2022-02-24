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Путін (21440) Макрон Емманюель (1053)

Макрон у розмові з Путіним вимагав припинення агресії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон у розмові з Путіним вимагав припинення агресії проти України

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним вимагав негайно припинити військову операцію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац.

"Президент зателефонував до Володимира Путіна, щоб вимагати негайного припинення військових операцій", - цитують ЗМІ повідомлення канцелярії Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Створюємо антипутінську коаліцію", - Зеленський провів розмови з Макроном, Негаммером, фон дер Ляєн та Ердоганом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
То-то я смотрю Макрон такой сгорбленный стал. То ***** на него болт с его просьбами положило.
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24.02.2022 23:46
+7
и шо
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24.02.2022 23:46
+7
И всьо
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24.02.2022 23:47
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и шо
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24.02.2022 23:46 Відповісти
И всьо
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24.02.2022 23:47 Відповісти
То-то я смотрю Макрон такой сгорбленный стал. То ***** на него болт с его просьбами положило.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
У ***** не болт, а ржавый кривой гвоздик. Вот оно тварь и злое на весь мир.
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24.02.2022 23:54 Відповісти
Це точно, гвіздочок.

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25.02.2022 00:02 Відповісти
Гарне сімейне фото.
Але, здається, чогось все ж таки не вистачає.
Якоїсь дрібнички..
Можливо, Байдена?
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25.02.2022 00:38 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

прошу всех поддержать финансово нашу армию
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24.02.2022 23:47 Відповісти
Бред...
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24.02.2022 23:47 Відповісти
Был послан ?
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24.02.2022 23:48 Відповісти
Свифт макарон планує вимикати ?
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24.02.2022 23:49 Відповісти
Німці, угорці, італійці та Кіпр вийобуються з цього приводу.
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24.02.2022 23:55 Відповісти
В ответ Хйуло прочитал ему лекцию про Членина, националистов и кровожадных жабоедов....
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24.02.2022 23:48 Відповісти
Мабуть-тикак чєлабітную сцарю падайьошь смєрд...
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24.02.2022 23:49 Відповісти
ТочЬно! )))
*****, воно і є *****.

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24.02.2022 23:56 Відповісти
Макрон- ти дебіл?
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24.02.2022 23:50 Відповісти
Эмманюэль, да завязывай уже крутить эти шашни с ******, ты же видишь, что оно йо@нутое "скрепами", лучше руки помой после этого плешивого гебнявого слизняка-педофила ...
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24.02.2022 23:51 Відповісти
А Макарон уточнив що він дуже занепокоїний ?

Бо може ху*ло не зрозуміло що Макарон дуже занепокоїний аж лодоні спітніли ?

Може він ще в тележі "ботексу" скинув фото пруф своїх спітнілих лодоньок.
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24.02.2022 23:51 Відповісти
а то що?
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24.02.2022 23:51 Відповісти
К барину положено обращаться сняв шапку. И на коленях. И челобитно просить...
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Как много не нужных действий. Действие нужно только одно - повесить Ху"ла в Гааге или удавить в Кремле.
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24.02.2022 23:55 Відповісти
Это не про макрона.
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25.02.2022 00:03 Відповісти
Котрого саме ви зібрались вішати? Їх там близько десятка двійників.
Минулих і діючих
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25.02.2022 00:44 Відповісти
Макарон обхезався з рейтингом..
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24.02.2022 23:54 Відповісти
А не пытался толкнуть в паРашу тепловозов на пару лярдов? Обычно он на переговорах что-то продает.
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24.02.2022 23:54 Відповісти
сумасшедших гораздо больше чем один ... из них двоих. один шизофреник и маньяк, второй олигофрен наивный какой то
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24.02.2022 23:55 Відповісти
Вон даже нашему наконец-то всё дошло - никакого больше хихиканья.
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Запад ведёт себя как глупый страус. В песок засунул голову и делает вид, что ничего не происходит.
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24.02.2022 23:59 Відповісти
Та не наївний він. Макрону пох на Україну. А "вимагає" це він для свого виборця - щоб показати що він жеж хороший, типа проти дій *****.
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25.02.2022 00:01 Відповісти
 
 