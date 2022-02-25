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НАТО відмовилося встановлювати над Україною безпольотну зону, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО відмовилося встановлювати над Україною безпольотну зону, - The Telegraph

За даними The Telegraph, НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Видання посилається на заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіпі.

За його словами, це призвело б до прямого зіткнення Альянсу з Росією.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час перемовин з президентом Франції Еманюелєм Макроном поміж інших заходів проти Росії через її вторгнення до України закликав запровадити безпольотну зону над Україною.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+99
Україна зараз, заслужила бути в ЄС та НАТО більше, ніж ті країни які в альянсі разом взяті. Ніхто з тих європейських держав не воював з кацапами. Крім Балтійських країн.
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25.02.2022 00:10
+69
ПДРСы
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25.02.2022 00:09
+63
Засцали, толерасты херовы!
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25.02.2022 00:09
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Розчарування і обурення. Нехай згадають анексію Чехословаччини. Що тоді зупинили війну? Поки до них не прийде будуть жувати соплі. А коли прийде то буде ще жахливіше.
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25.02.2022 07:26 Відповісти
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