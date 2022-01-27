Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті Бренсона "Мої думки про Україну та Росію".

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", - йдеться у публікації.

За словами Бренсона, лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України.

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"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… Зараз кожному з нас важко приховати своє роздратування. Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?", - пише Бренсон.

Він нагадав, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.

"Я пам’ятаю численні серйозні зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами у сферах політики та бізнесу, і ми набагато краще зрозуміли динаміку сил, що підігріває цей конфлікт. Ми також побачили, що жоден із наших російських контактів, хоча приватно виступав проти військової інтервенції Росії, не бажав підносити свій голос публічно. Ми випустили ділову заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий", - наголошує Бренсон.

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За словами Бренсона, ті, з ким, він спілкується, єдині у думці, що війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки.

"Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Звичайно, це завдасть величезної шкоди та страждань людям, молодим і літнім, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону. Як часто, основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці грають жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту", - зазначає бізнесмен.

Бренсон наголошує, що Путін не зможе здобути перемогу у цій війні.

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"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни", - вважає Бренсон.

Попри все, на його думку, російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще.

"У якийсь момент прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують на краще, особливо якщо ситуація сягне точки, коли неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав'язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані", - наголосив мільярдер.

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