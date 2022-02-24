Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Они коснутся, в частности, сферы энергетики, транспорта и визовой политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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