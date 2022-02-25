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Втрати окупантів за 24 лютого: понад 30 од. танків, 130 бойових броньованих машин, 7 літаків, 6 вертольотів, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати окупантів за 24 лютого: понад 30 од. танків, 130 бойових броньованих машин, 7 літаків, 6 вертольотів, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив результати спротиву України широкомасштабному російському вторгненню за 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Залужного у фейсбуці.

"Станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону. Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6", - йдеться у повідомленні.

"Вірте у Збройні Сили України і нашу Перемогу! Разом до Перемоги!", - закликав Залужний.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
Ого.. похоже не зря "Джавелинов" подвезли...
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25.02.2022 00:35
+49
Джевелин это вещь, знали что нам подогнать
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25.02.2022 00:37
+46
Гарна оптимістична статистика, але не розслабляємось.
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25.02.2022 00:36
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...и побольше кацапских трупов... чем больше, тем лучше... а потом просто сжигать, как падаль...
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25.02.2022 07:52 Відповісти
У меня слезы на глазах.
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25.02.2022 08:29 Відповісти
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25.02.2022 12:20 Відповісти
У фашистов влажные мечты, что ж ваш Зеля просит переговоры?
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25.02.2022 13:29 Відповісти
Маловато будет...
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25.02.2022 14:05 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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25.02.2022 15:17 Відповісти
Слава Украине.!
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25.02.2022 16:52 Відповісти
Гасите захватчиков, пацаны! Ипаште их!!!!!
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25.02.2022 16:58 Відповісти
Я еврей. ВИзраиле 28 лет живу. А родился и вырос я в Херсоне! На который сейчас ваши русские танки наступают! Гореть им не перегореть!
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25.02.2022 17:39 Відповісти
Не говори мне про кровь, фашист!
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25.02.2022 18:19 Відповісти
Пока что это Россия захватила Крым, подожгла Донбасс, а сейчас атакует всю Украину и идёт на Киев! Кто здесь нацист?!
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25.02.2022 18:52 Відповісти
не рахуйте техніку! техніка - ніщо без оператора. рахувати потрібно тільки тіла. чим більше їх тіл ляже, тим ближче наша перемога. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.02.2022 17:31 Відповісти
Уже 25 заканчивается.
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25.02.2022 20:27 Відповісти
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