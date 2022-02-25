Британія веде з Україною переговори про постачання зброї

Велика Британія підтверджує готовність й надалі допомагати Україні, в тому числі - новими поставками зброї.

Про це повідомила в твіттері міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увечері ми поговорили з нашими українськими колегами Олексієм Резніковим та Дмитром Кулебою. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично, економічно та оборонно перед лицем огидного вторгнення Росії", - написала вона.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що мав переговори з британськими партнерами щодо зброї для України та нових санкцій проти РФ.