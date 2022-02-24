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Лідери країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лідери країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії

Лідери країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. Вони торкнуться, зокрема, сфери енергетики, транспорту та візової політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Германия, Италия и Венгрия рассийские проститутки
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24.02.2022 22:59
+18
Наразі Україна веде війну за увесь цивілізований світ з ордою смердючіх орків...
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24.02.2022 22:59
+14
ще Кіпр, всеєвропейська відмивалка бабла
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24.02.2022 23:02
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мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!
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24.02.2022 22:58 Відповісти
Классная санкция - сдать трубу СП2 НА МЕТАЛЛОЛОМ !!
хутина инфаркт хватит
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24.02.2022 22:59 Відповісти
Не посмеют, побояться ядерной бИмбы от Пу
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24.02.2022 23:45 Відповісти
Германия, Италия и Венгрия рассийские проститутки
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24.02.2022 22:59 Відповісти
ще Кіпр, всеєвропейська відмивалка бабла
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24.02.2022 23:02 Відповісти
Австрия Сербия твари
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24.02.2022 23:41 Відповісти
Израиль отказался продавать Украине систему "Железный купол" Запишить і нас в чергу
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24.02.2022 23:47 Відповісти
Наразі Україна веде війну за увесь цивілізований світ з ордою смердючіх орків...
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24.02.2022 22:59 Відповісти
***** уже воет, просит Запад не выталкивать страну-помойку из мировой экономики.
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24.02.2022 23:01 Відповісти
...а що, у вас уже чути?
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24.02.2022 23:03 Відповісти
Угу, шось таке чутно, чи то шакал воет, чи то гай шумить.
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24.02.2022 23:06 Відповісти
Санкції добре але час допомогти ВІЙСКОВО, ЗАРАЗ!
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24.02.2022 23:01 Відповісти
Байден вам сказав, що пошле військових у Німеччину щоб захистити союзницю путіна, яка допомогла йому озброїтись для війни проти України.
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24.02.2022 23:27 Відповісти
Да он уже послал военных туда куда кацапня нападать не собирается.
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25.02.2022 00:00 Відповісти
Я саме про це.
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25.02.2022 00:02 Відповісти
***** этой бумажкой подтерется...
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24.02.2022 23:40 Відповісти
СФИВТ отключайте
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24.02.2022 23:42 Відповісти
 
 