Окупанти захопили ЧАЕС

Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз для Європи сьогодні", - заявив він у письмовому коментарі.

"Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", - вважає Подоляк.

Також читайте: Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧАЕС. Це оголошення війни всій Європі, - Зеленський