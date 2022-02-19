Всемирный банк выделил Украине $350 млн поддержки, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мелпасом увеличение роли ВБ в устойчивости финансового сектора Украины и поблагодарил за предоставление 350 млн финансовой поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Обсудил с Дэвидом Мелпасом увеличение роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора Украины. Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за $350 млн финансовой поддержки", - написал Зеленский.
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ПИТАННЯ ! КУДИ ВОНИ ДІЛИСЬ ?????????????????
Це ж порядка 87 000 000 000 грн ??????????????????????????????????????