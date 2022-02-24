Як записатися в територіальну оборону. Інструкція

В Україні формують 25 бригад територіальної оборони в кожному регіоні і 150 батальйонів. Добровольці можуть записатися в тероборону, щоб захищати нашу країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Читайте також: Сили тероборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу

Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки. Також можна зателефонувати за гарячою лінією 0800507028, де оператори розкажуть, як вступити на військову службу за контрактом.

Перед прийняттям на службу кандидати повинні пройти медичне обстеження, а громадяни віком від 40 років - військово-лікарську комісію.

Раніше для вступу до лав оборони були потрібні такі документи:

заява про бажання добровільно вступити на службу;

висновок військово-лікарської комісії;

копії всіх сторінок паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);

характеристика з місця роботи;

копії документів про освіту;

кольорова фотографія розміром 9х12.

Однак у зв'язку з початком воєнних дій процедуру запису спрощено. Нині кандидатам нудно мати із собою лише паспорт.

Читайте також: Україна переходить у режим тотальної оборони, - Резніков