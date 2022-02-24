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Окупанти захопили ЧАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти захопили ЧАЕС

Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз для Європи сьогодні", - заявив він у письмовому коментарі.

"Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", - вважає Подоляк.

Також читайте: Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧАЕС. Це оголошення війни всій Європі, - Зеленський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
такпіднімайте це питання на всіх дипломатичних рівнях. затикайте всіх фріців жабоїдів і прочіх..отвєтка має бути негайною і від НАТО вцілому
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24.02.2022 19:33
+21
ЕС не хочет отключать Свифт и закрыть небо! Пусть подумают теперь.
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24.02.2022 19:39
+19
Хрєново але може подохнуть від радіації...
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24.02.2022 19:33
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Подоляк - человек Ермака, есть ещё вопросы?
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24.02.2022 19:46 Відповісти
рідні, любимі до слеоз українці як ви неспроможні захистити самі себе то хтож вам лікар?
гімно з отбросами зараз в кацапів.
захочуть відкриють дверь - захочуть ні.... - навоювали.
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24.02.2022 19:47 Відповісти
Пусть ветер тогда дует на рашку с белорашкой.
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24.02.2022 19:47 Відповісти
Там до Брянска недалеко. Пора освежить радиацию.
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24.02.2022 20:48 Відповісти
Міноборони вже спростували це
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24.02.2022 19:48 Відповісти
треба тримати в облозі цих москальких виродків - здохнуть самі з холоду і голоду
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24.02.2022 19:48 Відповісти
Заявив подлоляк. Як ці криси підмяли під себе весь інфопростір ********. Або нагнітають, або попускають
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24.02.2022 19:50 Відповісти
Чому ми не розірвали диплимотичні відношення з Білоруссю??
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24.02.2022 19:50 Відповісти
Нет такой страны
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24.02.2022 21:20 Відповісти
Замечательный по лаконичности ответ насчёт того, что такой страны как "Билоруссия" не существует.

Респект за ваш ёмкий лаконизм , пани Елена.
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24.02.2022 22:29 Відповісти
Так і що тепер уйло скаже давайте говорить бо у меня ваша ЧАЭС ???
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24.02.2022 19:51 Відповісти
Та нехай її собі у мацкву забере і на кремлядьскій площаді заскладує ((
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24.02.2022 19:53 Відповісти
Обезьяна с гранатой очень опасна. Хотят испортить питьевую воду в Украине. Скоро высадятся чеченцы и деверсанты . Пойдут искать президента ….
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24.02.2022 19:55 Відповісти
Аха! « пойдут искать президента»? Думаю будет лучше если ЗЕ со всей его шоблой и « партнерами» найдут. На Украине полно людей кто может заменить ЗЕ в любой момент. А чего вы чеченцами пугаете? Это же не в российских городах простых смертных кашмарить , это УКРАИНЦЫ. Диверсанты? Так это кацапам нужно самим смотреть во все стороны, вниз и вверх чтоб чего нибудь в них не полетело.
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25.02.2022 00:02 Відповісти
А Вы в армии видать не служили. Только один с 50000 годен быть диверсантом. И их готовят так ,чтобы они были незаметны.
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25.02.2022 01:01 Відповісти
Не знаю. Тільки що передали по "Прямому", що речник ЗСУ спростував цю інформацію
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24.02.2022 19:57 Відповісти
там такие леса вокруг и заросли что партизаны отдыхают
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Там хоть какой нибудь радиоактивный фон остался? Было было идеально чтоб вся эта орава от раковых заболеваний сдохла.
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25.02.2022 00:04 Відповісти
Не нравится мне это, а ночью что же под полтавой будут оккупанты. Как то они легко дела свои делают.
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24.02.2022 20:05 Відповісти
А что происходит в Гостомеле? На этот военный аэродром сегодня утром приземлились 34 российских вертолёта и высадили десант: сначала пресс-служба ВСУ сообщила, что десант разбит, а потом в 17 часов вдруг сообщают, что русня всё-таки захватила этот важный военный аэропорт:

ведь это в 10 км от Киева.
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24.02.2022 22:27 Відповісти
Нащо цим виродкам ЧАЕС? Хочуть влаштувати витік радіації?
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24.02.2022 20:09 Відповісти
Ну шо,дотелерастились европ***ы? Будете теперь иметь не гешефт а гемморой с повышенным фоном
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24.02.2022 20:09 Відповісти
как же охраняли такой объект, что танки спокойно заехали и стоят?
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24.02.2022 20:14 Відповісти
Не понимаю..
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24.02.2022 20:14 Відповісти
это очень плохо.в свое время это предлагал Жирик,правда говорили что у Жирика на языке то у путлера на уме,теперь последствия непредсказуемы.выкурить их отттуда будет очень сложно.
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24.02.2022 20:17 Відповісти
Просто оцепить их, пусть наслаждаются бесплатным туризмом и сдохнут от голода.
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25.02.2022 00:07 Відповісти
---- Хлопці !!! Злазьмо з печі ! Сподіватися на наших керманичів -- срулят--це марна справа ...Непередбачити напад на ЧАЕС і НЕ забезпечити надійний захист ---пояснює все... Готуймося у партизани---всі хто тямить розряджати АКМ у Холодний ЯР !!!
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24.02.2022 20:23 Відповісти
НАЖАЛЬ КАЦАПИ НЕ МАЮТ НА МЕТІ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ - ЇМ ПОТРІБНІ
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ПЕРЕМОВИНАХ ПО МІНСЬКУ ТРИ І ЩОБ УКРАЇНА

