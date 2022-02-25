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Украина 24 февраля потеряла 137 защитников, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина 24 февраля потеряла 137 защитников, - Зеленский

За 1 день войны против российского агрессора 24 февраля Украина потеряла 137 военных.

Об этом сообщил на очередном брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли на сегодняшний день 137 наших героев, наших граждан. Из них 10 офицеров. Ранены 316. На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героев посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сказал президент.

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Президент подчеркнул, что враг также убивает мирных людей и превращает мирные города в военные мишени. "Это подло и никогда не будет прощено", - подчеркнул Зеленский.

"Знаю, что бросают много фейков, в частности, что я уехал из столицы. Я в Киеве, я остаюсь со своим народом", - заверил президент.
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Топ комментарии
+66
Господи,как жаль ребят на Змеином
на острове,не сдались и послали ********* нахер
не могу без слёз читать,,,
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25.02.2022 01:03
+44
Ужас. Х*йло должно умереть мучительной смертью
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25.02.2022 00:56
+42
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25.02.2022 00:58
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Слава Україні !
Героям Слава !

Тринадцять захисників Зміїного назавжди увійдуть в історію України.
Рано чи пізно ми повернемо острів і поставимо пам/ятник Героям
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25.02.2022 02:22 Ответить
Вечная память героям.
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25.02.2022 02:51 Ответить
Держитесь хлопцы с вами Бог и весь мир ! Слава Украине!
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25.02.2022 04:55 Ответить
уже сражаются и конкретно мочат путиноидов , 3546 трупов
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25.02.2022 04:56 Ответить
На ***,****** пошло!
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25.02.2022 05:48 Ответить
ты дура конченная
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25.02.2022 04:53 Ответить
ну і пыздэць йому тоді...
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25.02.2022 05:21 Ответить
последняя попытку хйла взять Киев. Уверен, все что он сможет взять - это за щеку.
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25.02.2022 04:39 Ответить
В Киеве спокойно спят.Не ***** чего не знаешь.
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25.02.2022 05:43 Ответить
Сдрысни,провокатор ******!
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25.02.2022 05:46 Ответить
Оля...Не ***** чого не знаєш...При всій повазі.
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25.02.2022 05:23 Ответить
Zalgiris' fans chanting 'Putin ******' before a #Euroleague game, with a banner saying 'Glory to Ukraine'.

https://twitter.com/i/status/1496908640569237504
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25.02.2022 03:07 Ответить
Не забудем не простим ! , будем ******* русню кто где может
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25.02.2022 03:28 Ответить
Смерть российским оккупантам! Смерть Путину! Смерть Росии!
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25.02.2022 03:46 Ответить
по Флайтрадару, над черным морем наматывает круги Hawk.
Надеюсь, отслеживает орков и данные передает нашим.
Вчера также бороздил небо над Днепром-Херсоном.
Еще вчера 2 турецких военных борта на 3 часа утра были в Киеве и Одессе, похоже евакуировали турков.
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25.02.2022 04:38 Ответить
Героям слава!
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25.02.2022 05:07 Ответить
24 февраля - День защитников и защитниц Украины.
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25.02.2022 05:10 Ответить
Лента за лентою, набої подавай...
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25.02.2022 05:46 Ответить
Солдаты выполнили свой долг. Вечная память героям Украины!
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25.02.2022 06:38 Ответить
Вечная память Героям УКРАИНЫ!https://i0.wp.com/oqu.news/wp-content/uploads/2022/01/depositphotos_6249581-stock-photo-candle.jpg?fit=401%2C600&ssl=1
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25.02.2022 07:11 Ответить
Вечная память Героям!
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25.02.2022 07:43 Ответить
Вічна пам'ять Героям... Кацапських свинособак знищувати без жалю
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25.02.2022 08:05 Ответить
Царство Небесне загиблим! Вічна Слава Героям!
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25.02.2022 09:51 Ответить
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25.02.2022 10:19 Ответить
Вечная память!
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25.02.2022 12:39 Ответить
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25.02.2022 12:48 Ответить
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