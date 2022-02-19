УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7364 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 710 28

Світовий банк виділив Україні $350 млн підтримки, - Зеленський

Світовий банк виділив Україні $350 млн підтримки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом групи Світового банку Девідом Мелпасом збільшення ролі СБ у стійкості фінансового сектору України та подякував за надання 350 млн фінансової підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Обговорив з Девідом Мелпасом збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору України. Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проекти в Україні. Дякуємо за $350 млн фінансової підтримки", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Світовий банк (812) Зеленський (23653) підтримка (591)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Надо срочно их конвертировать через дороги в конверты - это самое нужное во время войны
показати весь коментар
19.02.2022 15:49
+9
Взяв 530, дійде 350. Що Вам не зрозуміло?
показати весь коментар
19.02.2022 15:53
+7
От добре - ще більше асфальту!
показати весь коментар
19.02.2022 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо срочно их конвертировать через дороги в конверты - это самое нужное во время войны
показати весь коментар
19.02.2022 15:49 Відповісти
От добре - ще більше асфальту!
показати весь коментар
19.02.2022 15:49 Відповісти
Так 530 или 350?
показати весь коментар
19.02.2022 15:50 Відповісти
Взяв 530, дійде 350. Що Вам не зрозуміло?
показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
Беня уже свой процент снял
показати весь коментар
19.02.2022 16:19 Відповісти
вже хтось раздєліл пачєснаму...
показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
Зельц с Е-блофона писал, потому - ХЗ...
показати весь коментар
19.02.2022 15:59 Відповісти
Вова-маю надію шо ти зрозумів шо то Україніа не Бєнє Казламойському...
показати весь коментар
19.02.2022 15:50 Відповісти
Вот радости у Бени и бубы криворогого, есть что делить. Наверное, это бабло они и в Украину не довезут, а поделят, как в "Свадьбе в Малиновке"
показати весь коментар
19.02.2022 15:50 Відповісти
На евакуацію з України. Пуйло роздратоване затримкою!
показати весь коментар
19.02.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 15:51 Відповісти
На Е смартфон
показати весь коментар
19.02.2022 15:51 Відповісти
ЗЕшобле надо зашить карманы и поотрубувать руки, шоб не крали
показати весь коментар
19.02.2022 15:51 Відповісти
при зе команде воров это опасно , разворуют и на острова уедут к своим семьям.
показати весь коментар
19.02.2022 15:51 Відповісти
Економіку вклали, лиш кредити нагрібають і ввалюють у велике бубівництво. Бубочка дремоне в Італію чи до Оману, а віддавати залише українцям...
показати весь коментар
19.02.2022 15:51 Відповісти
..тю, всего лишь несколько "дорожек" для Зели
показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
знаєте дороги річ дорога та баблоприємна...і хрін з тим зсу
показати весь коментар
19.02.2022 15:54 Відповісти
акто их проконтролирует?
показати весь коментар
19.02.2022 15:55 Відповісти
Весна - пора запасаться сажанцами.
показати весь коментар
19.02.2022 15:58 Відповісти
Ну хоть не зря съездил, беня будет доволен, петрушка работает как надо
показати весь коментар
19.02.2022 16:00 Відповісти
Здається Зеленський небажанням фінансувати армію просто не хоче злити злопам'ятного Путіна щодо своєї персони, а може ще чомусь. У своїх офшора Зеленський забезпечений до кінця життя, тому навряд чи буде наражати на небезпеку свою шкуру.
показати весь коментар
19.02.2022 16:00 Відповісти
О пля, вот так радость семье зеленских привалила - минимум 150 млн баксов получат отката на строительстве дорог.
показати весь коментар
19.02.2022 16:05 Відповісти
Какая то новая мода называть кредиты поддержкой.
показати весь коментар
19.02.2022 16:05 Відповісти
Папа Беня будет таки очень рад )
показати весь коментар
19.02.2022 16:09 Відповісти
Кому война, кому мать родная.
показати весь коментар
19.02.2022 16:10 Відповісти
Вова давай, блд ще більше доріг - я знаю ти зможеш . Армія пох, економіка пох головне дороги де відкати до 30%
показати весь коментар
19.02.2022 16:12 Відповісти
зе приймає,як плєчєва з траси!
показати весь коментар
19.02.2022 16:47 Відповісти
ВЖЕ ВИДІЛИЛИ БІЛЯ 3 млрд. долл ...
ПИТАННЯ ! КУДИ ВОНИ ДІЛИСЬ ?????????????????
Це ж порядка 87 000 000 000 грн ??????????????????????????????????????
показати весь коментар
19.02.2022 16:58 Відповісти
 
 