Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд
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Складний процес виведення американських сил з Афганістану і забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії.
Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Ви питаєте, чи означає наш вихід з Афганістану те, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж недавній саміт, який ми провели між президентами Байденом і Зеленським", - зазначила Нуланд.
Вона наголосила, що зустріч голів держав відбулася буквально на наступний день після завершення операції з масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів в Овальному кабінеті.
У зв'язку з цим Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні голів оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України в інших напрямках.
Заступник держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, в тому числі під час контактів із РФ.
"Україна фігурувала постійно - як в особистому спілкуванні лідерів, так і в більш широкому форматі", - наголосила Нуланд.
Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.
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