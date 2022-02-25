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Світовий банк готовий до термінової підтримки України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світовий банк готовий до термінової підтримки України

У Світовому банку розглядають варіанти надання негайної підтримки уряду України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на сайт банку.

"Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування", – стверджує президент Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, у банку "жахаються шокуючому насильству та загибелі людей" в Україні.

Як відзначається, допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінюють економічні наслідки російської агресії.

Раніше Світовий банк заявив про готовість надати Україні $350 млн на покриття бюджетного дефициту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк виділив Україні $350 млн підтримки, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Та ***** на деньги, дайте оружие и закройте небо. Дальше сами справимся.
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25.02.2022 04:31 Відповісти
Уже ответили: небо закрывать не будут, т.к. это будет прятой контакт НАТО с эрэфией.
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25.02.2022 05:25 Відповісти
Деньги не помешают, кроме нужд военных еще есть нужды медицинской сферы, сферы обслуживания, инфраструктуры и пр.
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25.02.2022 05:46 Відповісти
 
 