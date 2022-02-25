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Росіяни взяли в кільце Конотоп, техніка іде Сумщиною на Київ, - ОДА
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Росіяни оточили Конотоп на Сумщині. На території області встановлено ворожі блокпости.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".
"На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - сказав він.
Живицький додав, що поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости ворогів, через які вони пропускають мешканців області.
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