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Санкції ЄС проти Росії складатимуться з п'яти частин, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Санкції ЄС проти Росії складатимуться з п'яти частин, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що пакет "масивних санкцій" для Росії через її агресію стосовно України складатиметься з п'яти частин.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це фон дер Ляєн заявила  у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після закінчення надзвичайного засідання Європейської ради, яке завершилося вранці, розпочавшись о 20.30 в четвер.

"Вони матимуть максимальний вплив на російську економіку та політичні еліти та побудовані з п'яти частин. Перший – фінансовий сектор, другий – енергетичний сектор, третій – транспорт, четвертий – наш контроль за експортом та заборона на фінансовий експорт та візова політика", - сказала вона.

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За словами президентки Єврокомісії, цей пакет включає фінансові санкції, які відріжуть доступ Росії до "найважливішого ринку капіталу". "Зараз ми орієнтовані на 70% банківського ринку Росії, а також ключові державні компанії, включаючи у сфері оборони. Ці санкції збільшать російську ціну позики, підвищать інфляцію та поступово роз'їдять російську промислову основу. Ми також націлені на російську еліту,  депозити, які вони не зможуть ховати свої капітали в безпечних гаванях Європи", - деталізувала вона.

Говорячи про другу частину санкцій, фон дер Ляйєн повідомила, що вона націлена на енергетичний сектор – "ключову економічну сферу, від якої особливо отримує зиск держава". "Наша заборона вплине на нафту, унеможливлюючи для Росії підвищувати її очищення, що дає Росії експортний виторг 24 млрд євро в 2019", - додала президент ЄК.

Третім із сегментів санкцій вона назвала заборону на продаж запасних частин для літаків та обладнання для російських авіаліній. "Це знизить ключовий сектор російської економіки в країні – 3/4 російського комерційного авіафлоту було збудовано в ЄС, Канаді та США. Тому вони залежать від цього", - пояснила фон справ Ряйєн.

Четвертим пунктом президент Єврокомісії назвала обмеження доступу Росії до найважливіших технологій, п'ятим – візові обмеження.

"Ми вдаримо по російському доступу до важливих технологій, які необхідні для побудови майбутнього Росії. І на закінчення – щодо віз. Дипломати та аналогічні групи, бізнесмени не матимуть більше привілеїв для поїздок до ЄС", - сказала вона.

Автор: Роман Свиридович
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Все, кто говорят, что нас слили, прости идиоты. По сравнению с санкциями сегодня, то что было за 8 лет вместе взятое - детский сад. Да, это не уничтожит рфию за пару минут, но медленно уничтожит точно.
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25.02.2022 04:04 Відповісти
"Мєдлєно" це як ?
3 -- роки ? 5 -- років , 15 -- років ?!

Ось зараз у Сумах 95% населення люто ненавидить Московію . А вони вже захопили Суми . Як бути жителям Сум ?! Чекати 15 років ?!

А ось я знаю таке , що свіфт би поклав рубель за кілька тижднів на відмітку 200 й 300 баксів !
А заборона будь якої торгівлі з РФією вгалалом довела б там до гіперінфляції . Це факт .
При тому в євпроцейців ціни б вирісли б можливо на 20-40% ...

Ви не розумієте , у ***** зараз загострення хвороби й це загострення буде усе гірше й гірше .
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25.02.2022 04:17 Відповісти
Спеши в развалочку?
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04.03.2022 19:18 Відповісти
Головне, щоб сказане було виконане...дуже вже багато ми чули "занепокоєнь"
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25.02.2022 04:14 Відповісти
Це санції були б серьозними й впливовими років 3-4 тому .
Й ***** тоді йще не був такий критичний стан . А були якісь залишки раціоналізму .

Зараз воно мешкає за столом в 6 метрів довжиною й це тяжка форма параної .
Вірю тільки в те , що воно злякається тільки голодних бунтів в Раші , або загрози , що йому військові горло в ночі переріжуть , якщо втрати підуть на десятки тисяч .
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25.02.2022 04:24 Відповісти
Вероятно, Фон дер Ляен полагает, что на вооруженных и обезумевших от жажды крови путинских оккупантов подействует ее изощренная классификация санкций, чем само их введение)
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25.02.2022 04:25 Відповісти
Ей самое главное - как она выглядит сейчас.
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04.03.2022 19:20 Відповісти
А є вихід?
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25.02.2022 05:49 Відповісти
1. Вже зрозуміла позиція Заходу. Вони тільки "готуються, обговорюють" санкції. Це означає, що вони свого втрачати не спішать. Вистоїть Україна -можливо введуть. Не вистоїть - навіщо тоді санкції -ось їх позиція.
2. Всі ці сануції на роки і проти олігархів = напівпшик. Потрібні санкції проти населення РФї. Щоб вже за два-три тижні кожен це відчув. Наприклад, повну заборону будьякого (навіть гуманітарного імпорту) товарів.
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25.02.2022 07:57 Відповісти
Правду мовите.
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04.03.2022 19:21 Відповісти
 
 