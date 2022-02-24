Как записаться в территориальную оборону. Инструкция
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине формируется 25 бригад территориальной обороны в каждом регионе и 150 батальонов. Добровольцы могут записаться в тероборону, чтобы защищать нашу страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Чтобы стать добровольцем территориальной обороны, нужно обратиться в военкомат по месту прописки. Также можно позвонить по горячей линии 0800507028, где операторы расскажут, как вступить на военную службу по контракту.
Перед принятием на службу кандидаты должны пройти медицинское обследование, а граждане возрастом от 40 лет - военно-врачебную комиссию.
Для вступления в ряды обороны понадобятся такие документы:
- заявление о желании добровольно поступить на службу;
- заключение военно-врачебной комиссии;
- копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
- копия справки о присвоении идентификационного номера;
- копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
- характеристика с места работы;
- копии документов об образовании;
- цветная фотография размером 9х12.
Однако в связи с началом военных действий процедура записи упрощена. Сейчас кандидатам нудно иметь с собой только паспорт.
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https://twitter.com/i/status/1496783219798249473
12:20, 24 февраля 2022
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