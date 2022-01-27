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Новости Агрессия России против Украины Война
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Миллиардер Брэнсон призвал лидеров мирового бизнеса отстоять суверенитет Украины

Миллиардер Брэнсон призвал лидеров мирового бизнеса отстоять суверенитет Украины

Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье Бренсона "Мои мысли об Украине и России".

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", - говорится в публикации.

По словам Брэнсона, лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

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"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Сейчас каждому из нас сложно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?" - пишет Брэнсон.

Он напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Путина относительно Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров для мирного урегулирования отношений.

"Я помню многочисленные серьезные встречи и звонки с лидерами и экспертами в сферах политики и бизнеса, и мы гораздо лучше поняли динамику сил, подогревающих этот конфликт. Мы также увидели, что ни один из наших российских контактов, хотя лично выступал против военной интервенции России, не желал поднимать свой голос публично. Мы выпустили деловое заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", - подчеркивает Брэнсон.

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По словам Брэнсона, те, с кем он общается, едины во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.

"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы. Как часто бывает, основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту", - отмечает бизнесмен.

Брэнсон подчеркивает, что Путин не сможет одержать победу в этой войне.

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"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", - считает Брэнсон.

Несмотря на все, по его мнению, русский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.

"В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежное восстание украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане", - подчеркнул миллиардер.

Автор: 

поддержка (698) Брэнсон (1)


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Топ комментарии
+78
респект Бренсону!!
это ясно каждому человеку, у которого есть голова на плечах, кроме фрицев, которые до сих пор заглядывают в очко путину.
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27.01.2022 23:47
+40
Поштурхайте зєлю хай прокинеться вже
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27.01.2022 23:48
+35
Здається дядька знатний русафоб. та й достатньо вже заробив, щоб не поступатися принципами заради ще більшого доходу.
Засновник Virgin Records
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/my-thoughts-on-ukraine-and-russia?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard Ось тут весь блог англійською.
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27.01.2022 23:54
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Правила форума Совет форумчан
респект Бренсону!!
это ясно каждому человеку, у которого есть голова на плечах, кроме фрицев, которые до сих пор заглядывают в очко путину.
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27.01.2022 23:47 Ответить
Бренсон призвал сохранить суверенитет Украины. а ЗЕ-чмо призвало жрать шашлык всем , кроме Харькова
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28.01.2022 06:59 Ответить
Тому що Бренсон - достойна людина , а ЗЕ- просто чмо .
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28.01.2022 12:58 Ответить
Бренсона на Президенты США!
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28.01.2022 08:46 Ответить
Бренсона в презьі України!
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28.01.2022 09:43 Ответить
Він міліардер. Заздрість "мудрого" наріду цього не витримає.
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28.01.2022 10:34 Ответить
Бренсон - подданый Её Величества он не может быть президентом как и афроамериканец Маск или Шварц.
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28.01.2022 09:44 Ответить
У Шварца стать презом,если бы была такая возможность, практически сто процентная.но под него к сожалению законодательство никто менять не будет.
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28.01.2022 10:51 Ответить
Поштурхайте зєлю хай прокинеться вже
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27.01.2022 23:48 Ответить
паРаша стянула вокруг шеи Украины:

минимум 10 батальонно-тактических групп (БТГ) в Беларуси из Дальнего Востока
7 батальонно-тактических групп в Ельне
2 батальонно-тактических групп в Курске
12 батальонно-тактических групп в Воронеже и Белгороде
минимум 12 батальонно-тактических групп в Ростове
11-12 батальонно-тактических групп в оккупированном Крыму
3 батальона в оккупированной части Молдовы - Приднестровье
5 батальонно-тактических групп в Погоново

а мы, желая друг другу "Спокойной ночи"...
ложимся спать...
ну-ну
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27.01.2022 23:49 Ответить
Де ж їх всіх закопувати.
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27.01.2022 23:53 Ответить
а нахер їх закопувати
нехай так гниють
треба не закопувати
а вчитися стріляти
зі снайперських гвинтівок
в умовах міст
та викладувати відосіки кацапам у мережу
щоб свині готувались
завмирати на поверхні снігового покрову

