Лідери країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. Вони торкнуться, зокрема, сфери енергетики, транспорту та візової політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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