Зеленський створив Ставку Верховного головнокомандувача
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача. Ставку очолює глава держави, координатором є секретар РНБО.
Про це йдеться в указі президента №72/2022, що опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України від 24 лютого 2022 року "Про Ставку Верховного головнокомандувача", згідно зі статтею 8 Закону України "Про оборону України", ухвалюю утворити Ставку Верховного головнокомандувача", - йдеться в указі.
Очолює Ставку Верховного головнокомандувача президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, координатором Ставки є секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Згідно з указом, припиняється діяльність Військового кабінету РНБО.
Кабінету Міністрів України, Генштабу ЗСУ, Держуправлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки.
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П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
После Вандергейта?
- Аваков - Харьковская обл.
- Юля - Днепропетровская
- Сеня и Гройсман - Ровенская и Волынь
- Порох - Херсон и Запорожье
и т.д.
У этих политиков - и средства, и связи, и люди.
Надо принимать неординарные шаги.
"Можливі місця розгортання Ставки".
Невже Львов?!
Залужний Держись!!!!! НА ТЕБЕ ВСЯ НАДІЯ!!!