У Київ проникли диверсійні групи ворога, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До Києва зайшли диверсійні групи супротивника, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Про це він повідомив на черговому брифінгу, який цитує Цензор.НЕТ.
"Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтесь правил комендантської години", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на п'ятницю.
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