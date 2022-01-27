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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті Бренсона "Мої думки про Україну та Росію".

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", - йдеться у публікації.

За словами Бренсона, лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України.

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"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… Зараз кожному з нас важко приховати своє роздратування. Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?", - пише Бренсон.

Він нагадав, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.

"Я пам’ятаю численні серйозні зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами у сферах політики та бізнесу, і ми набагато краще зрозуміли динаміку сил, що підігріває цей конфлікт. Ми також побачили, що жоден із наших російських контактів, хоча приватно виступав проти військової інтервенції Росії, не бажав підносити свій голос публічно. Ми випустили ділову заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий", - наголошує Бренсон.

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За словами Бренсона, ті, з ким, він спілкується, єдині у думці, що війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки.

"Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Звичайно, це завдасть величезної шкоди та страждань людям, молодим і літнім, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону. Як часто, основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці грають жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту", - зазначає бізнесмен.

Бренсон наголошує, що Путін не зможе здобути перемогу у цій війні.

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"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни", - вважає Бренсон.

Попри все, на його думку, російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще.

"У якийсь момент прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують на краще, особливо якщо ситуація сягне точки, коли неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав'язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані", - наголосив мільярдер.

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Автор: 

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Топ коментарі
+78
респект Бренсону!!
это ясно каждому человеку, у которого есть голова на плечах, кроме фрицев, которые до сих пор заглядывают в очко путину.
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27.01.2022 23:47
+40
Поштурхайте зєлю хай прокинеться вже
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27.01.2022 23:48
+35
Здається дядька знатний русафоб. та й достатньо вже заробив, щоб не поступатися принципами заради ще більшого доходу.
Засновник Virgin Records
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/my-thoughts-on-ukraine-and-russia?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard Ось тут весь блог англійською.
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27.01.2022 23:54
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респект Бренсону!!
это ясно каждому человеку, у которого есть голова на плечах, кроме фрицев, которые до сих пор заглядывают в очко путину.
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27.01.2022 23:47 Відповісти
Бренсон призвал сохранить суверенитет Украины. а ЗЕ-чмо призвало жрать шашлык всем , кроме Харькова
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28.01.2022 06:59 Відповісти
Тому що Бренсон - достойна людина , а ЗЕ- просто чмо .
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28.01.2022 12:58 Відповісти
Бренсона на Президенты США!
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28.01.2022 08:46 Відповісти
Бренсона в презьі України!
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28.01.2022 09:43 Відповісти
Він міліардер. Заздрість "мудрого" наріду цього не витримає.
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28.01.2022 10:34 Відповісти
Бренсон - подданый Её Величества он не может быть президентом как и афроамериканец Маск или Шварц.
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28.01.2022 09:44 Відповісти
У Шварца стать презом,если бы была такая возможность, практически сто процентная.но под него к сожалению законодательство никто менять не будет.
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28.01.2022 10:51 Відповісти
Поштурхайте зєлю хай прокинеться вже
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27.01.2022 23:48 Відповісти
паРаша стянула вокруг шеи Украины:

минимум 10 батальонно-тактических групп (БТГ) в Беларуси из Дальнего Востока
7 батальонно-тактических групп в Ельне
2 батальонно-тактических групп в Курске
12 батальонно-тактических групп в Воронеже и Белгороде
минимум 12 батальонно-тактических групп в Ростове
11-12 батальонно-тактических групп в оккупированном Крыму
3 батальона в оккупированной части Молдовы - Приднестровье
5 батальонно-тактических групп в Погоново

а мы, желая друг другу "Спокойной ночи"...
ложимся спать...
ну-ну
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27.01.2022 23:49 Відповісти
Де ж їх всіх закопувати.
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27.01.2022 23:53 Відповісти
а нахер їх закопувати
нехай так гниють
треба не закопувати
а вчитися стріляти
зі снайперських гвинтівок
в умовах міст
та викладувати відосіки кацапам у мережу
щоб свині готувались
завмирати на поверхні снігового покрову

