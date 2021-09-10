РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14841 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1 921 22
США (23191) поддержка (515) Нуланд (302)

Поддержка Украины является одним из стратегических интересов США, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поддержка Украины является одним из стратегических интересов США, - Нуланд

Сложный процесс вывода американских сил из Афганистана и обеспечение эвакуации людей из этой страны никоим образом не влияет на стратегический интерес США к Украине, а также на углубление двустороннего взаимодействия.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-выступления на форуме YES, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Вы спрашиваете, значит ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся о нашем стратегическом интересе к Украине? Я думаю, что нет лучшего примера нашей неизменной приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским устремлениям Украины, чем недавний саммит, которой мы провели между президентами Байденом и Зеленским", - отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что встреча глав государств состоялась буквально на следующий день после завершения операции по масштабной эвакуации из Афганистана. Причем визит украинской делегации в столицу США имел очень насыщенную повестку дня, которая охватывала не только встречу президентов в Овальном кабинете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд

В этой связи Нуланд напомнила о договоренностях относительно углубления взаимодействия на уровне глав оборонных ведомств, в том числе в сфере кибербезопасности, противостояния российской агрессии, а также поддержки Украины по другим направлениям.

Заместитель госсекретаря США подтвердила, что украинский вопрос всегда оставался на повестке дня международной политики администрации Байдена, в том числе во время контактов с РФ.

"Украина фигурировала постоянно - как в личном общении лидеров, так и в более широком формате", - подчеркнула Нуланд.

Она напомнила: и президент Байден, и его администрация заявляли публично, что США постоянно посылали президенту Путину четкий сигнал в поддержку Украины и о готовности поддерживать ее оборонные нужды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
не стоит...тогда мы разжиревшую зелень ни через двери ни через окна не выковыряем
показать весь комментарий
10.09.2021 21:26
+7
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 4011
показать весь комментарий
10.09.2021 23:06
+6
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5689Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3145
показать весь комментарий
10.09.2021 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а как насчет 2 млрд баксов военной помощи в год?
показать весь комментарий
10.09.2021 21:24 Ответить
не стоит...тогда мы разжиревшую зелень ни через двери ни через окна не выковыряем
показать весь комментарий
10.09.2021 21:26 Ответить
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5689Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3145
показать весь комментарий
10.09.2021 22:20 Ответить
Could you please add our Canadian Maple Leaf Flag too? Thanks.
показать весь комментарий
10.09.2021 22:31 Ответить
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 4011
показать весь комментарий
10.09.2021 23:06 Ответить
ПУСТЯТ НА ДОРОГИ
показать весь комментарий
10.09.2021 22:01 Ответить
Только "печеньки", чтобы душа держалась в теле.
показать весь комментарий
11.09.2021 09:02 Ответить
только почему то все в противофазе Поддержка Украины является одним из стратегических интересов США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1773.то американский народ лоханется на выборах, то украинский...нет гармонии
показать весь комментарий
10.09.2021 21:25 Ответить
все в такт никакой протифовазы - нехочу называть фамилии
2016-2019 годы развития 2019-2021 занепад
показать весь комментарий
10.09.2021 22:14 Ответить
Какое то дежавю
показать весь комментарий
10.09.2021 21:27 Ответить
а у 2013 казала, що ні в якому разі не можна на Майдан виходити і годувала мусорів бутербродами...
показать весь комментарий
10.09.2021 21:31 Ответить
Decadent US of A, save your fucking monies, and talk to volunteers, creme de la creme of our nation. They know better what our guys in the trenches need the most. Green excrements UA government now is a scam.
показать весь комментарий
10.09.2021 21:36 Ответить
І підтверженям є північний потік з якого ви зняли санкціі
показать весь комментарий
10.09.2021 21:38 Ответить
Наверное возраст всё таки действует. Прочёл внимательно что тётка американская сказала---складно очень кстати сказала---но не верю, ну нет, сразу как то не поверилось. С первого слова в первом предложении. Потом перечитал---может что пропустил. Не помогло---тем более не верю!
показать весь комментарий
10.09.2021 21:43 Ответить
Як приємно чути це в сотий раз )
показать весь комментарий
10.09.2021 21:45 Ответить
пустая болтовня, как обычно.
показать весь комментарий
10.09.2021 21:47 Ответить
Та ладно... Вистачить вже нам ваші озабочення слухати!
Піз................аболи!
показать весь комментарий
10.09.2021 22:01 Ответить
Достройка СП2 тому пример . Иди, Нуланд ,лесом .
показать весь комментарий
10.09.2021 22:04 Ответить
С этого газогона вся Европа харчуется, а тут некая Украина. Они так не могут.
показать весь комментарий
10.09.2021 22:28 Ответить
...на любом торжественном заседании всегда во все времена и во всех странах звучат "здравицы", любой дипломат на подобные "здравицы" не обращает внимание : это просто дипломатические штучки, увы. Еще раз напомню: Дипломатия - это дружески теребить загривок бешеной собаки, пока ей плетут намордник (не моё)
показать весь комментарий
11.09.2021 07:01 Ответить
Никакого намордника никто не плетет. Наоборот, МВФ отстегнуло )(уйлу 18 млрд. баксов, газ идет в Европу по 700 баксов, СП-2 запускают уже на днях. У )(уйла все в шоколаде, деньги на войну с Украиной Запад дает не глядя.
показать весь комментарий
11.09.2021 10:36 Ответить
Вікуся, дякуємо за підтримку України і чудову демонстрацію ставлення до зєкодлана!
показать весь комментарий
11.09.2021 08:02 Ответить
 
 