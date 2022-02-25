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Росія має намір оточити Київ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія має намір оточити Київ, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що все вказує на те, що Кремль має намір оточити Київ та готує широкомасштабні порушення прав людини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Протягом кількох місяців Росія займалася удаваною дипломатією, наполягаючи на тому, що вона не має намірів вторгнутися в Україну. Весь цей час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не бачили з часів Другої світової війни, – повідомив Блінкен на спеціальному засіданні ОБСЄ.

Він наголосив, що дії Росії "ображають демократію, права людини та людську порядність", а все міжнародне співтовариство "тепер ясно бачить повну відмову Росії від зобов’язань, взятих нею перед світом".

"Ми цього ніколи не забудемо", – підкреслив очільник Держдепу.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Ніяких порушень прав мирних громадян не буде. Бо мертві вороги ніяких прав порушити не можуть апріорі.
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25.02.2022 02:06
+17
Надо понимать, так как ***** все хотел завершить быстро, то в первой волне атаки участвовали самые опытные и профессиональные орки, многие из которых покрошили! Верю, что дальше будет легче!
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25.02.2022 02:12
+15
Після роздачі десятків тисяч автоматів теробороні Києва війна в Чечні здаватиметься вам дитячими забавками ☠️☠️☠️
Бронюйте місця на концерті в кобзона.
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25.02.2022 02:14
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Нюренберг, для всех военно-политических преступников, пришедших войной в Украину. Объявите это через НАТО, СЕ, ОБСЕ, ООН...
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25.02.2022 02:05 Відповісти
<*******...обломиться
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25.02.2022 02:06 Відповісти
на жаль,поки що ні
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25.02.2022 02:57 Відповісти
тю!Тупий ти,митя,якщо просту фразу прочитати не можеш
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25.02.2022 03:11 Відповісти
русские не словяне,если не понимают украiнскьку
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25.02.2022 04:09 Відповісти
Они решили просто констатировать факты?
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25.02.2022 02:06 Відповісти
Ніяких порушень прав мирних громадян не буде. Бо мертві вороги ніяких прав порушити не можуть апріорі.
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25.02.2022 02:06 Відповісти
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25.02.2022 02:08 Відповісти
Дуже боюсь, що будуть в сліпу просто бомбити міста, щоб залякати...
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25.02.2022 02:23 Відповісти
Сколько можно слов от Америки? Где Пэтриоты,где Томагавки?
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25.02.2022 02:10 Відповісти
Не кажи "Гоп!" поки не перескочив.
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25.02.2022 02:10 Відповісти
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25.02.2022 02:11 Відповісти
Mr. ******
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25.02.2022 02:14 Відповісти
Варіація знаменитого британського плакату часів 2-ї Світової війни.
"Зберігайте спокій".

Дуже доречно. Дякую.
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25.02.2022 02:28 Відповісти
Надо понимать, так как ***** все хотел завершить быстро, то в первой волне атаки участвовали самые опытные и профессиональные орки, многие из которых покрошили! Верю, что дальше будет легче!
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25.02.2022 02:12 Відповісти
Цього ніхто не забуде. Десь років 200.
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25.02.2022 02:13 Відповісти
Після роздачі десятків тисяч автоматів теробороні Києва війна в Чечні здаватиметься вам дитячими забавками ☠️☠️☠️
Бронюйте місця на концерті в кобзона.
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25.02.2022 02:14 Відповісти
Шольца в Київ і хай сидить тут! Тоді подивимось,чи відключать SWIFT.
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25.02.2022 02:15 Відповісти
ви пойміть, наскількі рускі дурачкі, якщо про їх вторгнення Америка знала за тиждень!
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25.02.2022 02:17 Відповісти
Колись гітлер був імперцем. Хотів побудувати імперію "ІІІ рейх".

Тепер путін імперець.
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25.02.2022 02:19 Відповісти
Оккупантов уничтожать безжалостно, любым доступным способом
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25.02.2022 02:22 Відповісти
Ахірєть...."вони цього ніколи не забудуть".... Оце так гаранти по БУДАПештському меморандуму(((
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25.02.2022 02:25 Відповісти
Які ваші конкретні дії по підтримці України?
Потрібно закрити небо, дати ******* озброєння, амуніцією нашим військовим, фіндопомогу, інструкторів і створити добровольчі загони, куди увійдуть ті, хто хоче захистити Україну.
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25.02.2022 02:40 Відповісти
Колона годину йде по смт Іванків на Димер.-Киів!!!
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25.02.2022 02:53 Відповісти
Антоша Блинкен, так пришли сюда режиссеров, чтобы они по горячим следам сняли кино, как разворачивается осада и жизнь мегаполиса - картинка ведь важнее реальности)
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25.02.2022 04:32 Відповісти
 
 