тільки зе зі свома 73 % - спить та їх не розбудити
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28.01.2022 00:01 Відповісти
от навіщо їм ото смердіти. Закопувати стоячи.
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28.01.2022 00:09 Відповісти
удобрение.
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27.01.2022 23:57 Відповісти
Фе-е-е, отруйне удобрение, Палити їх, як в Індії, але не кидати в святий Дніпро.
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28.01.2022 09:50 Відповісти
А фирташ закликав отказаться от нато и дружить с рашей.
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27.01.2022 23:52 Відповісти
фирташ на кукане у *****, - если тот перестанет платить австрийцам, они его быстро выдадут в США, а там его тюрячка дожидается. Так что Фирташ еще и не такое скажет, он может и номер "величайшего" повторить на рояле, если его дедушка попросит.
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27.01.2022 23:58 Відповісти
Завдяки Бубочці, фірташ продовжує доїти український бюджет на десятки- сотені МЛРД гривень.
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28.01.2022 10:36 Відповісти
так фірташ рагуль
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28.01.2022 00:07 Відповісти
Фірташ, варош, збарож.
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28.01.2022 09:54 Відповісти
Здається дядька знатний русафоб. та й достатньо вже заробив, щоб не поступатися принципами заради ще більшого доходу.
Засновник Virgin Records
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/my-thoughts-on-ukraine-and-russia?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard Ось тут весь блог англійською.
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27.01.2022 23:54 Відповісти
Західні мільярдери філантропи тратять гроші на всякі фонди і благодійність
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Сейчас кремлеботы на него накинутся и будут эму писать от имени украинцев, что мы сами хотим в рашку а злобный запад нам не дает объединится с "братьями".
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27.01.2022 23:54 Відповісти
Сэр Бренсон,храни Вас Бог и спасибо за заботу об Украине!
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27.01.2022 23:54 Відповісти
Слава Бренсону!
Смерть москалям.
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27.01.2022 23:55 Відповісти
Респект Бренсону. Крутий дядько.
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28.01.2022 00:01 Відповісти
Дякую
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28.01.2022 00:02 Відповісти
Надо потрясти у Ахметова награбленные у народа деньги, и спасителей Украины Беню и Авакова не забыть.)
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28.01.2022 00:04 Відповісти
давно ахметов както сказал про помощ армии....а что говорит...я плачу самые большие налоги в стране и плачу военный сбор! что ещё мол нужно от меня...?((что от сепара ожидать?((
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28.01.2022 08:06 Відповісти
ага .у меня пенсия минималка 1900 грн и куча болячек ....и я также плачу военный сбор....и не плачусь....(( а было что и передал на крупную сумму на передовую через знакомых атошников немало лекарственных препаратов....
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Вот на минуту представить, что такое заявил "отечественные" Ахметов. Или Коломойский...

- вот никак не представляется
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Магу пагудеть... (с)
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28.01.2022 00:25 Відповісти
Поддержим Бренсона из братской Британщины лайками и подписками: https://www.facebook.com/RichardBranson (20+) Richard Branson | Facebook
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28.01.2022 00:06 Відповісти
кто не подписался и не поставил лайк - тот свинорус
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28.01.2022 00:13 Відповісти
Де заява і позиція Ахметова, Бєні та інших паразитів?
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28.01.2022 00:07 Відповісти
Які можуть бути заяви від флюгера рінато гудіні? А позиція у нього давно відома-нахлобучити українців і щоб йому за це нічого не будо. Це з минулого : зі мною працював хлопчина донецький який розказував за гудка і його справи. До речі - поганяло в нього на початку 90-х було "соплівий"
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28.01.2022 01:28 Відповісти
Надо Брэнсона пригласит в Украину
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28.01.2022 00:14 Відповісти
А бєня ж у нас - світовий бізнесмен, тож має відгукнутись: "пойдем, випєм кохфє, кохфє будєш?". Бо щось у нас тільки один олігарх відгукується
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28.01.2022 00:15 Відповісти
Респект!
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28.01.2022 00:18 Відповісти
Спасибо,Вам господин Бренсон
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28.01.2022 00:24 Відповісти
ну какой простой народ россии, ну разве можно бизнесмену быть таким наивным, возлагать надежды на корень зла
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28.01.2022 00:34 Відповісти
путина давно на судить как военного преступника и все руководство РФ. Рашку нагнуть экономически до полного развала.
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28.01.2022 01:05 Відповісти
***** стремительно превращается в такого себе чикатилу всемирного масштаба. мировое сообщество может и должно остановить этого душегуба
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28.01.2022 01:30 Відповісти
Відомий кіллер світового масштабу.
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28.01.2022 10:00 Відповісти
Подяка за підтримку. Приємно, коли такі розумні та незалежні сильні світу цього роблять правильні висновки, що до подій у нас та закликають весь світ згуртуватись та допомогти нам. Україна не зможе вічно бути буфером між пеклом та раєм. Захищати Європу від одічалих повинен увесь світ.