тільки зе зі свома 73 % - спить та їх не розбудити
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28.01.2022 00:01 Ответить
от навіщо їм ото смердіти. Закопувати стоячи.
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28.01.2022 00:09 Ответить
удобрение.
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27.01.2022 23:57 Ответить
Фе-е-е, отруйне удобрение, Палити їх, як в Індії, але не кидати в святий Дніпро.
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28.01.2022 09:50 Ответить
А фирташ закликав отказаться от нато и дружить с рашей.
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27.01.2022 23:52 Ответить
фирташ на кукане у *****, - если тот перестанет платить австрийцам, они его быстро выдадут в США, а там его тюрячка дожидается. Так что Фирташ еще и не такое скажет, он может и номер "величайшего" повторить на рояле, если его дедушка попросит.
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27.01.2022 23:58 Ответить
Завдяки Бубочці, фірташ продовжує доїти український бюджет на десятки- сотені МЛРД гривень.
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28.01.2022 10:36 Ответить
так фірташ рагуль
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28.01.2022 00:07 Ответить
Фірташ, варош, збарож.
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28.01.2022 09:54 Ответить
Здається дядька знатний русафоб. та й достатньо вже заробив, щоб не поступатися принципами заради ще більшого доходу.
Засновник Virgin Records
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/my-thoughts-on-ukraine-and-russia?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard Ось тут весь блог англійською.
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27.01.2022 23:54 Ответить
Західні мільярдери філантропи тратять гроші на всякі фонди і благодійність
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28.01.2022 00:04 Ответить
Сейчас кремлеботы на него накинутся и будут эму писать от имени украинцев, что мы сами хотим в рашку а злобный запад нам не дает объединится с "братьями".
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27.01.2022 23:54 Ответить
Сэр Бренсон,храни Вас Бог и спасибо за заботу об Украине!
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27.01.2022 23:54 Ответить
Слава Бренсону!
Смерть москалям.
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27.01.2022 23:55 Ответить
Респект Бренсону. Крутий дядько.
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28.01.2022 00:01 Ответить
Дякую
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28.01.2022 00:02 Ответить
Надо потрясти у Ахметова награбленные у народа деньги, и спасителей Украины Беню и Авакова не забыть.)
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28.01.2022 00:04 Ответить
давно ахметов както сказал про помощ армии....а что говорит...я плачу самые большие налоги в стране и плачу военный сбор! что ещё мол нужно от меня...?((что от сепара ожидать?((
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28.01.2022 08:06 Ответить
ага .у меня пенсия минималка 1900 грн и куча болячек ....и я также плачу военный сбор....и не плачусь....(( а было что и передал на крупную сумму на передовую через знакомых атошников немало лекарственных препаратов....
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28.01.2022 11:12 Ответить
Вот на минуту представить, что такое заявил "отечественные" Ахметов. Или Коломойский...

- вот никак не представляется
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28.01.2022 00:04 Ответить
Магу пагудеть... (с)
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28.01.2022 00:25 Ответить
Поддержим Бренсона из братской Британщины лайками и подписками: https://www.facebook.com/RichardBranson (20+) Richard Branson | Facebook
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28.01.2022 00:06 Ответить
кто не подписался и не поставил лайк - тот свинорус
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28.01.2022 00:13 Ответить
Де заява і позиція Ахметова, Бєні та інших паразитів?
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28.01.2022 00:07 Ответить
Які можуть бути заяви від флюгера рінато гудіні? А позиція у нього давно відома-нахлобучити українців і щоб йому за це нічого не будо. Це з минулого : зі мною працював хлопчина донецький який розказував за гудка і його справи. До речі - поганяло в нього на початку 90-х було "соплівий"
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28.01.2022 01:28 Ответить
Надо Брэнсона пригласит в Украину
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28.01.2022 00:14 Ответить
А бєня ж у нас - світовий бізнесмен, тож має відгукнутись: "пойдем, випєм кохфє, кохфє будєш?". Бо щось у нас тільки один олігарх відгукується
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28.01.2022 00:15 Ответить
Респект!
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28.01.2022 00:18 Ответить
Спасибо,Вам господин Бренсон
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28.01.2022 00:24 Ответить
ну какой простой народ россии, ну разве можно бизнесмену быть таким наивным, возлагать надежды на корень зла
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28.01.2022 00:34 Ответить
путина давно на судить как военного преступника и все руководство РФ. Рашку нагнуть экономически до полного развала.
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28.01.2022 01:05 Ответить
***** стремительно превращается в такого себе чикатилу всемирного масштаба. мировое сообщество может и должно остановить этого душегуба
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28.01.2022 01:30 Ответить
Відомий кіллер світового масштабу.
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28.01.2022 10:00 Ответить
Подяка за підтримку. Приємно, коли такі розумні та незалежні сильні світу цього роблять правильні висновки, що до подій у нас та закликають весь світ згуртуватись та допомогти нам. Україна не зможе вічно бути буфером між пеклом та раєм. Захищати Європу від одічалих повинен увесь світ.

