Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу і попросили вимкнути світло

У Тернополі після отримання інформації про загрозу оголосили повітряну тривогу.

Про це йдеться у повідомленні мера Тернополя Сергія Надала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали інформацію про повітряну тривогу. Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов’язкові", - написав мер, звертаючись до тернополян.

Він зазначив, що у місті вимкнули зовнішнє світло з маскувальними цілями і закликав городян так само вимкнути світло у їхніх будинках і квартирах.

"Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіаудари", - зазначив Надал.

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