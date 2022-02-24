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Як записатися в територіальну оборону. Інструкція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Як записатися в територіальну оборону. Інструкція

В Україні формують 25 бригад територіальної оборони в кожному регіоні і 150 батальйонів. Добровольці можуть записатися в тероборону, щоб захищати нашу країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.  

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Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки. Також можна зателефонувати за гарячою лінією 0800507028, де оператори розкажуть, як вступити на військову службу за контрактом.

Перед прийняттям на службу кандидати повинні пройти медичне обстеження, а громадяни віком від 40 років - військово-лікарську комісію.

Раніше для вступу до лав оборони були потрібні такі документи:

  • заява про бажання добровільно вступити на службу;
  • висновок військово-лікарської комісії;
  • копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);
  • характеристика з місця роботи;
  • копії документів про освіту;
  • кольорова фотографія розміром 9х12.

Однак у зв'язку з початком воєнних дій процедуру запису спрощено. Нині кандидатам нудно мати із собою лише паспорт.

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Топ коментарі
+11
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:53
+10
какая накуй комиссия и фотография, вы че там. Паспорт принес и вперед
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24.02.2022 11:54
+9
«Поздравляю, вы официально граждане страны-агрессора»: Кировский активист вышел на пикет против войны с Украиной

12:20, 24 февраля 2022

270

0

0


В Кирове активист Константин Михайлов вышел на пикет против войны
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24.02.2022 11:58
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Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:53 Відповісти
також по можливості потрібно здати кров : https://www.facebook.com/846770738710909/posts/5113168318737775/?d=n%E2%80%A6
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24.02.2022 11:54 Відповісти
А можна призвати в першу чергу тих хто останні роки збільшував товарооборот з агресороам?!
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24.02.2022 11:53 Відповісти
Так вони і тероборону продадуть.
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24.02.2022 12:19 Відповісти
с диабетом возьмут в тероборону или нет?
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24.02.2022 11:53 Відповісти
тероборона це не лише зброя. Можна копати траншеї, підносити набої, наш діабет тому не заважає.
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24.02.2022 12:00 Відповісти
В условиях военного положения обязаны брать всех, даже слепых и одноруких. Я как раз на днях звонил, спрашивал, потому что ещё вчера меня не брали из-за болячек.
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24.02.2022 12:05 Відповісти
А ще, я добряче кидаюся пляшками з бензином, знаєте, такі, із запаленим фітільочком
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24.02.2022 12:11 Відповісти
какая накуй комиссия и фотография, вы че там. Паспорт принес и вперед
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24.02.2022 11:54 Відповісти
Чукча писатель? Читати нє?
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24.02.2022 11:57 Відповісти
Ходил в военкомат с паспортом. Сказали, что нужен военный билет. А я его про..бал еще в 90-е. Меня в тероборону не взяли.
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24.02.2022 11:58 Відповісти
Минус один Су в ВС РФ.
https://twitter.com/i/status/1496783219798249473
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24.02.2022 11:54 Відповісти
Отрывок из видео игры. Не пиши херню.
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24.02.2022 12:16 Відповісти
https://account.donor.ua/
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24.02.2022 11:55 Відповісти
«Поздравляю, вы официально граждане страны-агрессора»: Кировский активист вышел на пикет против войны с Украиной

12:20, 24 февраля 2022

270

0

0


В Кирове активист Константин Михайлов вышел на пикет против войны
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24.02.2022 11:58 Відповісти
Если бы хоть процентов 20 там было таких....
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Господи, цей перелік - місяць рисачити по установах. Люди, наразі для тероборони повинне бути лише бажання. Руки, ноги та голова.
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24.02.2022 11:59 Відповісти
С сегодняшего дня достаточно одного паспорта. И никаких медкомиссий.
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24.02.2022 12:23 Відповісти
В спам, животное.
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24.02.2022 12:06 Відповісти
Парни , уходите из СЧАСТЬЕ...км на 30 минимум..неужели никто не видит что готовится котел? ..ООО был..господи спаси Украину..
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24.02.2022 12:17 Відповісти
Нах, спам, животное. Я бы начинал расстреливать всех, кто про "котлы" пишет. Просто в профилактических целях. Да и вообще, воздух будет чище.
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24.02.2022 12:21 Відповісти
указанный номер не работает.
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25.02.2022 12:23 Відповісти
Dobrij den ja grazdanin litvi. sobirajus v ukrainu na zascitu svoih slovian,protv fasizma ot rosii!!! ne mogu naiti kontakti kuda obratitsia ctob vstupit v riadi ukrainskoi armii. pomogite pozaluista. nomera dlia sviazi +48532328979 ****** whatcap+491634458224
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27.02.2022 17:16 Відповісти
Какая комиссия вы о чём . Должен уметь каждый защищать свою землю. Дальше будет война со всеми странами вы этого ждёте. Звоните сами если вам надо люди у меня категория В, Психолог, работаю 15 лет в охране. Женщины не чем не отличаются от мужчин . А у вас о болен на0ер такие не нужны . Это на Салютной воткакое обращение . Нужны люди звони 067 976-87-37 я не собачка за вами бегать мой город берёт на службу доехать не могу а в Киеве актёре в тер обороне.
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06.03.2022 13:33 Відповісти
Доброго времени суток! Как жителю рф вступить в вооруженные силы украины? [email protected] +79999244394 Возраст 42.
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08.04.2022 15:28 Відповісти
 
 