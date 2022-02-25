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Україна 24 лютого втратила 137 захисників, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна 24 лютого втратила 137 захисників, - Зеленський

За 1 день війни проти російського агресора 24 лютого Україна втратила 137 військових.

Про це повідомив на черговому брифінгу президента Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, на жаль, ми втратили на сьогодні 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєне звання Героїв посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав президент.

Президент наголосив, що ворог також вбиває мирних людей і перетворює мирні міста на військові мішені. "Це підло і ніколи не буде пробачено", - наголосив Зеленський.

"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.

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Топ коментарі
+66
Господи,как жаль ребят на Змеином
на острове,не сдались и послали ********* нахер
не могу без слёз читать,,,
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25.02.2022 01:03
+44
Ужас. Х*йло должно умереть мучительной смертью
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25.02.2022 00:56
+42
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25.02.2022 00:58
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Слава Україні !
Героям Слава !

Тринадцять захисників Зміїного назавжди увійдуть в історію України.
Рано чи пізно ми повернемо острів і поставимо пам/ятник Героям
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25.02.2022 02:22 Відповісти
Вечная память героям.
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25.02.2022 02:51 Відповісти
Держитесь хлопцы с вами Бог и весь мир ! Слава Украине!
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25.02.2022 04:55 Відповісти
уже сражаются и конкретно мочат путиноидов , 3546 трупов
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25.02.2022 04:56 Відповісти
На ***,****** пошло!
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25.02.2022 05:48 Відповісти
ты дура конченная
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25.02.2022 04:53 Відповісти
ну і пыздэць йому тоді...
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25.02.2022 05:21 Відповісти
последняя попытку хйла взять Киев. Уверен, все что он сможет взять - это за щеку.
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25.02.2022 04:39 Відповісти
В Киеве спокойно спят.Не ***** чего не знаешь.
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25.02.2022 05:43 Відповісти
Сдрысни,провокатор ******!
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25.02.2022 05:46 Відповісти
Оля...Не ***** чого не знаєш...При всій повазі.
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25.02.2022 05:23 Відповісти
Zalgiris' fans chanting 'Putin ******' before a #Euroleague game, with a banner saying 'Glory to Ukraine'.

https://twitter.com/i/status/1496908640569237504
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25.02.2022 03:07 Відповісти
Не забудем не простим ! , будем ******* русню кто где может
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25.02.2022 03:28 Відповісти
Смерть российским оккупантам! Смерть Путину! Смерть Росии!
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25.02.2022 03:46 Відповісти
по Флайтрадару, над черным морем наматывает круги Hawk.
Надеюсь, отслеживает орков и данные передает нашим.
Вчера также бороздил небо над Днепром-Херсоном.
Еще вчера 2 турецких военных борта на 3 часа утра были в Киеве и Одессе, похоже евакуировали турков.
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25.02.2022 04:38 Відповісти
Героям слава!
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25.02.2022 05:07 Відповісти
24 февраля - День защитников и защитниц Украины.
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25.02.2022 05:10 Відповісти
Лента за лентою, набої подавай...
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25.02.2022 05:46 Відповісти
Солдаты выполнили свой долг. Вечная память героям Украины!
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25.02.2022 06:38 Відповісти
Вечная память Героям УКРАИНЫ!https://i0.wp.com/oqu.news/wp-content/uploads/2022/01/depositphotos_6249581-stock-photo-candle.jpg?fit=401%2C600&ssl=1
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25.02.2022 07:11 Відповісти
Вечная память Героям!
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25.02.2022 07:43 Відповісти
Вічна пам'ять Героям... Кацапських свинособак знищувати без жалю
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25.02.2022 08:05 Відповісти
Царство Небесне загиблим! Вічна Слава Героям!
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25.02.2022 09:51 Відповісти
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25.02.2022 10:19 Відповісти
Вечная память!
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25.02.2022 12:39 Відповісти
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25.02.2022 12:48 Відповісти
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