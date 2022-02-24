Лідери країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Лідери країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. Вони торкнуться, зокрема, сфери енергетики, транспорту та візової політики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Топ коментарі
+24 Дмитрий Панфилов
показати весь коментар24.02.2022 22:59
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 22:59
+14 olele
показати весь коментар24.02.2022 23:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хутина инфаркт хватит