Всемирный банк выделил Украине $350 млн поддержки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мелпасом увеличение роли ВБ в устойчивости финансового сектора Украины и поблагодарил за предоставление 350 млн финансовой поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Обсудил с Дэвидом Мелпасом увеличение роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора Украины. Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за $350 млн финансовой поддержки", - написал Зеленский.

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