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Росіяни взяли в кільце Конотоп, техніка іде Сумщиною на Київ, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни оточили Конотоп на Сумщині. На території області встановлено ворожі блокпости.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

"На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - сказав він.

Живицький додав, що поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости ворогів, через які вони пропускають мешканців області.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
та навіть просто розкрутити гайки і то годиться . Не думаю, що через пару метрів наставлять охорону
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25.02.2022 04:10
+7
Біда з Конотопом. Залізницею зможуть доправляти тепер припаси
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25.02.2022 03:57
+7
зброю населенню 1 000 000 калашів і буде добрий врожай сояшника
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25.02.2022 04:29
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Біда з Конотопом. Залізницею зможуть доправляти тепер припаси
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25.02.2022 03:57 Відповісти
по ешелонах помічним є точка У
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25.02.2022 04:02 Відповісти
та навіть просто розкрутити гайки і то годиться . Не думаю, що через пару метрів наставлять охорону
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25.02.2022 04:10 Відповісти
Вже сьогодні будуть нові шкварки.
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25.02.2022 04:08 Відповісти
Вони закупили 35 тисяч пакетів для грузу 200 , так що до перемоги йще далеко , бо для ***** 35 тисяч це не втрати .
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25.02.2022 04:28 Відповісти
зброю населенню 1 000 000 калашів і буде добрий врожай сояшника
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25.02.2022 04:29 Відповісти
за вчера в Киеве раздали 10 тысяч оружия
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25.02.2022 04:30 Відповісти
Дуже багато фейків,потвори працюють по всім фронтам..
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25.02.2022 05:03 Відповісти
Я, одного не розумію. Брдм або БТР або танк -той вопше палива жре, проїхали таку відстань, 100% вже повинні були бути пусті баки. Значить десь їдуть і дозаправляють їх паливозаправники? Ось їх і треба знешкоджувати
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25.02.2022 06:13 Відповісти
кто сдает территорию? где все?
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25.02.2022 07:20 Відповісти
Доверяйте информации только из проверенных источников. ДДействуют тысячи российских дезинформаторов. Слава героям Украины!
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25.02.2022 07:34 Відповісти
Надо так понимать, что Нелох решил оборонять только Киев руками населения?
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25.02.2022 08:28 Відповісти
 
 