Геополітичні абмбіції ***** та повернення «зємєль рузкіх» закінчаться тим, що від раські фєдєраські залишаться лише шматки, на розпадеться «вялікая раіся».
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28.01.2022 01:47 Відповісти
...абмбіції ***** та повернення «зємєль рузкіх»...
Амбіції "обіратєля Ємєль русскіх".

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28.01.2022 10:41 Відповісти
На сході українці не мають змоги дивитися телеканали Т-2 (вони там майже не тягнуть) і там майже не тягне українське радіо. І це на підконтрольній території України.

А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.

Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
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28.01.2022 03:34 Відповісти
Зеонбуд Гудка,та пакет г+г Коломойського.А також,як я не помиляюсь,Інтер та його команда від Фіртпша+Пінчука.Хто з них буде роздавати Т2 канали безкоштовно?
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28.01.2022 08:08 Відповісти
Какой умный чувак. Не только полётами на околоземную, оказывается, озабочен

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28.01.2022 07:28 Відповісти
Піду "Enigma" послухаю, Крету на студії Бренсона випускався.
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28.01.2022 08:05 Відповісти
На самому початку російської агресії В.Новодворська говорила:
коли 1 гривня коштуватиме 19 рубліросіяни не лише припинять війну, а й сама здасться в полон в пошуках хліба...

А що ми бачимо реально:
перед війною 10 рублів коштувало 2,5 гривні, а зараз рублів коштує 3,5 гривні...
Питання: по чиїй фінансовий системі війна вдарила більше???
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28.01.2022 08:12 Відповісти
Це не війна вдарила, а ВИБОРИ.
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28.01.2022 10:03 Відповісти
Давайте чесно скажемо - вдарив більше по гривні каломойша із своїм "прихватбанком".
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28.01.2022 10:08 Відповісти
Бренсон,пліз зроби одну ракетку для бункерного.Людство скаже-дякую.
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28.01.2022 08:14 Відповісти
Thank you mr. Brenson!
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28.01.2022 09:17 Відповісти
затевает вотэтавот...
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28.01.2022 09:32 Відповісти
Круто!
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28.01.2022 09:53 Відповісти
СПАСИБО, РИЧАРД !
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28.01.2022 10:37 Відповісти
Ричард Брэнсон человек с большой буквы. Впервые я его увидел в Ютюб лет пятнадцать тому назад на концерте Mike Oldfield в Лондоне. Оператор на пару секунд его показал. Шел дождь и он был немного подмокшим, но я сразу заметил, что это непростой человек из толпы. Его глаза светились добром. Это намного позже я узнал кто он на самом деле. Хороший, достойный гражданин Мира.
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28.01.2022 10:37 Відповісти
Отвлекитесь от политики и тревог и посмотрите одну композицию Mike Oldfield в Лондоне, которая энергетически вас наполнит позитивом. Начинается она на 38:20. Бренсона покажут на 46:45.
https://www.youtube.com/watch?v=f9LAeElbcZE
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28.01.2022 11:00 Відповісти
сказал как отрезал, испытываешь гордость "по испански" )) за наших толстосумов, особенно кудрявопейсатого гения, жрущего жопой госбюджет.. яхты..., а что можно сказать про владельцев самых больших дворцов ?? ))
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28.01.2022 10:42 Відповісти
Бренсон не знає що загроза іде від української влади.
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28.01.2022 10:51 Відповісти
На западе пользуются достоверной информацией ,а не фейками политботов.
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28.01.2022 14:11 Відповісти
его должно очень волновать, каким будет будущее его собственное будущее...
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28.01.2022 11:01 Відповісти
Все пиарятся на нашем горе.
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28.01.2022 15:51 Відповісти
 
 