Озброєні стрілецькою зброєю тероборонівці змусили відступити ворога на Сумщині

У сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї.

Про це пише у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!" - написалав вона.

Маляр звернулася до українців із закликом знищувати ворога.

"Одна бутилка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника. Гуртуймося! Кожний мінус ворога - наш плюс!" - написала вона.

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