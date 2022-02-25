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Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу і попросили вимкнути світло

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу і попросили вимкнути світло

У Тернополі після отримання інформації про загрозу оголосили повітряну тривогу.

Про це йдеться у повідомленні мера Тернополя Сергія Надала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали інформацію про повітряну тривогу. Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов’язкові", - написав мер, звертаючись до тернополян.

Він зазначив, що у місті вимкнули зовнішнє світло з маскувальними цілями і закликав городян так само вимкнути світло у їхніх будинках і квартирах.

"Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіаудари", - зазначив Надал.

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Автор: Володимир Янченко
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Об'єктивно, кому той Тернопіль потрібно ? Там нічого не має. Тільки села та розбиті дороги. А ще во свобода що нічого ніколи не робила.
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25.02.2022 01:15 Відповісти
В своем уме?
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25.02.2022 01:18 Відповісти
Ти об'єктивно чмо-болотне ! Ніхто твоєю ущербною думкою не цікавився.
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25.02.2022 01:48 Відповісти
А як раша, спить спокійно, кошмари не мучать, особливо кривавого карлика...
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25.02.2022 01:16 Відповісти
Наш мер теж щось таке говорив - може бути...
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25.02.2022 01:19 Відповісти
 
 