Геополітичні абмбіції ***** та повернення «зємєль рузкіх» закінчаться тим, що від раські фєдєраські залишаться лише шматки, на розпадеться «вялікая раіся».
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28.01.2022 01:47 Ответить
...абмбіції ***** та повернення «зємєль рузкіх»...
Амбіції "обіратєля Ємєль русскіх".

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28.01.2022 10:41 Ответить
На сході українці не мають змоги дивитися телеканали Т-2 (вони там майже не тягнуть) і там майже не тягне українське радіо. І це на підконтрольній території України.

А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.

Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
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28.01.2022 03:34 Ответить
Зеонбуд Гудка,та пакет г+г Коломойського.А також,як я не помиляюсь,Інтер та його команда від Фіртпша+Пінчука.Хто з них буде роздавати Т2 канали безкоштовно?
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28.01.2022 08:08 Ответить
Какой умный чувак. Не только полётами на околоземную, оказывается, озабочен

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28.01.2022 07:28 Ответить
Піду "Enigma" послухаю, Крету на студії Бренсона випускався.
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28.01.2022 08:05 Ответить
На самому початку російської агресії В.Новодворська говорила:
коли 1 гривня коштуватиме 19 рубліросіяни не лише припинять війну, а й сама здасться в полон в пошуках хліба...

А що ми бачимо реально:
перед війною 10 рублів коштувало 2,5 гривні, а зараз рублів коштує 3,5 гривні...
Питання: по чиїй фінансовий системі війна вдарила більше???
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28.01.2022 08:12 Ответить
Це не війна вдарила, а ВИБОРИ.
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28.01.2022 10:03 Ответить
Давайте чесно скажемо - вдарив більше по гривні каломойша із своїм "прихватбанком".
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28.01.2022 10:08 Ответить
Бренсон,пліз зроби одну ракетку для бункерного.Людство скаже-дякую.
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28.01.2022 08:14 Ответить
Thank you mr. Brenson!
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28.01.2022 09:17 Ответить
затевает вотэтавот...
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28.01.2022 09:32 Ответить
Круто!
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28.01.2022 09:53 Ответить
СПАСИБО, РИЧАРД !
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28.01.2022 10:37 Ответить
Ричард Брэнсон человек с большой буквы. Впервые я его увидел в Ютюб лет пятнадцать тому назад на концерте Mike Oldfield в Лондоне. Оператор на пару секунд его показал. Шел дождь и он был немного подмокшим, но я сразу заметил, что это непростой человек из толпы. Его глаза светились добром. Это намного позже я узнал кто он на самом деле. Хороший, достойный гражданин Мира.
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28.01.2022 10:37 Ответить
Отвлекитесь от политики и тревог и посмотрите одну композицию Mike Oldfield в Лондоне, которая энергетически вас наполнит позитивом. Начинается она на 38:20. Бренсона покажут на 46:45.
https://www.youtube.com/watch?v=f9LAeElbcZE
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28.01.2022 11:00 Ответить
сказал как отрезал, испытываешь гордость "по испански" )) за наших толстосумов, особенно кудрявопейсатого гения, жрущего жопой госбюджет.. яхты..., а что можно сказать про владельцев самых больших дворцов ?? ))
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28.01.2022 10:42 Ответить
Бренсон не знає що загроза іде від української влади.
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28.01.2022 10:51 Ответить
На западе пользуются достоверной информацией ,а не фейками политботов.
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28.01.2022 14:11 Ответить
его должно очень волновать, каким будет будущее его собственное будущее...
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28.01.2022 11:01 Ответить
Все пиарятся на нашем горе.
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28.01.2022 15:51 Ответить
 
 