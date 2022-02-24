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Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Они коснутся, в частности, сферы энергетики, транспорта и визовой политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Топ комментарии
+24
Германия, Италия и Венгрия рассийские проститутки
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24.02.2022 22:59
+18
Наразі Україна веде війну за увесь цивілізований світ з ордою смердючіх орків...
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24.02.2022 22:59
+14
ще Кіпр, всеєвропейська відмивалка бабла
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24.02.2022 23:02
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мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!
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24.02.2022 22:58 Ответить
Классная санкция - сдать трубу СП2 НА МЕТАЛЛОЛОМ !!
хутина инфаркт хватит
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24.02.2022 22:59 Ответить
Не посмеют, побояться ядерной бИмбы от Пу
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24.02.2022 23:45 Ответить
Германия, Италия и Венгрия рассийские проститутки
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24.02.2022 22:59 Ответить
ще Кіпр, всеєвропейська відмивалка бабла
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24.02.2022 23:02 Ответить
Австрия Сербия твари
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24.02.2022 23:41 Ответить
Израиль отказался продавать Украине систему "Железный купол" Запишить і нас в чергу
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24.02.2022 23:47 Ответить
Наразі Україна веде війну за увесь цивілізований світ з ордою смердючіх орків...
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24.02.2022 22:59 Ответить
***** уже воет, просит Запад не выталкивать страну-помойку из мировой экономики.
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24.02.2022 23:01 Ответить
...а що, у вас уже чути?
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24.02.2022 23:03 Ответить
Угу, шось таке чутно, чи то шакал воет, чи то гай шумить.
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24.02.2022 23:06 Ответить
Санкції добре але час допомогти ВІЙСКОВО, ЗАРАЗ!
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24.02.2022 23:01 Ответить
Байден вам сказав, що пошле військових у Німеччину щоб захистити союзницю путіна, яка допомогла йому озброїтись для війни проти України.
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24.02.2022 23:27 Ответить
Да он уже послал военных туда куда кацапня нападать не собирается.
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25.02.2022 00:00 Ответить
Я саме про це.
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25.02.2022 00:02 Ответить
***** этой бумажкой подтерется...
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24.02.2022 23:40 Ответить
СФИВТ отключайте
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24.02.2022 23:42 Ответить
 
 