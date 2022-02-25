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Зеленський (17428) Київ (13832) диверсія (275)

У Київ проникли диверсійні групи ворога, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Київ проникли диверсійні групи ворога, - Зеленський

До Києва зайшли диверсійні групи супротивника, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив на черговому брифінгу, який цитує Цензор.НЕТ.

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"Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтесь правил комендантської години", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на п'ятницю.
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Топ коментарі
+29
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25.02.2022 01:35
+19
Всегда нравилась прямолинейность этой мудрой и красивой женщины
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25.02.2022 01:41
+13
Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад - оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян. Разом до Перемоги! Разом сила!
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25.02.2022 01:42
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А поліціянти де? А КОРД де?
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25.02.2022 01:35 Відповісти
одного вже затримано
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25.02.2022 01:36 Відповісти
Якщо про них вже знають, то певно, що з цим щось роблять.
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25.02.2022 01:36 Відповісти
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25.02.2022 01:35 Відповісти
Всегда нравилась прямолинейность этой мудрой и красивой женщины
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25.02.2022 01:41 Відповісти
Вона мені нагадує про часи Маргарет Тетчер...
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25.02.2022 01:47 Відповісти
Боже яка гарна і розумна Даля!
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25.02.2022 02:05 Відповісти
Скрутят это говно. Главное, чтобы они наводчиками не работали для ракет.
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25.02.2022 01:35 Відповісти
Кто же больший диверсант если не Дерьмак
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25.02.2022 01:42 Відповісти
Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад - оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян. Разом до Перемоги! Разом сила!
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25.02.2022 01:42 Відповісти
вони там з квітня 19го року - не помітив, блазень?
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25.02.2022 01:45 Відповісти
Они проникли уже давно: границы-то были открыты, а таможня как "брала добро", так и берет. Купить сегодня право проживания в Украине или гражданство - это сегодня обыденное дело. Может, надо наводить порядок в стране, Владимир Саныч? Или вам уже все равно? А помните, как был стадион? Хохмы? Думали, что президентом - это как очередной "чес за баблом" с дешевыми похабными хохмами?
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25.02.2022 01:46 Відповісти
Дуже підозріло що ще не ліквідували, напевно своїх не рухають, це півшостий собі рейтинг набиває! А якже САМИЙ ГОЛОВНИЙ ВОРОГ ПУТЛЕРА... В мене словника не вистачає, вибачте, щоб описати ту мерзоту, чоловіка скумбрії за 8.
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25.02.2022 01:49 Відповісти
Дайте їм там смачних піздюлєй.
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25.02.2022 01:53 Відповісти
МОЖЕ НАПРАВИТИ ЄРМАКА НА ЗНИЩЕННЯ ЦІЄЇ ДРГ?
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25.02.2022 01:54 Відповісти
Как руководитель операции, он не может уничтожить подчинённых.
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25.02.2022 02:23 Відповісти
То держ переворот, то "ціль" номер один...
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25.02.2022 04:48 Відповісти
 
 