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Окупанти тримають у заручниках співробітників ЧАЕС, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти тримають у заручниках співробітників ЧАЕС, - Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла про повідомлення, згідно з якими російські військові взяли в заручники співробітників Чорнобильської АЕС.

"Ми розгнівані достовірними повідомленнями про те, що російські солдати утримують в заручниках персонал Чорнобильської станції", - сказала вона на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

За словами Псакі, це незаконне і небезпечне діяння здатне порушити регламентні роботи на станції, необхідні для контролю за радіоактивними відходами, що надзвичайно тривожно і викликає глибоку стурбованість.

"Ми засуджуємо це і просимо їх звільнити", - сказала представник Білого дому.

Раніше про те, що співробітників Чорнобильської АЕС взяли в заручники, повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили ЧАЕС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Європа, ви розумієте, що їбануті сидять на реакторі?!!!
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25.02.2022 05:53
+7
А де ***** Меркель ? Хоть бы ей хтось морду набив
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25.02.2022 05:55
+6
Стурбованість ***.....? Это все-равно, что американцы засекли открытие на кацапии шахты с ядерной ракетой. Они бы тоже обеспокоенность высказывали бы?
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25.02.2022 05:58
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Європа, ви розумієте, що їбануті сидять на реакторі?!!!
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25.02.2022 05:53 Відповісти
А де ***** Меркель ? Хоть бы ей хтось морду набив
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25.02.2022 05:55 Відповісти
і штангенциркуля за горло потримати, саме цього виродка з його формулою звинувачую у війні
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25.02.2022 06:27 Відповісти
просимо чи вимагаємо?
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25.02.2022 05:56 Відповісти
Просять. Нинішні американці бояться московію. "Зробимо Америку великою знову"- то не про них
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25.02.2022 06:02 Відповісти
Тю... Якщо українці їх рвуть немов Сірко ганчірку, то чого боятися армії США?
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25.02.2022 06:09 Відповісти
а імпотєнти навіть Свіфт відключити не можуть, про небо взагалі не йдеться...
Якщо союз то з Британією, Польщею та Турцією.
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25.02.2022 05:57 Відповісти
Какая к черту Турция?? Они лять даже не захотели канал перекрыть!
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25.02.2022 06:06 Відповісти
тоді Брітанія та Польща. Тепер видно хто друзі
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25.02.2022 06:11 Відповісти
Стурбованість ***.....? Это все-равно, что американцы засекли открытие на кацапии шахты с ядерной ракетой. Они бы тоже обеспокоенность высказывали бы?
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25.02.2022 05:58 Відповісти
Господа, да повесьте на ближайшем столбе на камеру несколько ватолюбительниц ( они же - предатели и коллаборантки ), оставьте в других в заложниках (до освобождения нашей территории ещё пару), мы же фашисты, так обработаем же приданное
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25.02.2022 06:00 Відповісти
Всім пох. вони тільки стурбованість виражають, злість і недовольство.
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25.02.2022 06:01 Відповісти
Чергові, "азабоченості"
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25.02.2022 06:05 Відповісти
Сподіваюся, це прохання було насправді останньою пропозицією оркам зберегти свої нікчемні життя - а далі спецоперація і зачистка ЧАЕС.
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25.02.2022 06:14 Відповісти
орки починають показувати своє істинне лице бо по-нормальному воювати не можуть. заручники, обстріли цивільних кварталів, ублюдки.
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25.02.2022 06:30 Відповісти
Та яке "по-нормальному"? По-нормальному це вони повиписували в своїй історії Вєлікой Рассєї" придуманій і в школі викладали отаку фейкову історію. А насправді хто вони, ми маємо нещастя зараз бачити.
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25.02.2022 08:07 Відповісти
 
 