ВСЬОМУ СВІТУ ДАЛА ЗГОДУ НА ЗАБАГАНКИ МАСКВИ . ТОМУ ПАРТИЗАНИ
ТА ІНША РОМАНТИКА ВІДПАДАЮТЬ СКОРІШ ЗА ВСЕ.
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24.02.2022 20:32 Відповісти
Кацапи мають на меті тільки одне: ліквідацію української держави, як такої.а не іграшки про які ви пишете: мінськ 3 і т.і.
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24.02.2022 21:01 Відповісти
Літературно пишеш) Але кацапам по х.. на Україну у випадку як що вона їм підконтрольна.
Нащо щось міняти, вже все поміняно - вати більше 30 %, навіть деякі зараз поважають
Пукіна післі всього цього маразму. Нащо кацапам щось міняти - будь реалістом. Це
Україну треба робити більш Українською.
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24.02.2022 21:08 Відповісти
Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Джерело: https://censor.net/ua/n3318857


Я ЗРОЗУМІВ ОДНЕ - ЯК ЩО НА РІВНИХ НЕ МОЖЕШЬ ВОЮВАТИ З ВОРОГОМ,
КРАЩЕ ЗАРАЗ ЖЕ ПІДПИСУЙ КАПІТУЛЯЦІЮ. ЦЕ ЖОРСТОКА ПРАВДА.
ЯК ЩО НЕ МОЖЕШ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ВИДИ ЗБРОЇ, НАВІТЬ ЗАБОРОНЕНОЇ,
ТО У КАЦАПІВ НЕ ВИГРАЄШ. ЯК ЩО СОВІСТЬ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ ЗАБРУДНИТИ

ВІДВОЙОВАНИЙ КЦАПАМИ КРИМСЬКИЙ КАНАЛ ЗАБРУДНИТИ РАДІОКТИВНИМИ

ВІДХОДАМИ, ТО КАЦАПИ ЗНОВУ ПЕРЕМОГЛИ. ЯКИЙ ВОРОГ, ТАКУ ПРОТИ НЬОГО
І ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗБРОЮ
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24.02.2022 20:29 Відповісти
ублюдки,чтоб вы сдохли!
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24.02.2022 20:33 Відповісти
Если действительно захватили ЧАЭС - значит боялись наших грязных бомб.

Пусть сидят там, зырят в личные дозиметры и поправляют свинцовые трусы.
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24.02.2022 20:55 Відповісти
Ну что, бобики, паприколу, мать вашу **?! Хоть поржем, твари зелёные?
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24.02.2022 21:11 Відповісти
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24.02.2022 21:32 Відповісти
Это вам оккупанты не жопу по Турциям парить, темно, холодно, голодно, страшно, что сейчас прилетит. Ваня плач, пока ********** пьет коньяк в теплом бункере.
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24.02.2022 21:17 Відповісти
Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Джерело: https://censor.net/ua/n3318857


СЦУТЬ КАЦАПИ ЩОБ НЕ ЗРОБИЛИ БРУДНУ ЯДЕРНУ БОМБУ, А ТАКИ ЗРОБИМО
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24.02.2022 21:19 Відповісти
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24.02.2022 21:32 Відповісти
Боже мой, я знаю что он хочет сделать! *****-підарас сейчас будет шантажировать Европу что взорвёт купол вместе с руинами четвертого реактора.
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24.02.2022 21:34 Відповісти
Да ничего он не рванет. Оцепить территорию и пусть там сдохнут. На Украине ОЧЕНЬ много чего можно взорвать и без Чернобыля. Главное чтоб кацапским воякам напомнили где они находятся, а то вечно у них с локацией проблемы. Можно ещё и листовки им бросить такие как « помощь при первых признаках мутации», « что делать .уй стал гнить» и тп и тд так, для моральной поддержки.
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25.02.2022 00:14 Відповісти
Куда ещё больше мутировать?
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25.02.2022 00:30 Відповісти
Так у кацапов « дна нет», вот и можно над ними эксперименты проводить в той зоне, можно и по-тихому травануть там, кто же разбираться будет? С
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25.02.2022 00:58 Відповісти
Зачем она им? Радионукидов в мозгу не хватает? Ну подпитайтесь дебилы и посторожите бесплатно.
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24.02.2022 21:59 Відповісти
що ты здесь забыл, свинопёс?
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24.02.2022 22:14 Відповісти
им хватит мозгов ее подорвать....что б*ская европа себе думает?? никакое нато их тогда не спасет....
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24.02.2022 22:49 Відповісти
"Після жорстокого бою"... не відбулося жодних втрат... Ну просто дива військового іскуства, майже як "геніальний" відступ з-під Дебальцевого... Як я розумію, в понеділок буде підписаний Мінськ-3 з визнанням Лугандонії і Криму разом з частиною Херсонської області і подачі води.
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24.02.2022 23:27 Відповісти
Боже, ну і придурки. Та хто боїться чаес крім них. Та робіть що хочте, ви скоріше там всі подохнете і ваш друган лукашенко там же. Я думаю нарід біларрусі дуже буде вдячний за радіоактивну пилюку.
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24.02.2022 23:40 Відповісти
В Чернобыльской зоне всё-таки появились мутанты-нелюди
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25.02.2022 00:03 Відповісти
У них одна цель . Чтоб никто и никогда ,не позвал Украину в НАТО . Потому что Россия хочет присоединить Украину к своей империи .
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25.02.2022 01:04 Відповісти
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