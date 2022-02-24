Окупанти захопили ЧАЕС
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Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію.
Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз для Європи сьогодні", - заявив він у письмовому коментарі.
"Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", - вважає Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
гімно з отбросами зараз в кацапів.
захочуть відкриють дверь - захочуть ні.... - навоювали.
Респект за ваш ёмкий лаконизм , пани Елена.
ведь это в 10 км от Киева.
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ПЕРЕМОВИНАХ ПО МІНСЬКУ ТРИ І ЩОБ УКРАЇНА
ВСЬОМУ СВІТУ ДАЛА ЗГОДУ НА ЗАБАГАНКИ МАСКВИ . ТОМУ ПАРТИЗАНИ
ТА ІНША РОМАНТИКА ВІДПАДАЮТЬ СКОРІШ ЗА ВСЕ.
Нащо щось міняти, вже все поміняно - вати більше 30 %, навіть деякі зараз поважають
Пукіна післі всього цього маразму. Нащо кацапам щось міняти - будь реалістом. Це
Україну треба робити більш Українською.
Я ЗРОЗУМІВ ОДНЕ - ЯК ЩО НА РІВНИХ НЕ МОЖЕШЬ ВОЮВАТИ З ВОРОГОМ,
КРАЩЕ ЗАРАЗ ЖЕ ПІДПИСУЙ КАПІТУЛЯЦІЮ. ЦЕ ЖОРСТОКА ПРАВДА.
ЯК ЩО НЕ МОЖЕШ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ВИДИ ЗБРОЇ, НАВІТЬ ЗАБОРОНЕНОЇ,
ТО У КАЦАПІВ НЕ ВИГРАЄШ. ЯК ЩО СОВІСТЬ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ ЗАБРУДНИТИ
ВІДВОЙОВАНИЙ КЦАПАМИ КРИМСЬКИЙ КАНАЛ ЗАБРУДНИТИ РАДІОКТИВНИМИ
ВІДХОДАМИ, ТО КАЦАПИ ЗНОВУ ПЕРЕМОГЛИ. ЯКИЙ ВОРОГ, ТАКУ ПРОТИ НЬОГО
І ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗБРОЮ
Пусть сидят там, зырят в личные дозиметры и поправляют свинцовые трусы.
СЦУТЬ КАЦАПИ ЩОБ НЕ ЗРОБИЛИ БРУДНУ ЯДЕРНУ БОМБУ, А ТАКИ ЗРОБИМО