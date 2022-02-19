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Всемирный банк выделил Украине $350 млн поддержки, - Зеленский

Всемирный банк выделил Украине $350 млн поддержки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мелпасом увеличение роли ВБ в устойчивости финансового сектора Украины и поблагодарил за предоставление 350 млн финансовой поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Обсудил с Дэвидом Мелпасом увеличение роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора Украины. Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за $350 млн финансовой поддержки", - написал Зеленский.

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Автор: 

Всемирный Банк (447) Зеленский (20196) поддержка (667)


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Топ комментарии
+11
Надо срочно их конвертировать через дороги в конверты - это самое нужное во время войны
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19.02.2022 15:49
+9
Взяв 530, дійде 350. Що Вам не зрозуміло?
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19.02.2022 15:53
+7
От добре - ще більше асфальту!
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19.02.2022 15:49
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Надо срочно их конвертировать через дороги в конверты - это самое нужное во время войны
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19.02.2022 15:49 Ответить
От добре - ще більше асфальту!
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19.02.2022 15:49 Ответить
Так 530 или 350?
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19.02.2022 15:50 Ответить
Взяв 530, дійде 350. Що Вам не зрозуміло?
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19.02.2022 15:53 Ответить
Беня уже свой процент снял
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19.02.2022 16:19 Ответить
вже хтось раздєліл пачєснаму...
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19.02.2022 15:53 Ответить
Зельц с Е-блофона писал, потому - ХЗ...
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19.02.2022 15:59 Ответить
Вова-маю надію шо ти зрозумів шо то Україніа не Бєнє Казламойському...
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19.02.2022 15:50 Ответить
Вот радости у Бени и бубы криворогого, есть что делить. Наверное, это бабло они и в Украину не довезут, а поделят, как в "Свадьбе в Малиновке"
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19.02.2022 15:50 Ответить
На евакуацію з України. Пуйло роздратоване затримкою!
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19.02.2022 15:50 Ответить
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19.02.2022 15:51 Ответить
На Е смартфон
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19.02.2022 15:51 Ответить
ЗЕшобле надо зашить карманы и поотрубувать руки, шоб не крали
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19.02.2022 15:51 Ответить
при зе команде воров это опасно , разворуют и на острова уедут к своим семьям.
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19.02.2022 15:51 Ответить
Економіку вклали, лиш кредити нагрібають і ввалюють у велике бубівництво. Бубочка дремоне в Італію чи до Оману, а віддавати залише українцям...
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19.02.2022 15:51 Ответить
..тю, всего лишь несколько "дорожек" для Зели
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19.02.2022 15:53 Ответить
знаєте дороги річ дорога та баблоприємна...і хрін з тим зсу
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19.02.2022 15:54 Ответить
акто их проконтролирует?
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19.02.2022 15:55 Ответить
Весна - пора запасаться сажанцами.
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19.02.2022 15:58 Ответить
Ну хоть не зря съездил, беня будет доволен, петрушка работает как надо
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19.02.2022 16:00 Ответить
Здається Зеленський небажанням фінансувати армію просто не хоче злити злопам'ятного Путіна щодо своєї персони, а може ще чомусь. У своїх офшора Зеленський забезпечений до кінця життя, тому навряд чи буде наражати на небезпеку свою шкуру.
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19.02.2022 16:00 Ответить
О пля, вот так радость семье зеленских привалила - минимум 150 млн баксов получат отката на строительстве дорог.
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19.02.2022 16:05 Ответить
Какая то новая мода называть кредиты поддержкой.
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19.02.2022 16:05 Ответить
Папа Беня будет таки очень рад )
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19.02.2022 16:09 Ответить
Кому война, кому мать родная.
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19.02.2022 16:10 Ответить
Вова давай, блд ще більше доріг - я знаю ти зможеш . Армія пох, економіка пох головне дороги де відкати до 30%
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19.02.2022 16:12 Ответить
зе приймає,як плєчєва з траси!
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19.02.2022 16:47 Ответить
ВЖЕ ВИДІЛИЛИ БІЛЯ 3 млрд. долл ...
ПИТАННЯ ! КУДИ ВОНИ ДІЛИСЬ ?????????????????
Це ж порядка 87 000 000 000 грн ??????????????????????????????????????
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19.02.2022 16:58 Ответить
 
 