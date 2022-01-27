Миллиардер Брэнсон призвал лидеров мирового бизнеса отстоять суверенитет Украины
Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье Бренсона "Мои мысли об Украине и России".
"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", - говорится в публикации.
По словам Брэнсона, лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.
"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Сейчас каждому из нас сложно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?" - пишет Брэнсон.
Он напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Путина относительно Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров для мирного урегулирования отношений.
"Я помню многочисленные серьезные встречи и звонки с лидерами и экспертами в сферах политики и бизнеса, и мы гораздо лучше поняли динамику сил, подогревающих этот конфликт. Мы также увидели, что ни один из наших российских контактов, хотя лично выступал против военной интервенции России, не желал поднимать свой голос публично. Мы выпустили деловое заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", - подчеркивает Брэнсон.
По словам Брэнсона, те, с кем он общается, едины во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.
"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы. Как часто бывает, основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту", - отмечает бизнесмен.
Брэнсон подчеркивает, что Путин не сможет одержать победу в этой войне.
"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", - считает Брэнсон.
Несмотря на все, по его мнению, русский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.
"В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежное восстание украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане", - подчеркнул миллиардер.
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это ясно каждому человеку, у которого есть голова на плечах, кроме фрицев, которые до сих пор заглядывают в очко путину.
минимум 10 батальонно-тактических групп (БТГ) в Беларуси из Дальнего Востока
7 батальонно-тактических групп в Ельне
2 батальонно-тактических групп в Курске
12 батальонно-тактических групп в Воронеже и Белгороде
минимум 12 батальонно-тактических групп в Ростове
11-12 батальонно-тактических групп в оккупированном Крыму
3 батальона в оккупированной части Молдовы - Приднестровье
5 батальонно-тактических групп в Погоново
а мы, желая друг другу "Спокойной ночи"...
ложимся спать...
ну-ну
нехай так гниють
треба не закопувати
а вчитися стріляти
зі снайперських гвинтівок
в умовах міст
та викладувати відосіки кацапам у мережу
щоб свині готувались
завмирати на поверхні снігового покрову
тільки зе зі свома 73 % - спить та їх не розбудити
Засновник Virgin Records
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/my-thoughts-on-ukraine-and-russia?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard Ось тут весь блог англійською.
Смерть москалям.
- вот никак не представляется
Геополітичні абмбіції ***** та повернення «зємєль рузкіх» закінчаться тим, що від раські фєдєраські залишаться лише шматки, на розпадеться «вялікая раіся».
Амбіції "обіратєля Ємєль русскіх".
А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.
Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
коли 1 гривня коштуватиме 19 рубліросіяни не лише припинять війну, а й сама здасться в полон в пошуках хліба...
А що ми бачимо реально:
перед війною 10 рублів коштувало 2,5 гривні, а зараз рублів коштує 3,5 гривні...
Питання: по чиїй фінансовий системі війна вдарила більше???
https://www.youtube.com/watch?v=f9LAeElbcZE