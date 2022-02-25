Украина 24 февраля потеряла 137 защитников, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 1 день войны против российского агрессора 24 февраля Украина потеряла 137 военных.
Об этом сообщил на очередном брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли на сегодняшний день 137 наших героев, наших граждан. Из них 10 офицеров. Ранены 316. На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героев посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сказал президент.
Президент подчеркнул, что враг также убивает мирных людей и превращает мирные города в военные мишени. "Это подло и никогда не будет прощено", - подчеркнул Зеленский.
"Знаю, что бросают много фейков, в частности, что я уехал из столицы. Я в Киеве, я остаюсь со своим народом", - заверил президент.
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Героям Слава !
Тринадцять захисників Зміїного назавжди увійдуть в історію України.
Рано чи пізно ми повернемо острів і поставимо пам/ятник Героям
https://twitter.com/i/status/1496908640569237504
Надеюсь, отслеживает орков и данные передает нашим.
Вчера также бороздил небо над Днепром-Херсоном.
Еще вчера 2 турецких военных борта на 3 часа утра были в Киеве и Одессе, похоже евакуировали турков.