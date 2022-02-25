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Зеленський створив Ставку Верховного головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський створив Ставку Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача. Ставку очолює глава держави, координатором є секретар РНБО.

Про це йдеться в указі президента №72/2022, що опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України від 24 лютого 2022 року "Про Ставку Верховного головнокомандувача", згідно зі статтею 8 Закону України "Про оборону України", ухвалюю утворити Ставку Верховного головнокомандувача", - йдеться в указі.

Очолює Ставку Верховного головнокомандувача президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, координатором Ставки є секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Також читайте: Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Згідно з указом, припиняється діяльність Військового кабінету РНБО.

Кабінету Міністрів України, Генштабу ЗСУ, Держуправлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Головне щоб нашого наполеона не понесло, а так поки що тримається гідно, хоч я і голосував за Порошенко. Зараз до біса чвари, у єдності сила.
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25.02.2022 02:21
+19
ДОпоки Зеленський краще, ніх очікувалось. Набагато краще.
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25.02.2022 02:18
+16
Удобно быть храбрым когда нет другого выхода...это не храбрость а безысходность...но нам Народу Украины и такое сойдёт....Не подкачайте Господин Президент!
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25.02.2022 02:21
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ДОпоки Зеленський краще, ніх очікувалось. Набагато краще.
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25.02.2022 02:18 Відповісти
Удобно быть храбрым когда нет другого выхода...это не храбрость а безысходность...но нам Народу Украины и такое сойдёт....Не подкачайте Господин Президент!
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25.02.2022 02:21 Відповісти
Якщо не буде заважати, то цього вже досить!
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25.02.2022 02:32 Відповісти
Нагадаю:
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
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25.02.2022 02:53 Відповісти
Головне щоб нашого наполеона не понесло, а так поки що тримається гідно, хоч я і голосував за Порошенко. Зараз до біса чвари, у єдності сила.
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25.02.2022 02:21 Відповісти
С Ермаком?
После Вандергейта?
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25.02.2022 02:23 Відповісти
Ото ж. Як можна перемогти в війні, якщо командує тобою ворог
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25.02.2022 02:28 Відповісти
Надо мобилизовать всех известных проукраинских политиков и поручить им штабы теробороны на местах:

- Аваков - Харьковская обл.

- Юля - Днепропетровская

- Сеня и Гройсман - Ровенская и Волынь

- Порох - Херсон и Запорожье

и т.д.

У этих политиков - и средства, и связи, и люди.

Надо принимать неординарные шаги.
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25.02.2022 02:24 Відповісти
ну от і дерьмак знайшовся
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25.02.2022 02:26 Відповісти
Протрите ему рожу гравием для схожести, Еще один рябой Стазеля будет. Как уже утомили прявления комплеса неполноценности недомерков-клоунов...
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25.02.2022 02:28 Відповісти
И дерьмак там, **** ...
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25.02.2022 02:31 Відповісти
Бльо, Зелик - это не те ставки!
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25.02.2022 02:31 Відповісти
"Подобаються "мені сексоти..які гонять на Зеленського ..не чіпаючи ***** та Мордор .
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25.02.2022 02:32 Відповісти
ТО Я НЕ ПОНЯВ, ЄРМАК ГОЛОВНОКОМАДНУВАЧ?
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25.02.2022 02:39 Відповісти
Хоч мене відь нього і воротить, але іншого у нас нема, тому пропоную усім підтримати нашого Президента у цій важкий час, Слава Україні!
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25.02.2022 02:40 Відповісти
Саме цікаве, як завжди у кінці:
"Можливі місця розгортання Ставки".
Невже Львов?!
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25.02.2022 02:51 Відповісти
Звернув увагу на фото: підлеглі старанно дотримуються субординації...
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25.02.2022 03:01 Відповісти
А де взагалі Єрмак? Чим він займається? Бо щось його пики вже тиждень не видно....
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25.02.2022 04:07 Відповісти
Судячи з тому що Залужний залучив Муженка, ЗСУ не дуже довіряють своєму гавнокомандуючуму і правильно роблять.
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25.02.2022 06:51 Відповісти
Фотка з тремя дибилами.
Залужний Держись!!!!! НА ТЕБЕ ВСЯ НАДІЯ!!!
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25.02.2022 07:13 Відповісти
Д'єрмака ухандош сразу, Володька, тогда у тебя появляется шанс выжить.
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25.02.2022 07:57 Відповісти
Зе в ставке за полставочки будет гундосики снимать?
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25.02.2022 10:22 Відповісти
 
 