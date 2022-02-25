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Новости Война в Украине
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Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Ставку возглавляет глава государства, координатором является секретарь СНБО.

Об этом говорится в указе президента №72/2022, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года "О Ставке Верховного главнокомандующего", согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", утверждаю создать Ставку Верховного главнокомандующего", - говорится в указе.

Возглавляет Ставку Верховного главнокомандующего президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, координатором Ставки является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Согласно указу, прекращается деятельность Военного кабинета СНБО.

Кабинету Министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Головне щоб нашого наполеона не понесло, а так поки що тримається гідно, хоч я і голосував за Порошенко. Зараз до біса чвари, у єдності сила.
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25.02.2022 02:21
+19
ДОпоки Зеленський краще, ніх очікувалось. Набагато краще.
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25.02.2022 02:18
+16
Удобно быть храбрым когда нет другого выхода...это не храбрость а безысходность...но нам Народу Украины и такое сойдёт....Не подкачайте Господин Президент!
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25.02.2022 02:21
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Правила форума Совет форумчан
ДОпоки Зеленський краще, ніх очікувалось. Набагато краще.
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25.02.2022 02:18 Ответить
Удобно быть храбрым когда нет другого выхода...это не храбрость а безысходность...но нам Народу Украины и такое сойдёт....Не подкачайте Господин Президент!
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25.02.2022 02:21 Ответить
Якщо не буде заважати, то цього вже досить!
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25.02.2022 02:32 Ответить
Нагадаю:
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
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25.02.2022 02:53 Ответить
Головне щоб нашого наполеона не понесло, а так поки що тримається гідно, хоч я і голосував за Порошенко. Зараз до біса чвари, у єдності сила.
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25.02.2022 02:21 Ответить
С Ермаком?
После Вандергейта?
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25.02.2022 02:23 Ответить
Ото ж. Як можна перемогти в війні, якщо командує тобою ворог
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25.02.2022 02:28 Ответить
Надо мобилизовать всех известных проукраинских политиков и поручить им штабы теробороны на местах:

- Аваков - Харьковская обл.

- Юля - Днепропетровская

- Сеня и Гройсман - Ровенская и Волынь

- Порох - Херсон и Запорожье

и т.д.

У этих политиков - и средства, и связи, и люди.

Надо принимать неординарные шаги.
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25.02.2022 02:24 Ответить
ну от і дерьмак знайшовся
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25.02.2022 02:26 Ответить
Протрите ему рожу гравием для схожести, Еще один рябой Стазеля будет. Как уже утомили прявления комплеса неполноценности недомерков-клоунов...
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25.02.2022 02:28 Ответить
И дерьмак там, **** ...
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25.02.2022 02:31 Ответить
Бльо, Зелик - это не те ставки!
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25.02.2022 02:31 Ответить
"Подобаються "мені сексоти..які гонять на Зеленського ..не чіпаючи ***** та Мордор .
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25.02.2022 02:32 Ответить
ТО Я НЕ ПОНЯВ, ЄРМАК ГОЛОВНОКОМАДНУВАЧ?
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25.02.2022 02:39 Ответить
Хоч мене відь нього і воротить, але іншого у нас нема, тому пропоную усім підтримати нашого Президента у цій важкий час, Слава Україні!
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25.02.2022 02:40 Ответить
Саме цікаве, як завжди у кінці:
"Можливі місця розгортання Ставки".
Невже Львов?!
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25.02.2022 02:51 Ответить
Звернув увагу на фото: підлеглі старанно дотримуються субординації...
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25.02.2022 03:01 Ответить
А де взагалі Єрмак? Чим він займається? Бо щось його пики вже тиждень не видно....
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25.02.2022 04:07 Ответить
Судячи з тому що Залужний залучив Муженка, ЗСУ не дуже довіряють своєму гавнокомандуючуму і правильно роблять.
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25.02.2022 06:51 Ответить
Фотка з тремя дибилами.
Залужний Держись!!!!! НА ТЕБЕ ВСЯ НАДІЯ!!!
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25.02.2022 07:13 Ответить
Д'єрмака ухандош сразу, Володька, тогда у тебя появляется шанс выжить.
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25.02.2022 07:57 Ответить
Зе в ставке за полставочки будет гундосики снимать?
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25.02.2022 10:22 Ответить
 
 