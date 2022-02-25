Окупанти тримають у заручниках співробітників ЧАЕС, - Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла про повідомлення, згідно з якими російські військові взяли в заручники співробітників Чорнобильської АЕС.

"Ми розгнівані достовірними повідомленнями про те, що російські солдати утримують в заручниках персонал Чорнобильської станції", - сказала вона на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

За словами Псакі, це незаконне і небезпечне діяння здатне порушити регламентні роботи на станції, необхідні для контролю за радіоактивними відходами, що надзвичайно тривожно і викликає глибоку стурбованість.

"Ми засуджуємо це і просимо їх звільнити", - сказала представник Білого дому.

Раніше про те, що співробітників Чорнобильської АЕС взяли в заручники, повідомляв президент України Володимир Зеленський.

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