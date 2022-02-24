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Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

Новости Цензор.НЕТ Общество

Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

В Украине формируется 25 бригад территориальной обороны в каждом регионе и 150 батальонов. Добровольцы могут записаться в тероборону, чтобы защищать нашу страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Читайте також: Сили тероборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу

Чтобы стать добровольцем территориальной обороны, нужно обратиться в военкомат по месту прописки. Также можно позвонить по горячей линии 0800507028, где операторы расскажут, как вступить на военную службу по контракту.

Перед принятием на службу кандидаты должны пройти медицинское обследование, а граждане возрастом от 40 лет - военно-врачебную комиссию.

Для вступления в ряды обороны понадобятся такие документы:

  • заявление о желании добровольно поступить на службу;
  • заключение военно-врачебной комиссии;
  • копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
  • копия справки о присвоении идентификационного номера;
  • копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
  • характеристика с места работы;
  • копии документов об образовании;
  • цветная фотография размером 9х12.

Однако в связи с началом военных действий процедура записи упрощена. Сейчас кандидатам нудно иметь с собой только паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:53
+10
какая накуй комиссия и фотография, вы че там. Паспорт принес и вперед
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24.02.2022 11:54
+9
«Поздравляю, вы официально граждане страны-агрессора»: Кировский активист вышел на пикет против войны с Украиной

12:20, 24 февраля 2022

270

0

0


В Кирове активист Константин Михайлов вышел на пикет против войны
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24.02.2022 11:58
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Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:53 Ответить
також по можливості потрібно здати кров : https://www.facebook.com/846770738710909/posts/5113168318737775/?d=n%E2%80%A6
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24.02.2022 11:54 Ответить
А можна призвати в першу чергу тих хто останні роки збільшував товарооборот з агресороам?!
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24.02.2022 11:53 Ответить
Так вони і тероборону продадуть.
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24.02.2022 12:19 Ответить
с диабетом возьмут в тероборону или нет?
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24.02.2022 11:53 Ответить
тероборона це не лише зброя. Можна копати траншеї, підносити набої, наш діабет тому не заважає.
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24.02.2022 12:00 Ответить
В условиях военного положения обязаны брать всех, даже слепых и одноруких. Я как раз на днях звонил, спрашивал, потому что ещё вчера меня не брали из-за болячек.
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24.02.2022 12:05 Ответить
А ще, я добряче кидаюся пляшками з бензином, знаєте, такі, із запаленим фітільочком
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24.02.2022 12:11 Ответить
какая накуй комиссия и фотография, вы че там. Паспорт принес и вперед
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24.02.2022 11:54 Ответить
Чукча писатель? Читати нє?
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24.02.2022 11:57 Ответить
Ходил в военкомат с паспортом. Сказали, что нужен военный билет. А я его про..бал еще в 90-е. Меня в тероборону не взяли.
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24.02.2022 11:58 Ответить
Минус один Су в ВС РФ.
https://twitter.com/i/status/1496783219798249473
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24.02.2022 11:54 Ответить
Отрывок из видео игры. Не пиши херню.
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24.02.2022 12:16 Ответить
https://account.donor.ua/
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24.02.2022 11:55 Ответить
«Поздравляю, вы официально граждане страны-агрессора»: Кировский активист вышел на пикет против войны с Украиной

12:20, 24 февраля 2022

270

0

0


В Кирове активист Константин Михайлов вышел на пикет против войны
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24.02.2022 11:58 Ответить
Если бы хоть процентов 20 там было таких....
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24.02.2022 13:13 Ответить
Господи, цей перелік - місяць рисачити по установах. Люди, наразі для тероборони повинне бути лише бажання. Руки, ноги та голова.
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24.02.2022 11:59 Ответить
С сегодняшего дня достаточно одного паспорта. И никаких медкомиссий.
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24.02.2022 12:23 Ответить
В спам, животное.
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24.02.2022 12:06 Ответить
Парни , уходите из СЧАСТЬЕ...км на 30 минимум..неужели никто не видит что готовится котел? ..ООО был..господи спаси Украину..
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24.02.2022 12:17 Ответить
Нах, спам, животное. Я бы начинал расстреливать всех, кто про "котлы" пишет. Просто в профилактических целях. Да и вообще, воздух будет чище.
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24.02.2022 12:21 Ответить
указанный номер не работает.
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25.02.2022 12:23 Ответить
Dobrij den ja grazdanin litvi. sobirajus v ukrainu na zascitu svoih slovian,protv fasizma ot rosii!!! ne mogu naiti kontakti kuda obratitsia ctob vstupit v riadi ukrainskoi armii. pomogite pozaluista. nomera dlia sviazi +48532328979 ****** whatcap+491634458224
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27.02.2022 17:16 Ответить
Какая комиссия вы о чём . Должен уметь каждый защищать свою землю. Дальше будет война со всеми странами вы этого ждёте. Звоните сами если вам надо люди у меня категория В, Психолог, работаю 15 лет в охране. Женщины не чем не отличаются от мужчин . А у вас о болен на0ер такие не нужны . Это на Салютной воткакое обращение . Нужны люди звони 067 976-87-37 я не собачка за вами бегать мой город берёт на службу доехать не могу а в Киеве актёре в тер обороне.
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06.03.2022 13:33 Ответить
Доброго времени суток! Как жителю рф вступить в вооруженные силы украины? [email protected] +79999244394 Возраст 42.
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08.04.2022 15:28 Ответить
 
 