Зеленський ввів у дію рішення РНБО про територіальну оборону
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Президент України Володимир Зеленськй своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
В тексті указу відзначається: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оброни України".
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання".
Саме рішення РНБО було має такий зміст: "У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, відповідно до законів України "Про оборону України" та "Про основи національного спротиву", Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Увести в дію з 23.00 години 24 лютого 2022 року в повному обсязі план оборони України за сценарієм першим "Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав – повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору".
2. Увести в дію з 23:00 години 24 лютого 2022 року терміном на 90 діб Зведений план територіальної оборони України.
3. Кабінету Міністрів України в межах компетенції забезпечити вжиття невідкладних заходів, спрямованих на реалізацію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України.
4. Міністерству оборони України організувати міжвідомчу координацію та взаємодію з питань виконання заходів плану оборони України.
5. Військовому командуванню (Головнокомандувачу Збройних Сил України, Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил України, командувачам видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачам (начальникам) органів військового управління, командирам з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень запровадити та здійснити передбачені Зведеним планом територіальної оборони України заходи".
Будь ласка, зачекайте...
- Випустити з тюрем (домашнього арешту) всіх патріотів АТОвців - для посилення ними підрозділів тероборони
- Видати зброю всім членам партій, які зарекомендували себе донині... лише на патріотичних позиціях (правда, патріотизм в розумінні Зе та патріотів, до нинішнього дня - не співпадав)
- Почистити.. радикально почистити своє оточення та керівництво держоганів від "представників п'ятої колони москви".... -та повністю позбавитися антиукраїнців та корупціонерів у всіх підконтрольних йому сферах влади та життєдіяльності.
- Призвати на військову службу АБСОЛЮТНО всіх дітей (призивного віку) політиків та управлінців і спрямувати їх ВИКЛЮЧНО в "гарячі точки" фронту ( а не на посади військових клєрків). Мотивація їх батьків до оборони країни враз стане набагааааато вищою...
-Видати Указ (чи- хоча б домовитися з ними "полюбовно") - про те, що абсолютно ВСІ прибутки олігархів, їх дивіденди, роялті - спрямувати в підприємства Укроборонпрому (для прискореного виробництва вже розроблених типів та видів ракет і комплексів)
-Обмежити (хоча б на період війни) абсолютно всім високопосадовцям.. любому персоналу (як державним, так і приватним) нарахування та виплату зарплати в обсягах, вищих від 50 тис. грн. на місяць. Зекономлені кошти - на потреби. фронту!
-Боржникам за комунальні послуги, (лише тим, в яких (і родини) немає дорогого житла, майна) - борги СПИСАТИ!Джерело - прибутки постачальників.
-Щоб не сіяти паніку невідомістю- заборонити всім провайдерам відключати інтернет- канали "на ремонти"... як і електро, тепло-водо мережі.
-УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !
Що це??? Інший свариться: ,,Я офіцер, мені 62, бажаю служити,,. ,,Ви старі...,,
Відвожу Діда, і кажу їдь в бригаду бери припис від комбрига і ... може... щось вийде... А він плаче. Мобілізація. *** їх в р..т...
23 February, 20:51 ·
В Україні запроваджено надзвичайний стан.
Але тільки цього - недостатньо.
Вкотре повторюю вимоги «Свободи».
Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.
Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.
Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.
Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.
Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.
Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.
Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.
Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.
Закрити кордон з Московією та Білоруссю.
Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.
Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.
Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
А шо с коммунальными ? Может хватит кормить олигархов украинских и кацапских ?
у кацапских олигархов отобрать все активы на Украине !!
украинцев освободить от оплатыкоммуналки на время войны