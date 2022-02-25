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Британія веде з Україною переговори про постачання зброї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Британія веде з Україною переговори про постачання зброї

Велика Британія підтверджує готовність й надалі допомагати Україні, в тому числі - новими поставками зброї.

Про це повідомила в твіттері міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увечері ми поговорили з нашими українськими колегами Олексієм Резніковим та Дмитром Кулебою. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично, економічно та оборонно перед лицем огидного вторгнення Росії", - написала вона.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що мав переговори з британськими партнерами щодо зброї для України та нових санкцій проти РФ.

Автор: Ольга Лузан
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25.02.2022 04:23 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 04:24 Відповісти
Я за таємні перемови .
Й мені не сподобалося , що Зеля на кожному кроці публічно вимагав захисту повітря . Бо впевненний , що роби він це таємно було більше результатів .
Бо правила гри в "настамнєтов" вони відомі й Байден с Джонсоном могли те ж грати по ним . Тобто - переодягнути натівського пілота в українську форму (яка теж з воєнторгу - а де йще таке є) Пофарбувати F-35 в жовтоблакитні коляри й вже готовий "настамнєт" .

А ЗЕля как по Жванецькому : "він сам відповідає на свої ж питання. Питає , мовляв , а не закриєте нам небо ?" , "а не закриємо" - відповідають .

P.S. Про те як Дж. Буш врятував Грузію Міша розповів тільки через 6-7 років після війни 2008 року . Про те як ультіматум Мєдвєдєву висунув й захистив небо Грузії , через заборону польотів по певних кординатах .
Але успіх як раз й був в секретності ультіматуму й перемовин по цьому питанню .
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25.02.2022 04:39 Відповісти
Зброю Україні потрібно постачати дуже дуже швидко...
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25.02.2022 05:57 Відповісти
 
 