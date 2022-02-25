Санкції ЄС проти Росії складатимуться з п'яти частин, - фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що пакет "масивних санкцій" для Росії через її агресію стосовно України складатиметься з п'яти частин.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це фон дер Ляєн заявила у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після закінчення надзвичайного засідання Європейської ради, яке завершилося вранці, розпочавшись о 20.30 в четвер.
"Вони матимуть максимальний вплив на російську економіку та політичні еліти та побудовані з п'яти частин. Перший – фінансовий сектор, другий – енергетичний сектор, третій – транспорт, четвертий – наш контроль за експортом та заборона на фінансовий експорт та візова політика", - сказала вона.
За словами президентки Єврокомісії, цей пакет включає фінансові санкції, які відріжуть доступ Росії до "найважливішого ринку капіталу". "Зараз ми орієнтовані на 70% банківського ринку Росії, а також ключові державні компанії, включаючи у сфері оборони. Ці санкції збільшать російську ціну позики, підвищать інфляцію та поступово роз'їдять російську промислову основу. Ми також націлені на російську еліту, депозити, які вони не зможуть ховати свої капітали в безпечних гаванях Європи", - деталізувала вона.
Говорячи про другу частину санкцій, фон дер Ляйєн повідомила, що вона націлена на енергетичний сектор – "ключову економічну сферу, від якої особливо отримує зиск держава". "Наша заборона вплине на нафту, унеможливлюючи для Росії підвищувати її очищення, що дає Росії експортний виторг 24 млрд євро в 2019", - додала президент ЄК.
Третім із сегментів санкцій вона назвала заборону на продаж запасних частин для літаків та обладнання для російських авіаліній. "Це знизить ключовий сектор російської економіки в країні – 3/4 російського комерційного авіафлоту було збудовано в ЄС, Канаді та США. Тому вони залежать від цього", - пояснила фон справ Ряйєн.
Четвертим пунктом президент Єврокомісії назвала обмеження доступу Росії до найважливіших технологій, п'ятим – візові обмеження.
"Ми вдаримо по російському доступу до важливих технологій, які необхідні для побудови майбутнього Росії. І на закінчення – щодо віз. Дипломати та аналогічні групи, бізнесмени не матимуть більше привілеїв для поїздок до ЄС", - сказала вона.
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3 -- роки ? 5 -- років , 15 -- років ?!
Ось зараз у Сумах 95% населення люто ненавидить Московію . А вони вже захопили Суми . Як бути жителям Сум ?! Чекати 15 років ?!
А ось я знаю таке , що свіфт би поклав рубель за кілька тижднів на відмітку 200 й 300 баксів !
А заборона будь якої торгівлі з РФією вгалалом довела б там до гіперінфляції . Це факт .
При тому в євпроцейців ціни б вирісли б можливо на 20-40% ...
Ви не розумієте , у ***** зараз загострення хвороби й це загострення буде усе гірше й гірше .
Й ***** тоді йще не був такий критичний стан . А були якісь залишки раціоналізму .
Зараз воно мешкає за столом в 6 метрів довжиною й це тяжка форма параної .
Вірю тільки в те , що воно злякається тільки голодних бунтів в Раші , або загрози , що йому військові горло в ночі переріжуть , якщо втрати підуть на десятки тисяч .
2. Всі ці сануції на роки і проти олігархів = напівпшик. Потрібні санкції проти населення РФї. Щоб вже за два-три тижні кожен це відчув. Наприклад, повну заборону будьякого (навіть гуманітарного імпорту) товарів.