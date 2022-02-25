У Київ проникли диверсійні групи ворога, - Зеленський

До Києва зайшли диверсійні групи супротивника, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив на черговому брифінгу, який цитує Цензор.НЕТ.

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"Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтесь правил комендантської години", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на п'ятницю.