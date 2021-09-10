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Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд

Складний процес виведення американських сил з Афганістану і забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ви питаєте, чи означає наш вихід з Афганістану те, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж недавній саміт, який ми провели між президентами Байденом і Зеленським", - зазначила Нуланд.

Вона наголосила, що зустріч голів держав відбулася буквально на наступний день після завершення операції з масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів в Овальному кабінеті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ, - заступник держсекретаря США Нуланд

У зв'язку з цим Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні голів оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України в інших напрямках.

Заступник держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, в тому числі під час контактів із РФ.

"Україна фігурувала постійно - як в особистому спілкуванні лідерів, так і в більш широкому форматі", - наголосила Нуланд.

Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.

Також читайте: США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора - Нуланд
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Топ коментарі
+7
не стоит...тогда мы разжиревшую зелень ни через двери ни через окна не выковыряем
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10.09.2021 21:26
+7
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 4011
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10.09.2021 23:06
+6
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5689Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3145
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10.09.2021 22:20
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а как насчет 2 млрд баксов военной помощи в год?
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10.09.2021 21:24 Відповісти
не стоит...тогда мы разжиревшую зелень ни через двери ни через окна не выковыряем
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10.09.2021 21:26 Відповісти
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5689Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3145
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10.09.2021 22:20 Відповісти
Could you please add our Canadian Maple Leaf Flag too? Thanks.
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10.09.2021 22:31 Відповісти
Підтримка України є одним зі стратегічних інтересів США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 4011
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10.09.2021 23:06 Відповісти
ПУСТЯТ НА ДОРОГИ
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10.09.2021 22:01 Відповісти
Только "печеньки", чтобы душа держалась в теле.
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11.09.2021 09:02 Відповісти
только почему то все в противофазе Поддержка Украины является одним из стратегических интересов США, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1773.то американский народ лоханется на выборах, то украинский...нет гармонии
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10.09.2021 21:25 Відповісти
все в такт никакой протифовазы - нехочу называть фамилии
2016-2019 годы развития 2019-2021 занепад
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10.09.2021 22:14 Відповісти
Какое то дежавю
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10.09.2021 21:27 Відповісти
а у 2013 казала, що ні в якому разі не можна на Майдан виходити і годувала мусорів бутербродами...
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10.09.2021 21:31 Відповісти
Decadent US of A, save your fucking monies, and talk to volunteers, creme de la creme of our nation. They know better what our guys in the trenches need the most. Green excrements UA government now is a scam.
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10.09.2021 21:36 Відповісти
І підтверженям є північний потік з якого ви зняли санкціі
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10.09.2021 21:38 Відповісти
Наверное возраст всё таки действует. Прочёл внимательно что тётка американская сказала---складно очень кстати сказала---но не верю, ну нет, сразу как то не поверилось. С первого слова в первом предложении. Потом перечитал---может что пропустил. Не помогло---тем более не верю!
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10.09.2021 21:43 Відповісти
Як приємно чути це в сотий раз )
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10.09.2021 21:45 Відповісти
пустая болтовня, как обычно.
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10.09.2021 21:47 Відповісти
Та ладно... Вистачить вже нам ваші озабочення слухати!
Піз................аболи!
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10.09.2021 22:01 Відповісти
Достройка СП2 тому пример . Иди, Нуланд ,лесом .
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10.09.2021 22:04 Відповісти
С этого газогона вся Европа харчуется, а тут некая Украина. Они так не могут.
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10.09.2021 22:28 Відповісти
...на любом торжественном заседании всегда во все времена и во всех странах звучат "здравицы", любой дипломат на подобные "здравицы" не обращает внимание : это просто дипломатические штучки, увы. Еще раз напомню: Дипломатия - это дружески теребить загривок бешеной собаки, пока ей плетут намордник (не моё)
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11.09.2021 07:01 Відповісти
Никакого намордника никто не плетет. Наоборот, МВФ отстегнуло )(уйлу 18 млрд. баксов, газ идет в Европу по 700 баксов, СП-2 запускают уже на днях. У )(уйла все в шоколаде, деньги на войну с Украиной Запад дает не глядя.
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11.09.2021 10:36 Відповісти
Вікуся, дякуємо за підтримку України і чудову демонстрацію ставлення до зєкодлана!
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11.09.2021 08:02 Відповісти
 
 